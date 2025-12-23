Még a nyáron számoltunk be arról az Origón, hogy a Liverpool-Bournemouth Premier League-meccsen az első félidő 29. percében Anthony Taylor játékvezető megszakította a mérkőzést miután a vendég csapatból jelentették neki, hogy ghánai csatárukat, Antoine Semenyót rasszista sértésekkel inzultálta egy hazai szurkoló. A mozgássérültek számára a reklámtábla mögött fenntartott helyen egy középkorú, kerekesszékes férfi sértegette a Bournemouth csatárát egy bedobás előtt. A férfit villámgyorsan eltávolították a biztonságiak, illetve a rendőrség helyszínen tartózkodó egységei, és a találkozó után közölték, hogy szigorúan fognak eljárni. Ami így is történt: nemsokkal később a BBC már arról írt, hogy a 47 éves férfit őrizetbe vették, méghozzá „a közrend rasszizmustól vezérelt megzavarása” vádjával.

A Liverpool hazai meccsén történt az incidens

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool szurkolója tagadja a vádakat

Azóta a Liverpool szurkolója tagadta, hogy rasszista módon szidalmazta volna a Bournemouth játékosát, Antoine Semenyót az augusztusi Premier League-mérkőzésen. Mark Mogan hétfőn megjelent a liverpooli bíróságon, és nem vallotta magát bűnösnek a rasszista indíttatású rendzavarás vádjában.

A tévéfelvételeken látható volt, ahogy Semenyo szóváltásba keveredik egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott részben kerekesszékben ülő szurkolóval, aki a játékos felé lökte magát, majd megfordult és elpördült. A ghánai játékos, aki két gólt szerzett a mérkőzésen, felhívta Anthony Taylor játékvezető figyelmét az esetre, és a bíró a mérkőzést rövid időre leállította, amíg a menedzserekkel és a csapatkapitányokkal is beszélt emiatt. A félidőben pedig bejelentették a közönségnek, hogy ne alkalmazzanak rasszista szidalmazást, és mindeközben a közösségi médiában megjelent képeken egy kerekesszékes férfi volt látható, akit az oldalvonal mentén kísértek ki a pályáról.

A Merseyside-i rendőrség később bejelentette, hogy letartóztattak egy férfit. Mogan, a kérdéses szurkoló egy liverpooli bérletes, egyedülálló, gyermektelen, és édesanyjával egy szociális bérlakásban él. Születése óta kerekesszékben ül és rokkantsági ellátásban részesül. A nyomozással összefüggő vizsgálatok alatt pedig megtiltották neki, hogy bármilyen futballmérkőzésen részt vegyen, és ha rasszizmus vádjában bűnösnek találják, Mogant élete végéig eltiltják a kedvenc csapatától, a Liverpooltól.