A Wolverhampton Wanderers elleni győzelemmel a Liverpool sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már hét mérkőzés óta veretlen.
Lassan tehát kimondható, hogy Arne Slot együttese kikászálódott a gödörből, a Mersey-parti csapat ugyanis már a BL-szereplést érő negyedik helyen áll a tabellán.
Wirtz először lőtt gólt a Liverpoolban
A találkozó után Arne Slot a nyáron 116 millió fontért igazolt Florian Wirtzet méltatta, aki az első gólját szerezte a Premier League-ben.
A futballban – jogosan vagy sem – elsősorban az eredmények alapján ítélnek meg minket, a játékosokat pedig főleg gólok és gólpasszok alapján. Néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy meccsen ennél sokkal több feladat is van”
– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta Wirtz folyamatosan fejlődik és már több remek meccse is volt a Liverpool együttesében.
„Nem ért meglepetésként, hogy betalált, de valószínűleg ő lenne az első, aki megértené: egy gól nem elég. Sokkal több gólt fog még szerezni, nem csak ezt az egyet, de a mai teljesítményét is nagyon élveztem a meccs nagy részében” – vélekedett Arne Slot.
A Liverpool megint rögzített helyzetből kapott gólt
Slot ismét kitért a rögzített helyzetek problémájára: a Premier League-ben egyre több gól születik pontrúgásokból, miközben a Liverpool ritkán szerez ilyen szituációkból gólt, viszont gyakran kap. Ugyanakkor a holland szakember pozitívumként emelte ki, hogy az utóbbi mérkőzéseken ezek ellenére is sikerült nyerni, amit fejlődésként értékel, bár ezen a területen további javulásra van szükség.
Minden alkalommal megijedsz, amikor az ellenfél odaér, különösen amikor még egy magas játékost is beküldenek, és jönnek a beadások. De nem gondolom, hogy sok nagy helyzetet engedtünk. Az első igazán nagy helyzet, amit engedtünk, az ismét egy gól volt – nem először ebben a szezonban. A többi esetben viszont egy olyan csapatot láttam, amely harcolt azért, hogy valahogy behúzza a győzelmet, nem a legszebb futballal, de igazi küzdőszellemmel”
.
Ismét segített a holland sztárigazolás
A Liverpool edzője a jobbhátvédként futballozó Jeremie Frimpong szerepét külön kiemelte. Hangsúlyozva, hogy a nyári igazolások megítélését jelentősen befolyásolták a sérülések. Frimpong sebességét kulcsfontosságú tényezőnek nevezte a modern futballban, különösen mélyen védekező ellenfelek ellen, és példaként említette az asszisztjait, amelyek megmutatták, miért volt fontos a leigazolása.
„Sokszor elhangzott már, hogy mennyi pénzt költöttünk nyáron. Arról viszont senki sem beszél, hogy mennyit kaptunk vissza, hiszen rengeteg játékost eladtunk.
Az érkező játékosok közül sajnos Alexander Isak legjobbját még nem láthattuk, Giovanni Leoni az első meccse után megsérült, Jeremie Frimpong pedig szinte alig volt bevethető. Így nem mindig tudtuk használni azokat a játékosokat sem, akiket megvettünk. Jeremie jó példa erre: ha egészséges, egyértelmű, hogy tud segíteni. A múlt héten gólpasszt adott a Tottenham ellen, ma pedig nagyszerű asszisztja volt a Wolves ellen”
– méltatta honfitársát a Liverpool edzője.
Diogo Jotára emlékeztek az Anfielden
A szombat találkozó volt az első, amikor a júniusban elhunyt Diogo Jota csapatai megmérkőztek egymással a tragédia óta. Ebből az alkalomból ott volt a találkozón Diogo Jota felesége, Rute Cardoso, valamint két fiú gyermekük, Dinis és Duarte, akik a pályára kísérő gyerekekkel együtt vonultak ki az Anfield gyepszőnyegére.
Slot végül a Jotáról szóló megemlékezésekről is érzelmesen beszélt, kiemelve a szurkolók példamutató viselkedését.
„A szurkolóink fantasztikusak voltak a tragédia óta egészen a mai napig. Minden egyes pillanatban azt tették, amit remélni lehetett volna az emlékének tiszteletére. Ma azonban a vendégszurkolók is megmutatták, hogy ez nem csak rólunk szól. A 18. percben a Wolves szurkolói kezdték el énekelni Diogo nevét, a mieink pedig tapsoltak. A 20. percben pedig fordítva történt” – idézte fel Arne Slot.
„Ti is tudjátok, én is tudom már másfél éve, mennyire különlegesek az angol szurkolók. Ma pedig megmutattuk a külvilágnak, az egész világnak, hogy nem csak a játékosok teszik különlegessé ezt a ligát, hanem egészen biztosan a szurkolók is” – tette hozzá a Liverpool edzője.
