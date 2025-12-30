Szilveszter előtt nem a legjobb hírek érkeztek Olaszországól a labdarúgás szerelmeseinek. Kisebb szívműtéten esett át Maurizio Sarri, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Lazio vezetőedzője.
A Lazio honlapja szerint a 66 éves mesternél szívritmuszavart diagnosztizáltak, ezért katéterablációs eljárást alkalmaztak nála, amely sikeres volt. A pitvarfibrilláció olyan rendellenesség, amely gyors és szabálytalan szívverést okoz, és olyan tünetekhez vezethet, mint fáradtság, szédülés, légszomj, valamint növeli a vérrögképződés és a stroke kockázatát.
A Lazio nem marad karmester nélkül
Sarri távollétében Marco Ianni másodedző irányítja a szakmai munkát, de a vezetőedző napokon belül ismét csatlakozik a csapathoz. Az idősödő szakember korábban, 2021 márciusa és 2024 júniusa között irányította már a Lazio csapatát, júniusban másodszor is visszatért a klubhoz.
A Lazio 17 mérkőzés után a tabella nyolcadik helyén áll a Serie A-ban.
