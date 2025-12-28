Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth a téli átigazolási időszakban elveszítheti legértékesebb játékosát, a ghánai válogatott Antoine Semenyót. Az angol sajtó eddig a Manchester Cityt tartotta a legesélyesebbnek a 25 éves játékosért folytatott harcban, ugyanakkor könnyen lehet, hogy mégis a Liverpool lesz a befutó.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolnál januárban új támadót igazolnának, mivel a megsérült Alexander Isak hónapokra kidőlt, ráadásul a svéd csatár egyébként sem váltotta be eddig hozzáfűzött reményeket a nyári klubváltása óta. Ugyan az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah és a klub közötti feszültség csillapodott az elmúlt napokban, de még ha rendeződik is a viszony, vitathatatlan, hogy a 33 éves egyiptomi csatár már kifelé megy a pályafutásában.
A Liverpool sportigazgatója lehet a kulcs
A címvédő ugyan még nem tett hivatalos ajánlatot a ghánai támadóért, de jó pozícióban van, hiszen a Vörösök sportigazgatója, Richard Hughes szoros kapcsolatot ápol a dél-angliai csapattal, ahol korábban játékosként és technikai igazgatóként is dolgozott. A szakembernek nyáron is kulcsszerepe volt abban, hogy Kerkez Milos az Anfieldre igazolt a Bournemouthból.
Amennyiben a Liverpool bejelentkezik Semenyóért, úgy a 32-szeres ghánai válogatott futballistára nehéz napok várnak, ugyanis a brit átigazolási guru, Graeme Bailey szerint Semenyo szívesen igazolna az Anfieldre, ugyanakkor nagy álma, hogy Pep Guardiolával dolgozhasson együtt. Fabrizio Romano szerint viszont a City előnyösebb helyzetben van, mivel már konkrét tárgyalásokat folytat a játékos ügynökeivel.
Antoine Semenyo nem véletlenül az egyik legfelkapottabb játékos a piacon, az idei szezonban nyolc gólt lőtt és három gólpasszt adott a Premier League-ben. A jelenlegi szerződése 2030 júniusáig szól, ám a kontraktus tartalmaz egy 65 millió fontos kivásárlási záradékot, ami a téli átigazolási piac kezdetével, vagyis január elsejével aktiválódik, ám csupán január 10-ig lesz érvényben. Kerkez Milos korábbi csapattársa éppen ezért szeretné, ha a lehető leghamarabb pont kerülne az ügy végére – lehetőleg már a jövő héten – ezért arra kérte a képviselőit, hogy kezdjenek el tárgyalni a kérőkkel.
A távozását ugyanakkor nehezítheti, hogy a Bournemouth nem szívesen engedné el egyik kulcsjátékosát az új év elején, lévén január 3-án a listavezető Arsenalt, négy nappal később – éppen Semenyo 26. születésnapján – a Tottenham csapatát fogadja.
