Irány a focivébé? A magyar származású Kovács István meghívást kapott az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elit szemináriumára, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra készülő játékvezetők kiválasztásának az egyik kulcsállomása.

Kovács István márciusban elutazik Romániából Dubajba, ahol az UEFA a labdarúgó-világbajnokságra készülő európai játékvezetők számára tart zárt körű, többnapos felkészítő szemináriumot. Ez azt jelenti, hogy a magyar származású román játékvezető komoly eséllyel pályázik a 2026-os világbajnoki szereplésre a The Ref játékvezetői szaklap értesülései szerint.

Kovács István a klubvilágbajnokságon is dirigált Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP
Kovács István a klubvilágbajnokságon is dirigált
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kovács István vb-álma Dubajban dől el

A szemináriumot 2026. március 2. és 6. között rendezik Dubajban. Itt dől el, hogy az európai játékvezetők közül ki kerül fel a FIFA végleges vb-listájára.

Az UEFA 16 európai játékvezetőt jelölt ki erre az utolsó kiválasztásra, közülük 12 kap majd lehetőséget, hogy a világbajnokságon is bizonyíthasson.

Kovács István az elmúlt években folyamatosan építette fel a nemzetközi karrierjét. 2025-ben ő vezette a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyen a Paris Saint-Germain 5-0-ra győzte le az Internazionalét. Ez a mérkőzés pályafutása eddigi csúcspontjának számít.

Már járt vb-n, de most jöhet az igazi szerep

A magyar származású bíró korábban Európa-liga- és Konferencialiga-döntőt, valamint klubvilágbajnoki mérkőzéseket is vezetett, a jelenlegi Bajnokok Ligája-idényben pedig több rangadón is fújta már a sípot.

Referee Istvan Kovacs officiates during the match between Fenerbahce and Feyenoord at the Sukru Saracoglu Spor Kompleksi for the Champions League Third qualifying round, 2nd leg, season 2025-2026, in Istanbul, Turkey, on August 10, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Kovács István részt vett a 2022-es katari világbajnokságon is, igaz, akkor tartalék játékvezetőként várt a bevetésre. A  a 2026-os vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik jövő nyáron.

