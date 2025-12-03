Kedden kora este Dárdai Márton kezdő volt, gólpasszt adott, majd a 79. percben lecserélték a Hertha BSC-ben, amely házigazdaként 6-1-re verte a szintén másodvonalbeli 1. FC Kaiserslauternt. Később aztán Gulácsi Péter a kispadról nézte végig, a magyar válogatott Willi Orbán viszont végigjátszotta a másodosztályú 1. FC Magdeburg ellen 3-1-re megnyert hazai Német Kupa-mérkőzést a lipcsei csapatban. A Leipzig hátrányból fordítva győzött, ám a továbbjutást beárnyékolta egy lelátón történt tragédia.

A Magdeburg játékosai csendben tisztelegtek az elhunyt szurkolójuk előtt a Leipzig elleni Német Kupa-mérkőzés után

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Tragédia a Leipzig és a Magdeburg Német Kupa-mérkőzésén

A Német Kupa október végi második fordulójában az Energie Cottbus otthonában aratott 4-1-es sikerrel jutott tovább az RB Leipzig, ám akkor a stadionban egy Lipcse-szurkoló rosszul lett, és végül a kórházban meghalt. Hasonló tragédia történt kedd este is: egy vendégdrukker a mérkőzés előtti percekben összeesett, újra kellett éleszteni, majd a kórházba szállítást követően életét vesztette. Az eset miatt alig volt hazai szurkolás is a találkozó közben, ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Lipcse vezetőedzője a lefújás után.

„Természetesen hatással van a szurkolókra, ha valakit újra kellett éleszteni, ennek így is kell lennie.

Mi a mérkőzés után tudtuk meg, hogy a drukker sajnos elhunyt, részvétünket fejezzük ki a családnak"

– mondta Ole Werner, akihez hasonlóan Christoph Baumgartner és David Raum is együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak. Az összecsapással kapcsolatban mindhárman elsősorban a Leipzig második félidei teljesítményét emelték ki.

Az élvonalbeli csapatok közül kiesett a Borussia Dortmund – otthon 1-0-ra kikapott a tavalyi bajnok és kupagyőztes Bayer Leverkusentől, amelyet szombaton idegenben győzött le bajnokin –, valamint a St. Pauli ellen hazai pályán 2-1-re veszítő Borussia Mönchengladbach is. A másik négy nyolcaddöntőre szerdán kerül sor.