„Volt most egy külföldi edző, akivel előrehaladott tárgyalások folytak, ám menetközben bejött egy ténylegesen jobb feltételeket kínáló ajánlat, valószínűleg azt fogadja majd el. Jelenleg ugyanott vagyunk, mint korábban, most nincs annyi időnk ezzel a kérdéskörrel foglalkozni” – mondta a Kisvárda trénere, Révész Attila az M1 aktuális csatornának.
Révész Attila maradhat a Kisvárda edzője
Gerliczki Máté szeptember végi távozásánál úgy tűnt, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd a Kisvárdát, amely jelenleg a labdarúgó NB I hatodik helyén áll. A vezetőedző az ünnepek előtti napokban a játékosokkal kapcsolatos megbeszéléseken vett részt.
„Van, aki a több játékperc reményében szeretne váltani, illetve mi is keresünk olyan fiatal és középkorú magyar játékosokat, akiket hosszabb távra beépíthetnénk a csapatba” – fogalmazott Révész, aki a sportigazgatói pozíciót is betölti a klubnál.
Hozzátette: az afrikai felderítőúton felfedezett nigériai Ridwan Popoola iránt komoly érdeklődés van, volt olyan hét, amikor három konkrét, szép összeget tartalmazó ajánlat érkezett érte.
„Most is biztos vagyok benne, hogy rekordösszegért kelhet el. Még szeretnénk kivárni, hogy a tavaszi szezont is velünk tölthesse, biztos, hogy nem fogjuk a télen elengedni” – mondta Révész Attila.
