Hitetlenkedik, de tudja az okokat Arne Slot, aki letörten nyilatkozott a Leeds elleni 3-3-as bajnoki után. Nem csoda, hogy a Liverpool vezetőedzője csalódott, hiszen a Liverpool az 50. percben már 2-0-ra, a 80. percben 3-2-re vezetett, végül a 96. percben mégis elhullajtott két pontot. A címvédő ezzel néhány napon belül a második újonc ellen ért el mindössze döntetlent: legutóbb a Sunderland ellen jött a botlás, most Leedsben csúszott ki a Vörösök kezéből a győzelem.

Arne Slot a lefújás után gyakorlatilag mindig ugyanoda lyukadt ki: hiába kontrollálja a mérkőzéseket a Liverpool, túl könnyen engedi vissza az ellenfeleit a meccsbe.

Slot kénytelen kivezetni a gödörből a Liverpoolt Fotó: OLI SCARFF / AFP
Slot kénytelen kivezetni a gödörből a Liverpoolt
Fotó: OLI SCARFF / AFP

„Azt hiszem, jól, sőt nagyon jól játszottunk a meccs nagy részében” – mondta, majd hozzátette: „Nem emlékszem igazi helyzetre tőlük addig, amíg nem csináltunk egy buta faultot.”

Slotot a 11-es bántja a legjobban

A holland vezetőedző szerint ez a szabálytalanság ráadásul nem is volt olyan szituáció, amiből gólnak kellene következnie. „Ez nem is volt helyzet, és mégis tizenegyes lett belőle a VAR-vizsgálat után” – magyarázta Slot, aki úgy érezte, ezek után nyílt meg a lehetőség a pontszerzésre a Leeds előtt.

Innen pedig nagyon gyorsan jött a következő ütés. Slot szerint a Liverpool ezután sem roppant meg, mégis megint könnyű gólt kapott: „2-1, és aztán nem sokkal később, az első helyzetükből 2-2 lett.”

Liverpooli edzőszemmel az este legfrusztrálóbb része aztán az volt, hogy a csapata hiába kapaszkodott vissza és szerzett újra vezetést Szoboszlai Dominik révén, a történet megint ugyanoda futott ki. „Utána újra vezetünk, és azt gondolod, hogy eleget tettél a győzelemért, aztán következik egy végzetes pontrúgás” – fogalmazott.

A Liverpool edzője: „Nem rólam szól — rólunk szól”

Slot hangsúlyozta: nem a saját személyéről beszél, hanem arról, milyen érzés ez mindenkinek, aki a Liverpoolért rajong. „Ez nem rólam szól. Rólunk szól: a szurkolókról, a játékosokról” – mondta, majd megvédte csapatát a hozzáállása miatt: „A játékosok nagyon keményen dolgoztak.”

Aztán megint visszatért a harmadik leedsi találatra: „Megint pontrúgásból kapunk gólt – azt hiszem, ez már a tizedik vagy a tizenegyedik a szezonban.” Slot szerint innen már nem lehet úgy tenni, mintha ez véletlen lenne: „Ha ennyit kapsz rögzített helyzetből, nem lehetsz sokkal feljebb a tabellán.”

„Helyzet nélkül kapunk gólokat”

A menedzser talán legerősebb mondatai arról szóltak, mennyire értelmetlen így meccset menedzselni. „Úgy kapunk gólokat, hogy az ellenfélnek nincs is igazán helyzete” – jelentette ki, majd rátett még egy lapáttal: „Nagyon nehéz úgy futballmeccset játszani, hogy nem engeded helyzetbe kerülni az ellenfelet, mégis gólt kapsz.”

Most sem Szoboszlain múlt a győzelem
Fotó: OLI SCARFF / AFP
Most sem Szoboszlain múlt a győzelem
Fotó: OLI SCARFF / AFP

De vajon látja a kiutat Slot? „Csak magunkat okolhatjuk, mert mi vagyunk azok, akik ezt csinálják. Ez a helyzet.”

Redknapp és Neville ítélete

A stúdióban a csapat korább középpályása, Jamie Redknapp egyetlen mondatba sűrítette a Liverpool mostani furcsaságát: a Sky Sports elemzője szerint a Vörösök „képesek folyamatosan arcon ütni saját magukat”.

A volt Manchester United-legenda Gary Neville ennél is sötétebb képet festett. „A Liverpool szétesése valós, a helyzete kétségbeejtő.” Neville szerint a csapat „következetlen, nem lehet benne megbízni”, mert „mindig azt érzed, hogy valami félre fog menni”, és végül tényleg úgy is történik: „hibát hibára halmoznak.”

A Liverpool következő öt mérkőzése:
2025. december 9.: Inter–Liverpool (BL)
2025. december 13.: Liverpool–Brighton (PL) 
2025. december 20.: Tottenham–Liverpool (PL) 
2025. december 27.: Liverpool–Wolves (PL) 
2026. január 1.: Liverpool–Leeds (PL) 

  • Még több cikk
Szoboszlai győztes gólját az utolsó pillanatban tették tönkre – videó
Liverpooli könnyek, de hogy jön a képbe Dzsudzsák Balázs?
Liverpooli könnyek, de hogy jön a képbe Dzsudzsák Balázs?

 

