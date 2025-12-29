Az X-en 555 ezer követővel rendelkező Hater Central is úgy definiálja magát, hogy amit megosztanak a futball világából, azt nem kell komolyan venni. Ám akiket kifiguráznak, azoknak a gyilkos poénok aligha esnek jól… Az oldal vasárnap közzétette a „FIFA Év legrosszabb csapata” tagjait, és ebbe Kerkez Milos is bekerült. Valamint még ketten a Liverpool nyári igazolásai közül, Florian Wirtz és Alexander Isak, de Vinícius Júnior, a Real Madrid sztárja is.

Kerkez Milos is a trolloldal célkeresztjébe került

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Kerkez Milos megszenvedett a beilleszkedés nehézségeivel

Magasról lehet nagyot esni, és a Premier League címvédőjeként a Liverpoolnak bizony nem úgy sikerült az ősz, ahogyan tervezték. Arne Slot együttese az év végére visszakapaszkodott a tabella negyedik helyére, de ennek is örülhet, mert néhány hete sokkal rosszabbul állt. Tény, hogy Kerkez Milos, Florian Wirtz és Alexander Isak is küszködik a beilleszkedés nehézségeivel, de arról nyilván nincs szó, hogy honfitársunk lenne akárcsak a Premier League legrosszabb balhátvédje azután, hogy tavaly még a Bournemouth színeiben az egyik legjobb volt.

Azt, hogy Kerkez Milos is bekerült ebbe a „gonosz” összeállításba, értékelhetjük úgy is, hogy nemzetközi mércével is jegyzett játékosnak számít, aki így kétségkívül jobban szem előtt van. Kerkez amúgy idén védőként egy gólt is szerzett, éppen annyit, mint Wirtz, aki múlt szombaton a Wolverhampton ellen 2-1-re megnyert bajnokin jegyezte az első gólját a Liverpool színeiben.

A Hater Central szerint így néz ki a „legrosszabbak csapata” – ez az X-en már több mint 2,5 millió szurkolóhoz eljutott:

Forrás: X/Hater Central

Kerkez Milos a Brentford otthonában talált be: