Arne Slot azt állította, hogy a Liverpool sokkal többet nyújthat ebben a szezonban, és az általa elképzelt domináns csapattá válhat, bár csak akkor, ha a pontrúgási hibáikat kiküszöbölik. A Liverpool megállította a 12 mérkőzésből kilenc vereségből álló káros sorozatát – ami a klub történetét tekintve az elmúlt 71 év legrosszabb sorozata –, és feljött az ötödik helyre a Premier League-ben, a negyedik helyen álló Chelsea-vel egy szintre a pontok tekintetében. De Slot, aki elismeri, hogy a Liverpool helyzete továbbra is a várakozások alatt van, ragaszkodik ahhoz, hogy nem fogja elragadtatni magát a hat mérkőzéses veretlenségi sorozattól, mert a csapat teljesítményét még jelentősen javítania kell.
A Liverpool elindul végre felfelé?
„A szezon első fele után abban a helyzetben vagyunk, amit megérdemlünk” – mondta a Liverpool vezetőedzője, aki a szombati Wolves elleni mérkőzésre az eltiltott Szoboszlai Dominik és a régóta hiányzó Alexander Isak nélkül fog tervezni. „Azt hiszem, feljebb kellene állnunk, ez világos – arra számítottam és reméltem, hogy feljebb kerülünk a tabellán –, de még az elmúlt hat meccsen is folyamatosan túl kicsi a különbség köztünk és a másik csapat között.”
„Most néhányszor szerencsénk is volt az eredménnyel [a Tottenham és a Brighton ellen], és olyan helyzetet kell találnunk, ahol sokkal jobbak vagyunk a másik csapatnál, hogy a szerencse vagy a balszerencse már ne befolyásolja a mérkőzést, mert szerintem az elvesztett meccseink balszerencsések voltak. A bíróknak és a pontrúgásoknak hihetetlen hatása volt a szezonunk kezdetére, de erre nem szabad kifogásként tekintenünk. Ez nem vezethet ahhoz, hogy pontokat veszítsünk. Biztosnak kell lennünk magunkban, mint a tavalyi szezonban, amikor is sok döntés szólt ellenünk, de az akkor nem ártott nekünk.”
Slot határozottan állítja, hogy a Premier League bajnoka a szezon második felében javulni fog. Elismerte azonban, hogy a Liverpoolnak mindkét oldalon orvosolnia kell a pontrúgásokkal kapcsolatos problémáit ahhoz, hogy előre léphessen.
- Csak a Bournemouth (12) kapott több pontrúgásból származó gólt a bajnokságban ebben a szezonban, mint a Liverpool (11),
- és míg az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United is 10 találatot szerzett pontrúgásból a Premier League-ben, Slot csapata mindössze hármat.
„Egyre fittebbek a játékosok, nemcsak azok, akiket leigazoltunk, hanem azok is, akik kimaradtak az előszezonban” – mondta Slot. „Összeszoknak egymással. Azt hiszem, a legjobb még hátravan ennek a csapatnak.”
„Ha megnézzük, mi történt a szezon első felében, akkor nem vagyok annyira meglepve, hogy hol tartunk. Ha megnézzük a pontrúgásainkat és abból szerzett/kapott gólokat, nincs egyetlen csapat sem a világon, amelyik mínusz nyolcas mutatóban lenne, és mégis a negyedik-ötödik helyen állna a bajnokságban. Ha találtok ilyen csapatot, kérlek, mondjátok meg. A nyílt játék alapján mi vagyunk a liga első számú csapata a helyzetkiépítésben, de nem hiszem, hogy bárki is látja ezt, mert szerintem általában sokat kritizálnak minket. Ez igaz, ha egyszerűen csak az eredményeket nézzük, de ha kihagynánk a pontrúgásokat, akkor a világ teljesen másképp nézne ki, és valószínűleg öt-hat ponttal előrébb állnánk. Az emberek azt mondják: »Miről beszéltek? A pontrúgások a játék részei.« Természetesen a futball része, de mondhatni, hogy a játékon belül egy másik elemről van szó. Az alapvető dolog maga a futball, a pontrúgások pedig csak kiegészítők. De a pontrúgásoknak óriási hatásuk van egy futballmérkőzésre és a tabellára is.”