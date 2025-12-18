A hosszú interjúban Kubatov Gábor reagált a sajtóhírre, miszerint Dárdai Pál lehet az Újpest sportigazgatója, ami később valósággá is vált. Kubatov érdekesen nyilatkozott: elmondta, bár sokra tartja a szakembert, ő nem tudna vele dolgozni.
Kubatov Gábor szerint kell a magyar focinak Dárdai Pál
„Pali az egyetlen olyan magyar edző, aki nemzetközi szinten, vezetőedzőként komoly szakmai tekintéllyel bír. Erős karakter, bátor, szókimondó ember, úgyhogy jót tenne a magyar labdarúgásnak a visszatérése” – fogalmazott Kubatov Gábor, hozzátéve, hogy a Ferencváros-Újpest versengésnek is jót tenne, pontosabban tesz majd Dárdai érkezése.
„Nem tudnék vele együtt dolgozni, talán mindketten túl erős karakterek vagyunk egymáshoz. Keveset beszéltünk, viszont láttam a megnyilatkozásait, de hogy ért a futballhoz, abban egészen biztos vagyok” – mondta Kubatov, aki Csányi Sándorról, az MLSZ elnökéről már nem volt ennyire jó véleménnyel.
Kubatov szerint 2025 nyarán az MLSZ nem kérte ki a véleményüket a fiatalszabállyal, pontosabban ajánlással kapcsolatban. Kubatov szerint ennek az a következménye, hogy a piacon lévő kevés magyar játékosnak felmegy a fizetése és ez az egész piacot átalakítja.
A magyar labdarúgás teljesítményéhez a Fradi sokat hozzátesz. De jó lenne, ha a nemzetközi kupameccseken eltöltött idő is beleszámítana az MLSZ által kitalált szabályozásba. Varga Barnabást az ősszel csapágyasra hajtották, ez ennek a szabálynak is a következménye. Jó lett volna az egyeztetés. Egészen elképesztő, hogy a Fradit nem kérdezték meg erről - idézi Kubatovot a Magyar Nemzet.
Kubatov Gábor újra nekiment az MLSZ-elnök Csányi Sándornak
A Fradi megépítette a Groupama Arénát, ami nyereségesen üzemel. Sosem kérdezték meg őket, mi a nyereségesség titka? Miközben ennél rosszabb feltételekkel működő stadionokat építettek fel. Az MLSZ szakmai munkájával is vannak kifogásai. Nemzetközi szinten nincs elismert magyar játékvezető. Ez a szövetség feladata lenne, a nevelés. Kubatov barátai mindig azt mondják, hogy a legjobb magyar bírók jelenleg a VAR-buszokban ülnek. Az előrelépés ebben az ügyben is nagyon fontos lenne. Ehhez párbeszéd kellene. Az, hogy nincsenek jó, nemzetközileg is elismert magyar játékvezetők, az Kubatov szerint súlyos probléma. Kubatov elmondta, hogy nyitott lenne egy olyan eszmecserére, ahol az MLSZ és a Sportállamtitkárság képviselői leülnek egymással beszélni. Szerinte is szükség lenne erre a találkozóra.
A következőkben Kubatov Gábor újra Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével foglalkozott.
Elmondta, hogy az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak vannak érdekeltségei az NB I-ben és az NB II-ben. Mármint az ott szereplő egyes kluboknál. Kubatov kifejtette, hogy Csányi Sándor a MOL Igazgatótanácsának alelnöke. Ez a testület döntött az Újpest megvételéről. Kubatov szerint ez nem szerencsés dolog. Szerinte Európában példátlan, hogy egy ország futballszövetségének az elnöke egyes klubokban is érdekelt.
A Ferencváros elnöke szerint Csányi újpesti kapcsolódása mellett ott van az NB II-es Vasas is, amelyről szintén azt lehet hallani, hogy Csányi Sándornak ott is vannak érdekeltségei.
Mi lesz Tóth Alex és Varga Barnabás sorsa?
Jó ideje nem titok, hogy a Ferencváros legnagyobb tehetsége, a kilencszeres válogatott Tóth Alex iránt Európa legjobb bajnokságaiból érdeklődnek, legutóbb a Juventus nevét dobták be.
„Nincs rá ajánlatunk, de azt látom, hogy a világ összes nagy csapata itt van, nézi őt. Ha kapunk érte egy komoly ajánlatot, el kell engednünk. Neki is jót tesz, nekünk pedig kárpótlás, hogy anyagilag jól járhatunk. Meggyőződésem, hogy Tóth Alex eladása Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz. Ez nemcsak minket, a Ferencvárost, hanem a magyar labdarúgást is magasabb polcra emeli” – mondta Kubatov, aki szerint nekik már a helyettesét kell figyelniük.
Varga Barnabás kapcsán elmondta: a klub és a futballista között van egy megállapodás, mely szerint megfelelő ajánlat esetén akár már télen távozhat.
„Barna 31 éves, a karrierjéből néhány év van hátra, Európában mérhetően is nagyon magas színvonalon teljesít, számtalan nagy csapat nézi. Másfél évig szóló szerződése van még, tehát ha akarnám, nem engedném el, hiába jön bármilyen ajánlat. De vajon megtehetem ezt egy játékossal? Hogy van egy lehetősége, az utolsó néhány évében komoly karriert futhat be és nagyon sok pénzt fog keresni, és mi is sok pénzt fogunk érte kapni. Akkor vajon észszerű, hogy itt tartom?” – kérdezte Kubatov, aki szerint másokra is kihathat, ha nem engedik el Vargát.
„Itt tartsunk egy játékost, de boldogtalan lesz? A következő csatár, akit leigazolunk, az ide fog jönni hozzánk, amikor azt mondja, hogy a Ferencváros úgysem enged el?”
Kubatov kiemelte, a Ferencváros és a magyar labdarúgás is tartozik annyival Vargának, hogy elengedi.
