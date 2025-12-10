Live
A német profi labdarúgásban elsőként a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek lesz női vezetője. A posztot a svájci Tatjana Haenni fogja betölteni a lipcsei klubnál.

A lipcsei egyesület szerdán közölte, hogy január 1-től a svájci Tatjana Haenni veszi át az ügyvezető igazgatói posztot, amely Oliver Mintzlaff 2022-es távozása óta betöltetlen volt.

Tatjana Haenni fogja betölteni az egyik legfontosabb pozíciót a lipcsei klubban
Fotó: DAVID INDERLIED / Kirchner-Media

Amerikai tapasztalattal érkezik a Lipcse élére

Az 59 éves Haenni 24-szer szerepelt hazája válogatottjában, majd edzőként dolgozott, részt vállalt az európai és nemzetközi szövetség projektjeiben, 2023 óta pedig az észak-amerikai profi liga sportigazgatója volt.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig 13 forduló után a második helyen áll a Bundesliga tabelláján, nyolc ponttal lemaradva a Bayern Münchentől.

 

 

