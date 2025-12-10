Live
Rendkívüli

Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

A Barcelona 2-1-re nyert az Eintracht Frankfurt ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a katalánok tinisztárja gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. Lamine Yamalt a hajrában Hansi Flick lecserélte, ezt pedig nem vette jó néven a Barca fiatal klasszisa.

A Barcelona hőse ezúttal a francia válogatott Jules Koundé volt, a katalán csapat jobbhátvédje két gólt szerzett a Frankfurt elleni hazai BL-mérkőzésen. A győztes gól előtti assziszt Lamine Yamal nevéhez fűződött, akinek ezzel Kylian Mbappé korábbi rekordját sikerült megdöntenie.

Lamine Yamal right winger of Barcelona and Spain during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at Spotify Camp Nou on December 9, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal gólpasszt adott a Frankfurt elleni meccsen
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lamine Yamal hisztizett, amiért lecserélték

A Barcelona tinisztárja még csak 18 éves, de már 14 BL-gólt rúgott vagy készített elő (7 gól, 7 gólpassz), ezzel a Real Madrid sztárcsatárának, Mbappénak a rekordját adta át a múltnak: a 18 éves vagy annál fiatalabb játékosok közül senki sem vállalt nála több BL-gólban főszerepet.

A fiatal támadó a második félidőben sárga lapot kapott, ezért kihagyja a következő mérkőzést, de ezt sem játszotta végig, mert a 89. percben Hansi Flick vezetőedző lecserélte. 

Yamal borús ábrázattal vonult le a pályáról, miközben mondta a magáét, majd a kispadon helyet foglalva sem tűnt boldognak.

„Néhány perccel a vége előtt lecseréltük Lamine-t, mert sárga lapot kapott, és már késő volt. Ha kicsit bosszús volt, akkor teljesen megértem, és tetszik is. Én is voltam játékos. Teljesen elfogadható a viselkedése, nem probléma” – szögezte le a Barca német edzője.

A katalán együttes hat fordulót követően, 10 pontot gyűjtve a tabella 14. helyén áll, a következő körben pedig a cseh Slavia Praha otthonába látogat.

