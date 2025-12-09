A Bajnokok Ligája hatodik játéknapjának egyértelműen legnagyobb rangadóját rendezik a San Siróban, hiszen az olasz ezüstérmes fogadja az angol bajnokot. A Liverpool a Premier League-ben szenved, 15 forduló után csak a 10., Európában viszont eddig nem lehet különösebben nem lehet okuk panaszra, hiszen három győzelemmel és két vereséggel ott vannak a közvetlen élboly mögött.

Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdője egy fontos meccsen

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Két magyar a Liverpool kezdőjében

A kezdőben és a kispadon sem lesz ott természetesen a BL-keretből kikerült Mohamed Szalah, akinek a jelek szerint valóban végzetesen megromlott a viszonya Arne Slot edzővel, aki egy újabb vereséggel talán még az egyiptomi sztárnál is nagyobb bajba kerülhet.

The Reds to take on Inter 👊🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025

Ott lesz viszont a kezdő sípszó pillanatában a középpályán Szoboszlai Dominik. Szalah helyén pedig a nyáron érkezett Alexander Isak lesz az ék. Kerkez Milos a padon kezdi a meccset.

A Liverpool kezdője az Inter ellen:

Alisson – Robertson, Van Dijk, Konaté, Gomez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Jones, Ekitike, Isak

A találkozó 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő cikkben követhetik.