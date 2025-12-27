Live
A Liverpool győzelemmel zárta a 2025-ös évet, a Premier League címvédője 2-1-re nyert a sereghajtó Wolverhampton ellen. A lefújást követően a meccset sárga lapos eltiltás miatt kihagyó Szoboszlai Dominik Kerkez Milost is üdvözölte, ám úgy tűnt, a válogatott balhátvédet valami bosszantotta.

Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagyta, Kerkez Milos viszont végigjátszotta a Wolverhampton elleni bajnokit, amit a Liverpool 2-1-re megnyert, így Arne Slot együttese győzelemmel zárta az évet.

Kerkez Milos végigjátszotta a Wolverhampton elleni mérkőzést
Kerkez Milos végigjátszotta a Wolverhampton elleni mérkőzést
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik gratulációja után Kerkez Milos meglepően reagált

A lefújást követően a Liverpool sztárjai egymás után jöttek le a pályáról, az oldalvonalnál tréningruhát viselő Szoboszlai Dominik pedig mindenkit kézfogással és ölelgetéssel üdvözölt. 

A magyar válogatott csapatkapitánya Kerkez Milost is széles mosollyal és kézfogással fogadta, de a 22 éves védő furcsán reagált, csak megrázta a fejét és sétált volna tovább.

Szoboszlai aztán magához húzta csapattársát, akit megölelt, majd váltottak néhány szót egymással, miközben elindultak a játékoskijáró felé. 

Kerkez testbeszédét figyelve továbbra is úgy tűnt, valami bosszanthatta őt, 

ám a rövid felvétel alapján természetesen nem derült ki, hogy miről lehetett szó.

A 22 éves balhátvéd egyébként remekül játszott a sereghajtó ellen, egyértelműen a jobban teljesítő játékosok közé lehetett sorolni.

A Liverpool legközelebb január 1-jén lép pályára, Szoboszlaiék a 19. fordulóban az újonc Leeds Unitedet fogadják az Anfield Roadon.

