Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Friss!

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Felfelé bukott. Miroslav Koubek lett a világbajnoki pótselejtezőkre készülő cseh labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A 74 éves Koubek Ivan Haseket váltja a kispadon, akit azt követően menesztettek, hogy a nemzeti csapat októberben 2-1-es vereséget szenvedett a Feröer-szigetek együttesétől.

Miroslav Koubek a Plzen után a cseh válogatott szövetségi kapitánya lett Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto
Miroslav Koubek a Plzen után a cseh válogatott szövetségi kapitánya lett
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Koubek két és fél évre írt alá

Koubek - akivel két és fél éves szerződést kötött a cseh szövetség - 2023-tól idén szeptember végéig a Viktoria Plzen vezetőedzője volt, ám négy nappal azután, hogy csapata az Európa-ligában 1-1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal, hazai környezetben pedig kikapott a Zlintől, megköszönték a munkáját — emlékeztett az MTI.

A csehek március 26-án a pótselejtezőtől a magyar válogatottat az utolsó percben elütő írekkel találkoznak, győzelmük esetén pedig ismét saját közönségük előtt fogadhatnák a Dánia - Észak-Macedónia párharc továbbjutóját. Ennek az ágnak a győztese a világbajnokság A csoportjába kerül a társházigazda Mexikó, valamint a Dél-afrikai Köztársaság és a Koreai Köztársaság válogatottja mellé.

  • Még több cikk
A Fradi újabb sikerével az Európa-liga legjobb csapatai közé került
„Egyszerűen hihetetlen” — 33 csapat előtt a Fradi az Európa-ligában
Őrjöngenek a Fradi El-ellenfelénél, óriási csalást emlegetnek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!