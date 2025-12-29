Az elmúlt napokban Robert Lewandowskival kapcsolatban leginkább arról lehetett olvasni, hogy vajon ő is követi-e azon világsztárok példáját, akik a Közel-Keletre, jellemzően Szaúd-Arábiába igazoltak. Az FC Barcelona lengyel csatára erről a kérdésről nem hajlandó nyilatkozni, cserébe viszont elmesélt egy sokkal szórakoztatóbb sztorit.

Robert Lewandowski nagyon lojális volt, tett, amit a Barcelona kért tőle

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Nem lőhetett gólt Lewandowski

A lengyel gólgép az egyik legismertebb lengyel sportújságírónak, Bogdan Rymanowskinak adott interjút a napokban. Utóbbi pedig nem volt rest rákérdezni, hogy igaz-e az a sztori, amit Sebastian Staszewski írt a róla szóló könyvben. A történet szerint a katalán klub két fordulóval a La Liga zárása előtt, már bajnokként

arra kérte az akkor 23 gólnál járó csatárt, hogy legyen olyan jó, és tekintsen el a további gólok szerzésétől.

Ha ugyanis Lewandowski eljutott volna 25 gólig, akkor a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Barcának 2,5 millió eurót kelltt volna utalnia a lengyel előző klubjának, a Bayern Münchennek.

„Vannak dolgok, amikről nem szeretnék beszélni. Nagyon tisztelem a Barcelonát és az embereket, akik ott dolgoznak. Tisztában voltam a klub helyzetével.

Sok probléma volt, amit a klub jóléte érdekében meg kellett oldani. Igen, volt egy bónusz, és mindenki tudja, akkoriban a Barcának minden euróra nagyon kellett figyelnie, ez pedig csak egy apróság volt.

Az én szememben ez semmit sem változtatott a helyzetemen. Nem volt gondom vele, de nem az járt a fejemben, hogy akkor most szerezzek gólt vagy ne” – mondta Lewandowski, mintegy beismerve az „üzleti húzást.”

Tény, hogy az utolsó két fordulóban, bár a Mallorca és a Celta Vigo ellen is végig a pályán volt, Lewandowski nem találta a kaput a 3-0-ra, illetve 2-1-re megnyert meccseken.