A Paris Saint-Germain és korábbi sztárcsatára között hosszú ideje folyt a pereskedés, a végleges ítélet pedig megszületett. A felek között elhúzódó háborút Kylian Mbappé nyerte meg, a világbajnok támadó részére 61 millió eurót kell átutalnia a párizsi klubnak.

Kylian Mbappé 263 millió eurót követelt korábbi klubjától, a PSG pedig 240 millió eurót akart behajtani a világbajnok csatártól, miután a felek között hosszú ideje húzódó jogvita novemberben a párizsi munkaügyi bíróság elé került. 

Kylian Mbappé nyerte a PSG elleni jogi háborút
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Kylian Mbappé került ki győztesen a PSG elleni jogi csatából

A Mbappé által követelt 263 millió eurós összegből 55 millió euró elmaradt bérként szerepelt a keresetben, a fennmaradó összeget pedig kártérítésként igényelte a klubbal való szerződéses viták és az általa sérelmezett bánásmód miatt. A bíróság azonban ennek a jelentős összegnek csak egy részét ítélte meg a csatárnak, elismerve, hogy a PSG nem fizette ki 2024 áprilisa és júniusa között Mbappé három hónapnyi bérét, valamint a szerződése szerinti etikai bónuszt és aláírási bónuszt sem. 

A francia bíróság döntése értelmében a PSG-nek 61 millió eurót kell fizetnie a 26 éves támadónak.

„Elégedettek vagyunk ezzel az ítélettel. Ez várható volt, mivel a bérek nem kerültek kifizetésre” – mondta Mbappé ügyvédje, Frederique Cassereau.

Ami a PSG oldalát illeti, a BL-címvédő párizsi klub azért követelt 240 millió eurót egykori játékosától, mert kártérítést kívánt kapni Mbappé meghiúsult átigazolása miatt. A francia válogatott sztár 2023-ban 300 millió euróért kerülhetett volna a szaúdi ligában szereplő al-Hilalhoz, ám az üzlet végül meghiúsult, majd Mbappé egy évvel később ingyen igazolt a Real Madridhoz, miután nem hosszabbított szerződést a PSG-vel.

A felek közötti háború ezzel az ítélettel lezárult, Mbappé ugyan nem kapta meg a teljes, általa követelt összeget, de a PSG-nek azért így is jókora summát kell fizetnie neki. 

