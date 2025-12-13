Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Liverpoolban, amely a Brighton együttesét fogadta az Anfield Roadon a Premier League 16. fordulójában. Az előző körben a Leeds United ellen 3-3-as döntetlent ért el a címvédő, majd a meccs után Mohamed Szalah robbantotta a bombát a kifakadásával. A sértett egyiptomi az Inter elleni BL-keretből ugyan kimaradt, ám később Arne Slot vezetőedző elbeszélgetett vele, és a Brighton elleni meccsre már nevezte, ám a kezdőből azért kihagyta.
A Liverpool már az első percben vezetett, Szalah visszatért
A címvédő már az első percben – az idei PL-szezon leggyorsabb góljával – vezetést szerzett, egy előrevágott labdát Joe Gomez okosan Hugo Ekitikéhez fejelt, a francia támadó pedig kíméletlenül a léc alá lőtt. A Liverpoolnak több helyzete is volt a második gólhoz, igaz, egy ízben Alisson kapusnak is nagy bravúrt kellett bemutatnia lábbal.
A 26. percben aztán meglepő dolog történt, Gomez megsérült, a jobbhátvéd helyett pedig Szalaht küldte be a pályára Slot.
A 33 éves sztárt felállva tapsolta a hazai szurkolótábor, az előző PL-idény legjobbja legutóbb a Sunderland elleni bajnokin játszott 45 percet, azóta két mérkőzést kihagyott. Szalah beállítása azt is jelentette, hogy az egyiptomi került a jobb szélen kezdő Szoboszlai helyére, aki így egy sorral hátrébb húzódott a jobb oldali védő pozíciójába. A védekezésből egyébként Szalah is kivette a részét, de úgy tűnt, nincs problémája ezzel, és talán elsimulhattak az ellentétek közte és edzője között.
Szalah gólpasszt adott, Ekitike duplázott, a szurkolók Szoboszlait éltették
A második játékrész is a Frankfurttól igazolt Ekitike villanásával indult, ám a francia támadó ezúttal célt tévesztett, lapos lövése a jobb alsó sarok mellett pattogott el. Az 51. percben majdnem egyenlített Diego Gomez – aki az első félidőben durván hasba rúgta Florian Wirtzet, de megúszta sárgával –, az ötösön belülről azonban csak az oldalhálót találta el. Az Inter elleni BL-rangadón győztes gólt szerző Szoboszlai jobbhátvédként is nagyon aktívan segítette a támadásokat, de ebben a pozícióban érthetően még több védekező feladata volt, mint középpályásként. Szalah is óriási kedvvel futballozott, a 60. percben Ekitike remek megmozdulását követően lőhetett, ám Bart Verbruggen nagyot védett.
Az újabb liverpooli gólra azonban nem kellett sokat várni, Szalah gólpasszal tért vissza: az egyiptomi klasszis szögletét Ekitike hatalmas erővel fejelte a kapuba.
Ez volt a 277. gól a Premier League történetében, amelyben Szalah valamilyen szerepet vállalt, ezzel megdöntötte Wayne Rooney rekordját az egy klubban elért gólok és gólpasszok rangsorában.
A 68. percben egy Brighton-helyzetet és egy ütközést követően Szoboszlai fájdalmas arccal terült el a földön, majd dühében az öklével csapkodta a gyepet és a bokáját fájlalta.
A magyar válogatott csapatkapitánya miatt megijedtek a szurkolók, de végül nem kellett aggódniuk, mert a csapat legjobbja visszatért – ezt követően a drukkerek hangosan skandálták a nevét. Szoboszlainak keményen kellett védekeznie Kaoru Mitomával szemben, de nagyszerűen állta a sarat, veszélyes beadásra is futotta az erejéből. A magyar játékos ezt a meccset nem játszotta végig, a 83. percben Federico Chiesa váltotta, de a szurkolóktól vastapsot és óriási éljenzést kapott, hiszen ismét hősiesen játszott jobhátvédként. A hosszabbításban Chiesa passzából Szalah gólt is szerezhetett volna, de felpattant előtte a labda, így kapu fölé lőtt, majd a Brighton kis híján szépített. Az utolsó percekben a meccset végigjátszó Kerkezt kellett ápolni, a magyar válogatott balhátvéd görcsöt kapott, de folytatni tudta.
A folytatásban már nem esett gól, a Liverpool 2-0-ra nyert, ezzel feljött a tabella hatodik helyére.
Premier League, 16. forduló:
- Chelsea-Everton 2-0 (2-0)
- Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)
