Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Olvasta már?

Fejlemény a repülőgép-szerencsétlenség ügyében – előkerült az első holttest

Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatodik fordulóval folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A keddi játéknap rangadóján az angol bajnok Liverpool Milánóban lép pályára, méghozzá a 4. helyen álló Internazionale ellen. A kezdőben ezúttal egy magyarral, Szoboszlai Dominikkel állt fel az angol bajnok, Kerkez Milos a kispadon kapott helyet.

A Bajnokok Ligája hatodik játéknapjának egyértelműen legnagyobb rangadóját rendezik a San Siróban, hiszen az olasz ezüstérmes fogadja az angol bajnokot. A Liverpool a Premier League-ben szenved, 15 forduló után csak a 10., Európában viszont eddig nem lehet különösebben nem lehet okuk panaszra, hiszen három győzelemmel és két vereséggel ott vannak a közvetlen élboly mögött.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdője egy fontos meccsen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Két magyar a Liverpool kezdőjében

A kezdőben és a kispadon sem lesz ott természetesen a BL-keretből kikerült Mohamed Szalah, akinek a jelek szerint valóban végzetesen megromlott a viszonya Arne Slot edzővel, aki egy újabb vereséggel talán még az egyiptomi sztárnál is nagyobb bajba kerülhet. 

Ott lesz viszont a kezdő sípszó pillanatában a középpályán Szoboszlai Dominik. Szalah helyén pedig a nyáron érkezett Alexander Isak lesz az ék. Kerkez Milos a padon kezdi a meccset.

A Liverpool kezdője az Inter ellen:

Alisson – Robertson, Van Dijk, Konaté, Gomez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Jones, Ekitike, Isak

A találkozó 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő cikkben követhetik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!