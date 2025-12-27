Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagyta, Kerkez Milos viszont végigjátszotta a Wolverhampton elleni bajnokit, amit a Liverpool 2-1-re megnyert, így Arne Slot együttese győzelemmel zárta az évet.
Szoboszlai Dominik gratulációja után Kerkez Milos meglepően reagált
A lefújást követően a Liverpool sztárjai egymás után jöttek le a pályáról, az oldalvonalnál tréningruhát viselő Szoboszlai Dominik pedig mindenkit kézfogással és ölelgetéssel üdvözölt.
A magyar válogatott csapatkapitánya Kerkez Milost is széles mosollyal és kézfogással fogadta, de a 22 éves védő furcsán reagált, csak megrázta a fejét és sétált volna tovább.
Szoboszlai aztán magához húzta csapattársát, akit megölelt, majd váltottak néhány szót egymással, miközben elindultak a játékoskijáró felé.
Kerkez testbeszédét figyelve továbbra is úgy tűnt, valami bosszanthatta őt,
ám a rövid felvétel alapján természetesen nem derült ki, hogy miről lehetett szó.
A 22 éves balhátvéd egyébként remekül játszott a sereghajtó ellen, egyértelműen a jobban teljesítő játékosok közé lehetett sorolni.
A Liverpool legközelebb január 1-jén lép pályára, Szoboszlaiék a 19. fordulóban az újonc Leeds Unitedet fogadják az Anfield Roadon.
