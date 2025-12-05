A Sunderland 1-1-es döntetlennel távozott Liverpoolból, és a vendégek edzője, Régis Le Bris a meccs után beszédes mondatot dobott be: meglepte őket, hogy mennyi idő és tér jutott a játékukra. Magyarul: az Anfield már nem az a hely, ahol minden passzért meg kell szenvedni.

Szoboszlai továbbra is kiemelkedik az idén gyengélkedő Liverpoolból

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A The Athletic Liverpool-szakírója, James Pearce szerint az „anfieldi félelemfaktor” eltűnésének három fő oka van.

1. Nincs meg a Liverpool-védjegy: eltűnt a letámadás

Pearce egyik legkeményebb megállapítása, hogy a Liverpool presszingje a Sunderland ellen szinte nem is létezett. Ez pedig alapjaiban öl meg mindent: ha nincs intenzív letámadás, az ellenfél felnéz, passzol, kijön a szorításból – és hirtelen nem a vendégcsapat kapkod, hanem a Liverpool kezd bizonytalanná válni.

2. Lassú, kiszámítható a játék labdával – kevés a valódi veszély

Hiába volt sok a labdabirtoklás, a passzjáték fájdalmasan lassú és előre olvasható volt. A Liverpool lőtt, próbálkozott, de Pearce szerint a mennyiség mögött kevés volt a minőség: a 23 lövésből mindössze négy ment kapura, miközben a Sunderlandnek is volt több komoly pillanata (és nem egyszer úgy tűnt, közelebb áll a második gólhoz, mint a Liverpool a győztes találathoz).

3. A feszkó átragad a pályára: Anfielden már nem az ellenfél fél, hanem a Liverpool görcsöl

A cikk külön kiemeli a hazai stadionban érezhető növekvő nyugtalanságot és türelmetlenséget, ami visszahat a liverpooli játékosokra. Pearce szerint túl sokan nem felszabadultan lépnek pályára az Anfielden, hanem egy gátat éreznek magukban, és ez hibákban, rossz döntésekben, kapkodásban jön ki.

A legjobb példa erre a végjáték: a Liverpool annyira hajtott a győztes gólra, hogy közben szétcsúszott a szerkezet, és majdnem megint megégette magát egy kontrával.

Wirtz liverpooli villanása csak mentőöv volt

A pontmentéshez kellett egy villanás Florian Wirtztől, majd egy szerencsés irányváltoztatás is. Ez azonban Pearce szerint inkább tünet: ha a Liverpool nem tudja visszahozni a régi intenzitást és kiszámíthatatlanságot, akkor az Anfielden is megmarad a „hátha történik valami” típusú futball.