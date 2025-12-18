A hosszú interjúban Kubatov Gábor reagált a sajtóhírre, miszerint Dárdai Pál lehet az Újpest sportigazgatója, ami később valósággá is vált. Kubatov érdekesen nyilatkozott: elmondta, bár sokra tartja a szakembert, ő nem tudna vele dolgozni.

Kubatov Gábor szerint Varga Barnabás már télen távozhat

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Kubatov Gábor szerint kell a magyar focinak Dárdai Pál

„Pali az egyetlen olyan magyar edző, aki nemzetközi szinten, vezetőedzőként komoly szakmai tekintéllyel bír. Erős karakter, bátor, szókimondó ember, úgyhogy jót tenne a magyar labdarúgásnak a visszatérése” – fogalmazott Kubatov Gábor, hozzátéve, hogy a Ferencváros-Újpest versengésnek is jót tenne, pontosabban tesz majd Dárdai érkezése.

„Nem tudnék vele együtt dolgozni, talán mindketten túl erős karakterek vagyunk egymáshoz. Keveset beszéltünk, viszont láttam a megnyilatkozásait, de hogy ért a futballhoz, abban egészen biztos vagyok” – mondta Kubatov, aki Csányi Sándorról, az MLSZ elnökéről már nem volt ennyire jó véleménnyel.

Kubatov szerint 2025 nyarán az MLSZ nem kérte ki a véleményüket a fiatalszabállyal, pontosabban ajánlással kapcsolatban. Kubatov szerint ennek az a következménye, hogy a piacon lévő kevés magyar játékosnak felmegy a fizetése és ez az egész piacot átalakítja.

A magyar labdarúgás teljesítményéhez a Fradi sokat hozzátesz. De jó lenne, ha a nemzetközi kupameccseken eltöltött idő is beleszámítana az MLSZ által kitalált szabályozásba. Varga Barnabást az ősszel csapágyasra hajtották, ez ennek a szabálynak is a következménye. Jó lett volna az egyeztetés. Egészen elképesztő, hogy a Fradit nem kérdezték meg erről - idézi Kubatovot a Magyar Nemzet.

Kubatov Gábor újra nekiment az MLSZ-elnök Csányi Sándornak

A Fradi megépítette a Groupama Arénát, ami nyereségesen üzemel. Sosem kérdezték meg őket, mi a nyereségesség titka? Miközben ennél rosszabb feltételekkel működő stadionokat építettek fel. Az MLSZ szakmai munkájával is vannak kifogásai. Nemzetközi szinten nincs elismert magyar játékvezető. Ez a szövetség feladata lenne, a nevelés. Kubatov barátai mindig azt mondják, hogy a legjobb magyar bírók jelenleg a VAR-buszokban ülnek. Az előrelépés ebben az ügyben is nagyon fontos lenne. Ehhez párbeszéd kellene. Az, hogy nincsenek jó, nemzetközileg is elismert magyar játékvezetők, az Kubatov szerint súlyos probléma. Kubatov elmondta, hogy nyitott lenne egy olyan eszmecserére, ahol az MLSZ és a Sportállamtitkárság képviselői leülnek egymással beszélni. Szerinte is szükség lenne erre a találkozóra.