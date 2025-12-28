A Wolverhampton Wanderers elleni győzelemmel a Liverpool sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már hét mérkőzés óta veretlen.

Florian Wirtz az első gólját lőtte a Premier League-ben a Liverpool színeiben

Fotó: Oli Scarf/AFP

Lassan tehát kimondható, hogy Arne Slot együttese kikászálódott a gödörből, a Mersey-parti csapat ugyanis már a BL-szereplést érő negyedik helyen áll a tabellán.

Wirtz először lőtt gólt a Liverpoolban

A találkozó után Arne Slot a nyáron 116 millió fontért igazolt Florian Wirtzet méltatta, aki az első gólját szerezte a Premier League-ben.

A futballban – jogosan vagy sem – elsősorban az eredmények alapján ítélnek meg minket, a játékosokat pedig főleg gólok és gólpasszok alapján. Néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy meccsen ennél sokkal több feladat is van”

– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta Wirtz folyamatosan fejlődik és már több remek meccse is volt a Liverpool együttesében.

Wirtz eddig is rengeteg helyzetet alakított ki a PL-ben

Fotó: Oli Scarf/AFP

„Nem ért meglepetésként, hogy betalált, de valószínűleg ő lenne az első, aki megértené: egy gól nem elég. Sokkal több gólt fog még szerezni, nem csak ezt az egyet, de a mai teljesítményét is nagyon élveztem a meccs nagy részében” – vélekedett Arne Slot.

A Liverpool megint rögzített helyzetből kapott gólt

Slot ismét kitért a rögzített helyzetek problémájára: a Premier League-ben egyre több gól születik pontrúgásokból, miközben a Liverpool ritkán szerez ilyen szituációkból gólt, viszont gyakran kap. Ugyanakkor a holland szakember pozitívumként emelte ki, hogy az utóbbi mérkőzéseken ezek ellenére is sikerült nyerni, amit fejlődésként értékel, bár ezen a területen további javulásra van szükség.

Minden alkalommal megijedsz, amikor az ellenfél odaér, különösen amikor még egy magas játékost is beküldenek, és jönnek a beadások. De nem gondolom, hogy sok nagy helyzetet engedtünk. Az első igazán nagy helyzet, amit engedtünk, az ismét egy gól volt – nem először ebben a szezonban. A többi esetben viszont egy olyan csapatot láttam, amely harcolt azért, hogy valahogy behúzza a győzelmet, nem a legszebb futballal, de igazi küzdőszellemmel”

.