A magyar válogatott játékos júniusban, nagyjából 40 millió fontért érkezett a Vörösökhöz a Premier League-beli rivális Bournemouth-tól. A 22 éves futballista eddig 22 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, és egy gólt szerzett. Kerkez hosszú távú utódként érkezett Andy Robertson helyére, akit a nyáron csapatkapitány-helyettessé neveztek ki, miután Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz igazolt. A jelenleg 31 éves Robertson az utolsó évét tölti az Anfielden a szerződése szerint, és egyelőre kérdéses, hogy a mostani idény után hosszabbít-e.

Kerkez Milos sokat dolgozik a csapatban

Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkez legyen higgadtabb

Kerkez különösen sok kritikát kapott a nyári érkezők közül, egyesek pedig azt is megkérdőjelezték, vajon készen áll-e már most átvenni Robertson szerepét. Riise, aki játékosként csaknem 350 mérkőzésen szerepelt balhátvédként a Liverpoolban, szintén értékelte Kerkez eddigi teljesítményét. Úgy véli, a magyar játékos támadójátékán még van mit csiszolni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a klub helyesen döntött, amikor fiatalabb játékost hozott Robertson hosszú távú pótlására.

„Bonyolult helyzet, mert kedvelem Kerkezt. Van benne támadószellem, élesség, szélességi játék, de minden száz mérföld per órával történik.

Robertson tapasztaltabb és nyugodtabb, tudja, hogyan kell játszani. Kerkez néhány mérkőzésen nehézségekbe ütközött a döntéshozatalban, labdával és labda nélkül egyaránt.

Egy az egy ellen gyors és határozott, de szerintem a támadó oldalon még nem hozza a százszázalékos formáját. Ugyanakkor tetszik a Robertson–Kerkez helyzet, mert nagy kihívást jelent mindkettőjüknek, és folyamatosan éberen tartja őket” – mondta Riise, aki szerint helyes volt a fiatalítás.

A nyári balhátvéd-átalakítás részeként Kosztasz Cimikasz kölcsönbe a Roma csapatához került. Robertson 17 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatban, ám a Premier League-ben csak háromszor kezdett.

Amikor Arne Slot csapata mély hullámvölgybe került az idény során, sokan felvetették, miért nem játszik többet Robertson, Riise azonban nem gondolja, hogy a váltás túl korán történt volna, és szerinte természetes, hogy az idősebb játékosokat fiatalabbak szorongatják.