Arne Slot a Tottenham elleni, szombati Premier League-bajnoki előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentette: Szoboszlai Dominik csak akkor játszik, ha százszázalékos – de ha az, akkor nála automatikus kezdő. A középpályás a Brighton elleni 2-0-s győzelem során bokasérülést szenvedett, de most edzésre jelentkezett, Slot pedig a játékossal és az orvosi stábbal dönt majd arról, Szoboszlai kezdő lesz-e Londonban.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője elmondta, hogy Szoboszlai Dominik csütörtökön először végzett újra részfeladatokat edzésen, és pénteken derül ki, mennyire terhelhető.

Arne Slot szerint a Liverpool egyértelműen javuló formát mutat Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Arne Slot szerint a Liverpool egyértelműen javuló formát mutat
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

 

„Dominik csütörtökön először edzett újra, úgyhogy meglátjuk, pénteken hol tart” – fogalmazott a holland szakember.

Aztán jött a konkrét válasz arra, hogy ha bevethető, kezdeni fog-e:

„Ez teljesen attól függ, hogyan teljesít pénteken. Ha végig tudja csinálni a teljes edzést, utána beszélünk a játékossal és az orvosi stábbal, és ha a futballista komfortosan érzi magát, akkor kezdeni fog.”

Dom nálam kezdő volt az elmúlt másfél évben. A teljesítménye miatt. Szombaton is kezdeni fog, ha teljesen fitt.

Sérültlista és visszatérők: Gakpo jó hírt kapott, Gomez kiesett

A sajtótájékoztatón Slot a keret helyzetéről is részletesen beszélt. Kiderült, hogy Joe Gomez biztosan hiányzik, ő nem lesz tagja a meccskeretnek.

Cody Gakpóról viszont biztatóan nyilatkozott: a holland támadó vizsgálatai jó eredményt hoztak, ezért már nem aggódnak annyira, mint korábban – ugyanakkor a visszatérésére még várni kell.

„Már nem aggódunk annyira, mint egy-két hete. De szombaton és jövő héten még biztosan nem játszik.”

A jó hír Liverpool-oldalon Jeremie Frimpong: Slot megerősítette, hogy újra számíthat rá. Emellett megjegyezte: Conor Bradley is visszatérhet, miután letöltötte az eltiltását.

Fejlődik a Liverpool, célkeresztben a top 4

A Spurs elleni meccs kapcsán Slot óvatosságra intett. „Nem lehet összehasonlítani a tavalyi meccseket az ideiekkel. Mi nemcsak erősödtünk, sok játékost el is veszítettünk, ezért nem lehet párhuzamot vonni” – mondta.

A Liverpool idénybeli alakulásáról kiemelte, hogy ő már korábban is érezte a pozitív irányt, és most egyre inkább látszik, hogy a csapat közeledik ahhoz, amit szeretne.

„Azt látom, hogy fejlődünk” – fogalmazott, majd rátért egy problémára. „Túl sokszor fordult elő, hogy olyan játékosokat kellett játszatnom, akik nem voltak ugyan sérültek, de nem is voltak teljesen készen 90 percre a Premier League intenzitásán.”

A helyzet azonban biztatóbb lett: „Most azt látom, hogy a játékosok erőnléte javul, és ez a teljesítményükön is meglátszik. Egyértelműen haladunk előre.”

A top 4-es kérdésnél Slot azt emelte ki, hogy egy győzelem rengeteget jelenthet a hangulat miatt, főleg egy nyáron átalakult csapatnál – ugyanakkor a tabella elképesztően szoros, így minden pont számít.

