A Barcelona hőse ezúttal a francia válogatott Jules Koundé volt, a katalán csapat jobbhátvédje két gólt szerzett a Frankfurt elleni hazai BL-mérkőzésen. A győztes gól előtti assziszt Lamine Yamal nevéhez fűződött, akinek ezzel Kylian Mbappé korábbi rekordját sikerült megdöntenie.

Lamine Yamal gólpasszt adott a Frankfurt elleni meccsen

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lamine Yamal hisztizett, amiért lecserélték

A Barcelona tinisztárja még csak 18 éves, de már 14 BL-gólt rúgott vagy készített elő (7 gól, 7 gólpassz), ezzel a Real Madrid sztárcsatárának, Mbappénak a rekordját adta át a múltnak: a 18 éves vagy annál fiatalabb játékosok közül senki sem vállalt nála több BL-gólban főszerepet.

Lamine Yamal (14 G/A) passes Kylian Mbappé for most goal involvements by a player 18 or younger in the Champions League 👑 pic.twitter.com/y2kM0wMStd — B/R Football (@brfootball) December 9, 2025

A fiatal támadó a második félidőben sárga lapot kapott, ezért kihagyja a következő mérkőzést, de ezt sem játszotta végig, mert a 89. percben Hansi Flick vezetőedző lecserélte.

Yamal borús ábrázattal vonult le a pályáról, miközben mondta a magáét, majd a kispadon helyet foglalva sem tűnt boldognak.

„Néhány perccel a vége előtt lecseréltük Lamine-t, mert sárga lapot kapott, és már késő volt. Ha kicsit bosszús volt, akkor teljesen megértem, és tetszik is. Én is voltam játékos. Teljesen elfogadható a viselkedése, nem probléma” – szögezte le a Barca német edzője.

🚨 Barcelona coach Hansi Flick says Lamine Yamal’s unhappy reaction to being subbed late is "no problem."



· Yamal was substituted in the 89th minute, replaced by Roony Bardghji. He left the field looking visibly upset and walked off with a serious expression.



· Flick… pic.twitter.com/OBbyUDv89O — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 10, 2025

A katalán együttes hat fordulót követően, 10 pontot gyűjtve a tabella 14. helyén áll, a következő körben pedig a cseh Slavia Praha otthonába látogat.

