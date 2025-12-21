Debrecenbe zárult a 2025-ös év a Fizz Ligában. Az NB I 18. fordulójának utolsó mérkőzésén az előző fordulóban a Ferencvárost a Groupama Arénában legyőző Debrecen a Kisvárda csapatát fogadta. A hazaiak kezdőjében természetesen ott volt Dzsudzsák Balázs, és a Fradi ellen győztes gólt szerző Bárány Donát. A vendégeknél viszont Révész Attila nem számíthatott a sárga lapjai miatt eltiltott Branimir Cipetic, aki eddig mindössze 20 percet hiányzott a pályáról az idényben. Szőr Levente pedig először volt kezdő az élvonalban karrierje során.

A Kisvárda megszakította a három meccses nyeretlenségi sorozatát

Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

A egy győzelemmel Loki egy helyet előre lépve a 3. helyen zárhatta volna az évet.

Kisvárdai tűzijáték

Dzsudzsák kapu fölé szálló szabadrúgására igazi tűzijátékkal válaszoltak a vendégek, de Jordanov kétszeri próbálkozás után sem tudott kifogni a két hatalmas bravúrt bemutató Varga Ádámon. Ezt követően viszont nagyon sokáig kellett várni a következő helyzetre a 36. percig kellett várni, amikor

Dacosta beadásába olyan szerencsétlenül nyúlt bele a vendégek fiatal kapusa, Popovics, hogy kis híján a várdai kapuban kötött ki a nem túl erős beadás.

A 41. percben Matanovics tekert a hazai 16-os jobb oldaláról a hosszú sarok felé, Varga szép vetődéssel védett.

Félpályás csodagóllal zárta az évet a Kisvárda

Az 51. percben egy szöglet után Dzsudzsák tekert jobbról 18 méterről, Popovics verve volt, de a jobb kapufa megmentette a Kisvárdát. Amelyik a debreceni rohamokat túlélve egy szenzációs góllal megszerezte a vezetést! Az 55. percben Mesanovic csípte el Dzsudzsák passzát Jordanovhoz passzolt, a bolgár támadó tolt egyet a labdán, majd a saját térfeléről átemelte a kapujából kint álló Varga Ádámot (0-1). Érdemes megnézni a félpályás csodagólt!

A 61. percben a Dzsudzsák szabadrúgására nem túl jó ütemben kilépő Popovics tarolta le a kapura fejelő Bárányt, aki lesen volt, így nem lehetett büntető.

A 86. percig kellett várni, hogy igazán komoly egyenlítési lehetőség adódjon a Loki előtt: egy balról érkező beadás után Szűcs Tamás fejelte a labdát kapura, de Popovics leért a kapufa tövéhez tartó labdára.

A 92. percben ismét Szűcs vállalkozott, ezúttal a felső léc mentett a 20 méterről eleresztett bombája után.

Ez volt a mérkőzés utolsó emlékezetes jelenete, ezzel véget ért a 2025-ös futballév. A DVSC maradt a 4. helyen, míg a Kisvárda a 6. helyről várhatja a januári folytatást.