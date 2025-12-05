Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Agresszív rákos betegséggel küzd a Premier League legendás kapusa

Link másolása
Vágólapra másolva!
Volt idő, amikor a Premier League-ben külön műfajnak számított „túlélni Anfieldet”. A Liverpool hazai pályája nem stadion volt, hanem vizsga: a vendégek már a kezdés előtt úgy érezték, baj lesz. Most viszont valami látványosan megváltozott, és ezt már az ellenfelek is nyíltan kimondják.

A Sunderland 1-1-es döntetlennel távozott Liverpoolból, és a vendégek edzője, Régis Le Bris a meccs után beszédes mondatot dobott be: meglepte őket, hogy mennyi idő és tér jutott a játékukra. Magyarul: az Anfield már nem az a hely, ahol minden passzért meg kell szenvedni.

Szoboszlai továbbra is kiemelkedik az idén gyengélkedő Liverpoolból Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Szoboszlai továbbra is kiemelkedik az idén gyengélkedő Liverpoolból
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A The Athletic Liverpool-szakírója, James Pearce szerint az „anfieldi félelemfaktor” eltűnésének három fő oka van.

1. Nincs meg a Liverpool-védjegy: eltűnt a letámadás

Pearce egyik legkeményebb megállapítása, hogy a Liverpool presszingje a Sunderland ellen szinte nem is létezett. Ez pedig alapjaiban öl meg mindent: ha nincs intenzív letámadás, az ellenfél felnéz, passzol, kijön a szorításból – és hirtelen nem a vendégcsapat kapkod, hanem a Liverpool kezd bizonytalanná válni.

2. Lassú, kiszámítható a játék labdával – kevés a valódi veszély

Hiába volt sok a labdabirtoklás, a passzjáték fájdalmasan lassú és előre olvasható volt. A Liverpool lőtt, próbálkozott, de Pearce szerint a mennyiség mögött kevés volt a minőség: a 23 lövésből mindössze négy ment kapura, miközben a Sunderlandnek is volt több komoly pillanata (és nem egyszer úgy tűnt, közelebb áll a második gólhoz, mint a Liverpool a győztes találathoz).

3. A feszkó átragad a pályára: Anfielden már nem az ellenfél fél, hanem a Liverpool görcsöl

A cikk külön kiemeli a hazai stadionban érezhető növekvő nyugtalanságot és türelmetlenséget, ami visszahat a liverpooli játékosokra. Pearce szerint túl sokan nem felszabadultan lépnek pályára az Anfielden, hanem egy gátat éreznek magukban, és ez hibákban, rossz döntésekben, kapkodásban jön ki.

A legjobb példa erre a végjáték: a Liverpool annyira hajtott a győztes gólra, hogy közben szétcsúszott a szerkezet, és majdnem megint megégette magát egy kontrával.

Wirtz liverpooli villanása csak mentőöv volt

A pontmentéshez kellett egy villanás Florian Wirtztől, majd egy szerencsés irányváltoztatás is. Ez azonban Pearce szerint inkább tünet: ha a Liverpool nem tudja visszahozni a régi intenzitást és kiszámíthatatlanságot, akkor az Anfielden is megmarad a „hátha történik valami” típusú futball.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (C) runs in to score the equalising goal during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Wirtz villanása után egy pontot szerzett a címvédő
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, az elemzés róla nem ejt szót, de a kommentek között felbukkant egy beszédes félmondat: „Szobo aside…”, vagyis „Szoboszlait leszámítva…”. A hozzászóló lényegében azt állítja, hogy rajta kívül kevés olyan játékos van most, aki igazán „égetné a füvet”, és ez sokat elmond arról, kitől várnak energiát és karaktert a nehéz időszakban.

A hozzászólásokból kiderül, hogy a szurkolók egy része nem is az eredmény miatt a legdühösebb, hanem a ritmus és az ötletek hiánya miatt. Nincs elég presszing, nincs elég lendület, és a csapat sokszor úgy néz ki, mintha „félne hibázni”. Ebben a közegben különösen feltűnő, ha valakit – mint Szoboszlait – még mindig a hozzáállással és energiával azonosítanak, még akkor is, ha a Liverpool egészének a játéka nem áll össze.

A stadion magától nem tudja elintézni a meccseket

És itt jön Pearce írásának az igazi üzenete: az anfieldi „félelemfaktor” nem egy misztikus hangulat, hanem a pályán felépített rendszer következménye. Amíg a Liverpool letámadása nem szervezett, a labdával játszott futball nem elég gyors és vertikális, a végjáték pedig szétesik a kapkodástól, addig a stadion sem tud „elintézni” meccseket – sőt, a lelátón terjedő idegesség vissza is üti a csapatot.

A szerző szerint ezért veszélyes a mostani állapot: a vendégek már nem túlélni jönnek, hanem pontért, sőt győzelemért, mert érzik, hogy van idejük játszani és lesz pillanatuk hibára kényszeríteni a Liverpoolt. A kiút sem a hangzatos nyilatkozatokban rejlik, hanem abban, hogy Slot visszahozza a régi alapokat: koordinált presszinget, tempót, és kontrollt. Ha ez sikerül, az Anfield megint „harapni” fog – ha nem, akkor óriási bajba kerülhet a Liverpool a folytatásban, hiába rendelkezik rettegett arénával és szurkolótáborral.

  • Még több cikk
Szoboszlai Dominik is megemlékezett elhunyt csapattársa születésnapjáról
A Liverpool bukott focistája újra boldog: ilyen bombázó mellett mondjuk nem csoda – képek
„Európa legrosszabbul edzett csapata?" – a Liverpool-szurkolók nem kímélték Arne Slotot

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!