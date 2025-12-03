A Premier League-ben címvédő Liverpool jelenlegi keretében két balhátvéd szerepel: Kerkez Milos és Andy Robertson. A magyar válogatott védő nyáron Kosztasz Cimíkasz helyére érkezett az angol csapathoz, a görög játékos pedig az olasz AS Roma együtteséhez került kölcsönben. A fővárosiaknál június végéig szól a szerződése, ám egyre biztosabb, hogy a Liverpool színeiben ezután sem lép már pályára.
Kerkez Milos posztriválisa, Kosztasz Cimíkasz aligha tér vissza Liverpoolba
A 29 éves görög válogatott focista 2020 nyarán igazolt Liverpoolba az Olimpiakosztól, és a Vörösöknél 115 tétmérkőzésen 18 gólpasszig, és többek között PL-, FA Kupa- és Ligakupa-trófeáig jutott.
A jelenlegi idényben az AS Roma színeiben eddig tíz tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólpasszt jegyzett.
Bár a fővárosiaknál nem számít alapembernek, rendre csak csereként kap lehetőséget, Cimíkasz játékjogaira a The Athetic értesülései szerint már nem tart igényt a Liverpool, amely tárgyalásokat kezdeményezne focistája végleges eladásáról.
Miután az AS Roma kölcsönszerződése nem tartalmaz vételi opciót, ezért nem feltétlenül az olasz fővárosban maradna jövő nyár után, pláne mert Kosztasz Cimíkasz saját bevallása szerint egy angol csapatban képzeli el leginkább a jövőjét.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
