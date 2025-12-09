Live
Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Egy klasszis távozott az NB II-ből. Nyolc és fél év után távozott Lipcsei Péter vezetőedző a labdarúgó a másodosztályban szereplő Soroksár SC-től és visszatért a Ferencvároshoz.

A korábbi 58-szoros válogatott Lipcsei Péter a két klub együttműködésének keretében 2017 nyara óta felelt a szakmai munka irányításáért a másodosztályban szereplő együttesnél. A Ferencváros honlapjának keddi tájékoztatása szerint mostantól újra a 36-szoros bajnoknál dolgozik. Pontos feladatára vagy beosztására nem tért ki a honlap.

Lipcsei Péter visszatér a Fradihoz
Fotó: Fradi.hu

Lipcsei Péter újra a Fradiban

Lipcsei Péter klubrekordot jelentő 649 mérkőzésen játszott a Ferencvárosban, 170 gólt szerzett, pályafutása során öt NB I-es, egy NB II-es és egy portugál bajnoki címet ünnepelhetett, illetve négyszeres Magyar Kupa-győztes és szerepelt az UEFA Kupa csoportkörében 2004 őszén.

Időközben a Soroksár SC vezetőedzői posztját Korolovszky Gábor vette át, aki az FTC utánpótlásából érkezett, és mostanáig az FTC NB III-as csapatát irányította. 
 

 

 

