A keleti főcsoportból a kanadai bajnok Vancouver Whitecaps, míg nyugatról az Inter Miami is története során először jutott be az MLS döntőjébe, amelyet magyar idő szerint szombaton 20.30-tól rendeznek Floridában. A két csapat legnagyobb sztárja egyaránt világbajnok: a német Thomas Müller a kanadai, míg az argentin Lionel Messi az amerikai együttes játékosa.

Lionel Messi (balra) és Thomas Müller az elmúlt másfél évtizedben tízszer csaptak össze, az MLS-döntő a 11. egymás elleni felvonás lesz

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Thomas Müller Lionel Messi ellen az MLS döntőjében

A 36 éves Müller és a 38 esztendős Messi a pályafutásuk során eddig tíz alkalommal csaptak össze, ezek közül hétszer a német támadó örülhetett győzelemnek. A 2014-es vb-döntő megnyerése, valamint a 2020-as Bayern München–Barcelona BL-negyeddöntőn aratott 8-2-es győzelem egyaránt Thomas Müller sikerét hozta, aki ezúttal is diadalmaskodna.

„Ha az eredményeket nézzük, tényleg jól állnak a dolgaim Messi ellen, de ez most nem Messi és Müller, hanem a Miami és a Whitecaps csatája.

Talán az ellenfél sikere egy kicsit jobban függ tőle, mint a miénk tőlem, mert talán mi egységesebb csapatot alkotunk

– mondta Müller, aki kiemelte, szerinte az argentin a világ legjobbja, így szombaton is megvillanhat. – Őszintén szólva Messi a mérkőzésen játszó legjobb focista, de üzenem neki: megint le foglak vadászni!"

Az MLS-döntő előtt Lionel Messi is megszólalt, bár az ESPN-nek adott nyilatkozatában inkább a válogatott és a jövő évi világbajnokság volt a téma, amellyel kapcsolatban elárulta:

ha jó fizikai állapotban érzi magát, mindenképp szeretne ott lenni a jövő nyári keretben.

A korábbi és jelenlegi edzőit is méltató argentin játékos a szombati mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta: lenyűgöző, hogy ismét játszhat egy fináléban, és jó formában érzi a csapatát a Müllerék elleni találkozó előtt, amelyen a hazai pálya is előny lehet.