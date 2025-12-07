Arne Slot a lefújás után gyakorlatilag mindig ugyanoda lyukadt ki: hiába kontrollálja a mérkőzéseket a Liverpool, túl könnyen engedi vissza az ellenfeleit a meccsbe.

Slot kénytelen kivezetni a gödörből a Liverpoolt

Fotó: OLI SCARFF / AFP

„Azt hiszem, jól, sőt nagyon jól játszottunk a meccs nagy részében” – mondta, majd hozzátette: „Nem emlékszem igazi helyzetre tőlük addig, amíg nem csináltunk egy buta faultot.”

Slotot a 11-es bántja a legjobban

A holland vezetőedző szerint ez a szabálytalanság ráadásul nem is volt olyan szituáció, amiből gólnak kellene következnie. „Ez nem is volt helyzet, és mégis tizenegyes lett belőle a VAR-vizsgálat után” – magyarázta Slot, aki úgy érezte, ezek után nyílt meg a lehetőség a pontszerzésre a Leeds előtt.

Innen pedig nagyon gyorsan jött a következő ütés. Slot szerint a Liverpool ezután sem roppant meg, mégis megint könnyű gólt kapott: „2-1, és aztán nem sokkal később, az első helyzetükből 2-2 lett.”

Liverpooli edzőszemmel az este legfrusztrálóbb része aztán az volt, hogy a csapata hiába kapaszkodott vissza és szerzett újra vezetést Szoboszlai Dominik révén, a történet megint ugyanoda futott ki. „Utána újra vezetünk, és azt gondolod, hogy eleget tettél a győzelemért, aztán következik egy végzetes pontrúgás” – fogalmazott.

A Liverpool edzője: „Nem rólam szól — rólunk szól”

Slot hangsúlyozta: nem a saját személyéről beszél, hanem arról, milyen érzés ez mindenkinek, aki a Liverpoolért rajong. „Ez nem rólam szól. Rólunk szól: a szurkolókról, a játékosokról” – mondta, majd megvédte csapatát a hozzáállása miatt: „A játékosok nagyon keményen dolgoztak.”

Aztán megint visszatért a harmadik leedsi találatra: „Megint pontrúgásból kapunk gólt – azt hiszem, ez már a tizedik vagy a tizenegyedik a szezonban.” Slot szerint innen már nem lehet úgy tenni, mintha ez véletlen lenne: „Ha ennyit kapsz rögzített helyzetből, nem lehetsz sokkal feljebb a tabellán.”

„Helyzet nélkül kapunk gólokat”

A menedzser talán legerősebb mondatai arról szóltak, mennyire értelmetlen így meccset menedzselni. „Úgy kapunk gólokat, hogy az ellenfélnek nincs is igazán helyzete” – jelentette ki, majd rátett még egy lapáttal: „Nagyon nehéz úgy futballmeccset játszani, hogy nem engeded helyzetbe kerülni az ellenfelet, mégis gólt kapsz.”