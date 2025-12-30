A Lazio honlapja szerint a 66 éves mesternél szívritmuszavart diagnosztizáltak, ezért katéterablációs eljárást alkalmaztak nála, amely sikeres volt. A pitvarfibrilláció olyan rendellenesség, amely gyors és szabálytalan szívverést okoz, és olyan tünetekhez vezethet, mint fáradtság, szédülés, légszomj, valamint növeli a vérrögképződés és a stroke kockázatát.

A Lazio mestere, Maurizio Sarri

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A Lazio nem marad karmester nélkül

Sarri távollétében Marco Ianni másodedző irányítja a szakmai munkát, de a vezetőedző napokon belül ismét csatlakozik a csapathoz. Az idősödő szakember korábban, 2021 márciusa és 2024 júniusa között irányította már a Lazio csapatát, júniusban másodszor is visszatért a klubhoz.

A Lazio 17 mérkőzés után a tabella nyolcadik helyén áll a Serie A-ban.