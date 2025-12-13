Azon válogatottak tehetős szurkolói, amelyek kvalifikálták magukat a jövő nyári labdarúgó-vb-re, már javában nézik a meccsjegyeket, szállásokat és repjegyeket a tornára. December 5-én Washingtonban kisorsolták a 2026-os vb csoportköreit, majd rá egy nappal a torna menetrendje is kialakult. Azt idáig is sejteni lehetett, hogy aki a helyszínen szeretne válogatottjának szurkolni annak alaposan a zsebébe kell nyúlnia, a hotelek azonban még egy lapáttal rátettek erre.

A 2026-os labdarúgó-vb árai körül hatalmas botrány tört ki a sorsolás után Fotó: DAVE KOTINSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Labdarúgó-vb: ki tud ennyit fizetni?

A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy miután a FIFA közzétette a hivatalos programot, utána megindultak a foglalások, ez pedig egy öngerjesztő folyamat, vagyis az árak elkezdtek emelkedni mint a repülőjegyeknél, mind a szállásoknál. A hotelek tulajdonosai azonban a még nagyobb profit érdekében még inkább emelték az árakat.

A nyitómérkőzést a mexikói fővárosban rendezik meg, a házigazda csapat Dél-Afrika ellen lép pályára. Egy átlagos, korábban 150–200 dollár között mozgó, egy éjszakára szóló szobaár a nyitómérkőzés estéjén akár 3800-4000 dollárra is felszökhet, ami 2000–2500 százalékos drágulás.

A helyzet persze az USA-ban sem jobb. Aki a július 19-ei vb-döntőt New Yorkban szeretné megnézni, annak egy éjszakára akár 3000 dollárt is ki kell fizetnie. hogy ki tudja ezt kifizetni? A normális szurkolók, akik a vb-selejtezőn is biztatták a válogatottjukat aligha.

A jegyárak is extrém drágák

A másik probléma pedig a mérkőzésekre szóló belépőkkel kapcsolatos. Európai Futballszurkolók Szövetsége már egy közleményt is kiadott, amelyben flszólította a FIFA-t, hogy csökkentsen a belépők árain. Viszonyításképpen a 2022-es katari vb-hez képest ötször drágábbal a belépők. Arról nem is beszélve, hogy a FIFA és a szervezők azt követelik, hogy a szurkolók már 2026 januárjában fizessenek ki mindent.

A horvát labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta a tagszövetségek számára fenntartott jegykontingens árait, amelyekből kiderül,

hogy a New Jersey-i MetLife Stadionban július 19-én megrendezésre kerülő döntőre a legolcsóbb belépő 4185 dollárba (hozzávetőleg 1,46 millió forintba) kerül.

Ahogy a 2025-ös klubvilágbajnokságon, úgy a FIFA most sem egységes áron adja a jegyeit. A dinamikus árazás lényege, hogy a kereslet és a kínálat valós időben módosul, azaz az ár felfelé és lefelé is ingadozhat, hasonlóan a repülőjegyekhez vagy szállodai szobákhoz. E mögött is a minél nagyobb profit áll természetesen.