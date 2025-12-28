Live
Az angol labdarúgó-bajnokságban az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül, de a Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re legyőzte az Anfielden a sereghajtó Wolverhampton Wanderers csapatát. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője beszélt az első gólját megszerző Florian Wirtzről, valamint szót ejtett a fantasztikus szurkolókról, akik méltó módon emlékeztek meg a nyáron elhunyt Diogo Jotáról.

A Wolverhampton Wanderers elleni győzelemmel a Liverpool sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már hét mérkőzés óta veretlen. 

Florian Wirtz az első gólját lőtte a Premier League-ben a Liverpool színeiben
Fotó: Oli Scarf/AFP
Fotó: Oli Scarf/AFP

Lassan tehát kimondható, hogy Arne Slot együttese kikászálódott a gödörből, a Mersey-parti csapat ugyanis már a BL-szereplést érő negyedik helyen áll a tabellán. 

Wirtz először lőtt gólt a Liverpoolban

A találkozó után Arne Slot a nyáron 116 millió fontért igazolt Florian Wirtzet méltatta, aki az első gólját szerezte a Premier League-ben. 

A futballban – jogosan vagy sem – elsősorban az eredmények alapján ítélnek meg minket, a játékosokat pedig főleg gólok és gólpasszok alapján. Néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy meccsen ennél sokkal több feladat is van” 

mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta Wirtz folyamatosan fejlődik és már több remek meccse is volt a Liverpool együttesében.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Wirtz eddig is rengeteg helyzetet alakított ki a PL-ben
Fotó: Oli Scarf/AFP

 „Nem ért meglepetésként, hogy betalált, de valószínűleg ő lenne az első, aki megértené: egy gól nem elég. Sokkal több gólt fog még szerezni, nem csak ezt az egyet, de a mai teljesítményét is nagyon élveztem a meccs nagy részében” – vélekedett Arne Slot. 

A Liverpool megint rögzített helyzetből kapott gólt

Slot ismét kitért a rögzített helyzetek problémájára: a Premier League-ben egyre több gól születik pontrúgásokból, miközben a Liverpool ritkán szerez ilyen szituációkból gólt, viszont gyakran kap. Ugyanakkor a holland szakember pozitívumként emelte ki, hogy az utóbbi mérkőzéseken ezek ellenére is sikerült nyerni, amit fejlődésként értékel, bár ezen a területen további javulásra van szükség.

Minden alkalommal megijedsz, amikor az ellenfél odaér, különösen amikor még egy magas játékost is beküldenek, és jönnek a beadások. De nem gondolom, hogy sok nagy helyzetet engedtünk. Az első igazán nagy helyzet, amit engedtünk, az ismét egy gól volt – nem először ebben a szezonban. A többi esetben viszont egy olyan csapatot láttam, amely harcolt azért, hogy valahogy behúzza a győzelmet, nem a legszebb futballal, de igazi küzdőszellemmel”

.

Ismét segített a holland sztárigazolás

A Liverpool edzője a jobbhátvédként futballozó Jeremie Frimpong szerepét külön kiemelte. Hangsúlyozva, hogy a nyári igazolások megítélését jelentősen befolyásolták a sérülések. Frimpong sebességét kulcsfontosságú tényezőnek nevezte a modern futballban, különösen mélyen védekező ellenfelek ellen, és példaként említette az asszisztjait, amelyek megmutatták, miért volt fontos a leigazolása.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (L) celebrates scoring their second goal for 0-2 with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong (R) during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jeremie Frimpong játékára nagy szüksége van a Liverpoolnak
Fotó: Justin Tallis/AFP

„Sokszor elhangzott már, hogy mennyi pénzt költöttünk nyáron. Arról viszont senki sem beszél, hogy mennyit kaptunk vissza, hiszen rengeteg játékost eladtunk. 

Az érkező játékosok közül sajnos Alexander Isak legjobbját még nem láthattuk, Giovanni Leoni az első meccse után megsérült, Jeremie Frimpong pedig szinte alig volt bevethető. Így nem mindig tudtuk használni azokat a játékosokat sem, akiket megvettünk. Jeremie jó példa erre: ha egészséges, egyértelmű, hogy tud segíteni. A múlt héten gólpasszt adott a Tottenham ellen, ma pedig nagyszerű asszisztja volt a Wolves ellen” 

– méltatta honfitársát a Liverpool edzője. 

Diogo Jotára emlékeztek az Anfielden

A szombat találkozó volt az első, amikor a júniusban elhunyt Diogo Jota csapatai megmérkőztek egymással a tragédia óta. Ebből az alkalomból ott volt a találkozón Diogo Jota felesége, Rute Cardoso, valamint két fiú gyermekük, Dinis és Duarte, akik a pályára kísérő gyerekekkel együtt vonultak ki az Anfield gyepszőnyegére.

Slot végül a Jotáról szóló megemlékezésekről is érzelmesen beszélt, kiemelve a szurkolók példamutató viselkedését.

„A szurkolóink fantasztikusak voltak a tragédia óta egészen a mai napig. Minden egyes pillanatban azt tették, amit remélni lehetett volna az emlékének tiszteletére. Ma azonban a vendégszurkolók is megmutatták, hogy ez nem csak rólunk szól. A 18. percben a Wolves szurkolói kezdték el énekelni Diogo nevét, a mieink pedig tapsoltak. A 20. percben pedig fordítva történt” – idézte fel Arne Slot. 

Liverpool's Dutch manager Arne Slot applauds the fans following the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. Liverpool won the match 2-0. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot csapata egyre jobban teljesít a Premier League-ben
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Ti is tudjátok, én is tudom már másfél éve, mennyire különlegesek az angol szurkolók. Ma pedig megmutattuk a külvilágnak, az egész világnak, hogy nem csak a játékosok teszik különlegessé ezt a ligát, hanem egészen biztosan a szurkolók is” – tette hozzá a Liverpool edzője. 

