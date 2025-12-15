A francia bajnokság első hat helyezettjének mindegyike nyert a 16. fordulóban, de nem mindegyiküknek sikerült ez könnyen. Az éllovas Lens és a hatodik Rennes kétgólos győzelmet aratott a Ligue 1-ben, a másik négy csapat viszont a lehető legkisebb különbségű sikert aratta. A címvédő és BL-győztes PSG 3-2-re diadalmaskodott az újonc Metz vendégeként, a Marseille odahaza 1-0-ra verte a Monacót, a Lyon pedig szintén 1-0-ra nyert a sárga lapos és 63. percben lecserélt Loic Nego együttese, a Le Havre ellen. A Lille és a fennállása 120. évfordulóját ünneplő Auxerre találkozója viszont egymaga hozott hét gólt – és négy piros lapot.

A francia bajnokság (Ligue 1) idényének eddigi legeseménydúsabb mérkőzését hozta az Auxerre Lille elleni találkozója

Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

Auxerre-Lille: hét gól, négy piros lap, fordulatok

Hakon Haraldsson már a 9. percben vezetést szerzett a vendég Lille-nek, az első félidő végén azonban Nathan Ngoy utolsó emberként elkövetett szabálytalansága miatt emberelőnybe került az Auxerre. A hazaiak ezt ki is használták a szünet után, Lassine Sinayoko gólját viszont Clement Akpa második sárga lapja követte, így tíz-tíz játékossal folytatták a felek.

Egy öngólnak köszönhetően a második játékrész felénél az Auxerre került előnybe, de Nabil Bentaleb és Soriba Diaoune három percen belül szerzett egy-egy góljával ezúttal a vendégcsapat fordított. Bár Sinayoko tizenegyesből még egyenlített, Benjamin Andre találatával 4-3-ra nyert a Lille –

az utolsó négy gól kilenc percen belül esett, majd a hajrá még egy tömegjelenet végén egy-egy kiállítást is hozott: Romain Perraud és Oussama El Azzouzi mehetett idő előtt zuhanyozni a kakaskodás miatt.

A Lille-t irányító Bruno Genesiót szintén elöntötték az érzelmek a találkozó végén, a hazaiakat edző kollégája, Christophe Pélissier pedig az érettséget hiányolta a játékosaitól.

Az Európa-liga-főtáblás Lille tehát győzött, így továbbra is öt pont a hátránya a listavezető Lens mögött, miközben az Auxerre a téli szünetre fordulva az osztályozót jelentő 16. pozícióban áll, három pontra Negóéktól.