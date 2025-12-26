Arne Slot azt állította, hogy a Liverpool sokkal többet nyújthat ebben a szezonban, és az általa elképzelt domináns csapattá válhat, bár csak akkor, ha a pontrúgási hibáikat kiküszöbölik. A Liverpool megállította a 12 mérkőzésből kilenc vereségből álló káros sorozatát – ami a klub történetét tekintve az elmúlt 71 év legrosszabb sorozata –, és feljött az ötödik helyre a Premier League-ben, a negyedik helyen álló Chelsea-vel egy szintre a pontok tekintetében. De Slot, aki elismeri, hogy a Liverpool helyzete továbbra is a várakozások alatt van, ragaszkodik ahhoz, hogy nem fogja elragadtatni magát a hat mérkőzéses veretlenségi sorozattól, mert a csapat teljesítményét még jelentősen javítania kell.

A Liverpool javuló formát mutat

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool elindul végre felfelé?

„A szezon első fele után abban a helyzetben vagyunk, amit megérdemlünk” – mondta a Liverpool vezetőedzője, aki a szombati Wolves elleni mérkőzésre az eltiltott Szoboszlai Dominik és a régóta hiányzó Alexander Isak nélkül fog tervezni. „Azt hiszem, feljebb kellene állnunk, ez világos – arra számítottam és reméltem, hogy feljebb kerülünk a tabellán –, de még az elmúlt hat meccsen is folyamatosan túl kicsi a különbség köztünk és a másik csapat között.”

„Most néhányszor szerencsénk is volt az eredménnyel [a Tottenham és a Brighton ellen], és olyan helyzetet kell találnunk, ahol sokkal jobbak vagyunk a másik csapatnál, hogy a szerencse vagy a balszerencse már ne befolyásolja a mérkőzést, mert szerintem az elvesztett meccseink balszerencsések voltak. A bíróknak és a pontrúgásoknak hihetetlen hatása volt a szezonunk kezdetére, de erre nem szabad kifogásként tekintenünk. Ez nem vezethet ahhoz, hogy pontokat veszítsünk. Biztosnak kell lennünk magunkban, mint a tavalyi szezonban, amikor is sok döntés szólt ellenünk, de az akkor nem ártott nekünk.”

Slot határozottan állítja, hogy a Premier League bajnoka a szezon második felében javulni fog. Elismerte azonban, hogy a Liverpoolnak mindkét oldalon orvosolnia kell a pontrúgásokkal kapcsolatos problémáit ahhoz, hogy előre léphessen.

Csak a Bournemouth (12) kapott több pontrúgásból származó gólt a bajnokságban ebben a szezonban, mint a Liverpool (11),

és míg az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United is 10 találatot szerzett pontrúgásból a Premier League-ben, Slot csapata mindössze hármat.

„Egyre fittebbek a játékosok, nemcsak azok, akiket leigazoltunk, hanem azok is, akik kimaradtak az előszezonban” – mondta Slot. „Összeszoknak egymással. Azt hiszem, a legjobb még hátravan ennek a csapatnak.”