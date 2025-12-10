A Barcelona hőse ezúttal a francia válogatott Jules Koundé volt, a katalán csapat jobbhátvédje két gólt szerzett a Frankfurt elleni hazai BL-mérkőzésen. A győztes gól előtti assziszt Lamine Yamal nevéhez fűződött, akinek ezzel Kylian Mbappé korábbi rekordját sikerült megdöntenie.
Lamine Yamal hisztizett, amiért lecserélték
A Barcelona tinisztárja még csak 18 éves, de már 14 BL-gólt rúgott vagy készített elő (7 gól, 7 gólpassz), ezzel a Real Madrid sztárcsatárának, Mbappénak a rekordját adta át a múltnak: a 18 éves vagy annál fiatalabb játékosok közül senki sem vállalt nála több BL-gólban főszerepet.
A fiatal támadó a második félidőben sárga lapot kapott, ezért kihagyja a következő mérkőzést, de ezt sem játszotta végig, mert a 89. percben Hansi Flick vezetőedző lecserélte.
Yamal borús ábrázattal vonult le a pályáról, miközben mondta a magáét, majd a kispadon helyet foglalva sem tűnt boldognak.
„Néhány perccel a vége előtt lecseréltük Lamine-t, mert sárga lapot kapott, és már késő volt. Ha kicsit bosszús volt, akkor teljesen megértem, és tetszik is. Én is voltam játékos. Teljesen elfogadható a viselkedése, nem probléma” – szögezte le a Barca német edzője.
A katalán együttes hat fordulót követően, 10 pontot gyűjtve a tabella 14. helyén áll, a következő körben pedig a cseh Slavia Praha otthonába látogat.
