A Sunderland 1-1-es döntetlennel távozott Liverpoolból, és a vendégek edzője, Régis Le Bris a meccs után beszédes mondatot dobott be: meglepte őket, hogy mennyi idő és tér jutott a játékukra. Magyarul: az Anfield már nem az a hely, ahol minden passzért meg kell szenvedni.
A The Athletic Liverpool-szakírója, James Pearce szerint az „anfieldi félelemfaktor” eltűnésének három fő oka van.
1. Nincs meg a Liverpool-védjegy: eltűnt a letámadás
Pearce egyik legkeményebb megállapítása, hogy a Liverpool presszingje a Sunderland ellen szinte nem is létezett. Ez pedig alapjaiban öl meg mindent: ha nincs intenzív letámadás, az ellenfél felnéz, passzol, kijön a szorításból – és hirtelen nem a vendégcsapat kapkod, hanem a Liverpool kezd bizonytalanná válni.
2. Lassú, kiszámítható a játék labdával – kevés a valódi veszély
Hiába volt sok a labdabirtoklás, a passzjáték fájdalmasan lassú és előre olvasható volt. A Liverpool lőtt, próbálkozott, de Pearce szerint a mennyiség mögött kevés volt a minőség: a 23 lövésből mindössze négy ment kapura, miközben a Sunderlandnek is volt több komoly pillanata (és nem egyszer úgy tűnt, közelebb áll a második gólhoz, mint a Liverpool a győztes találathoz).
3. A feszkó átragad a pályára: Anfielden már nem az ellenfél fél, hanem a Liverpool görcsöl
A cikk külön kiemeli a hazai stadionban érezhető növekvő nyugtalanságot és türelmetlenséget, ami visszahat a liverpooli játékosokra. Pearce szerint túl sokan nem felszabadultan lépnek pályára az Anfielden, hanem egy gátat éreznek magukban, és ez hibákban, rossz döntésekben, kapkodásban jön ki.
A legjobb példa erre a végjáték: a Liverpool annyira hajtott a győztes gólra, hogy közben szétcsúszott a szerkezet, és majdnem megint megégette magát egy kontrával.
Wirtz liverpooli villanása csak mentőöv volt
A pontmentéshez kellett egy villanás Florian Wirtztől, majd egy szerencsés irányváltoztatás is. Ez azonban Pearce szerint inkább tünet: ha a Liverpool nem tudja visszahozni a régi intenzitást és kiszámíthatatlanságot, akkor az Anfielden is megmarad a „hátha történik valami” típusú futball.
Ami Szoboszlai Dominikot illeti, az elemzés róla nem ejt szót, de a kommentek között felbukkant egy beszédes félmondat: „Szobo aside…”, vagyis „Szoboszlait leszámítva…”. A hozzászóló lényegében azt állítja, hogy rajta kívül kevés olyan játékos van most, aki igazán „égetné a füvet”, és ez sokat elmond arról, kitől várnak energiát és karaktert a nehéz időszakban.
A hozzászólásokból kiderül, hogy a szurkolók egy része nem is az eredmény miatt a legdühösebb, hanem a ritmus és az ötletek hiánya miatt. Nincs elég presszing, nincs elég lendület, és a csapat sokszor úgy néz ki, mintha „félne hibázni”. Ebben a közegben különösen feltűnő, ha valakit – mint Szoboszlait – még mindig a hozzáállással és energiával azonosítanak, még akkor is, ha a Liverpool egészének a játéka nem áll össze.
A stadion magától nem tudja elintézni a meccseket
És itt jön Pearce írásának az igazi üzenete: az anfieldi „félelemfaktor” nem egy misztikus hangulat, hanem a pályán felépített rendszer következménye. Amíg a Liverpool letámadása nem szervezett, a labdával játszott futball nem elég gyors és vertikális, a végjáték pedig szétesik a kapkodástól, addig a stadion sem tud „elintézni” meccseket – sőt, a lelátón terjedő idegesség vissza is üti a csapatot.
A szerző szerint ezért veszélyes a mostani állapot: a vendégek már nem túlélni jönnek, hanem pontért, sőt győzelemért, mert érzik, hogy van idejük játszani és lesz pillanatuk hibára kényszeríteni a Liverpoolt. A kiút sem a hangzatos nyilatkozatokban rejlik, hanem abban, hogy Slot visszahozza a régi alapokat: koordinált presszinget, tempót, és kontrollt. Ha ez sikerül, az Anfield megint „harapni” fog – ha nem, akkor óriási bajba kerülhet a Liverpool a folytatásban, hiába rendelkezik rettegett arénával és szurkolótáborral.
