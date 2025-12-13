Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Liverpoolban, amely a Brighton együttesét fogadta az Anfield Roadon a Premier League 16. fordulójában. Az előző körben a Leeds United ellen 3-3-as döntetlent ért el a címvédő, majd a meccs után Mohamed Szalah robbantotta a bombát a kifakadásával. A sértett egyiptomi az Inter elleni BL-keretből ugyan kimaradt, ám később Arne Slot vezetőedző elbeszélgetett vele, és a Brighton elleni meccsre már nevezte, ám a kezdőből azért kihagyta.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccsen is kezdett a Liverpoolban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool már az első percben vezetett, Szalah visszatért

A címvédő már az első percben – az idei PL-szezon leggyorsabb góljával – vezetést szerzett, egy előrevágott labdát Joe Gomez okosan Hugo Ekitikéhez fejelt, a francia támadó pedig kíméletlenül a léc alá lőtt. A Liverpoolnak több helyzete is volt a második gólhoz, igaz, egy ízben Alisson kapusnak is nagy bravúrt kellett bemutatnia lábbal.

A 26. percben aztán meglepő dolog történt, Gomez megsérült, a jobbhátvéd helyett pedig Szalaht küldte be a pályára Slot.

A 33 éves sztárt felállva tapsolta a hazai szurkolótábor, az előző PL-idény legjobbja legutóbb a Sunderland elleni bajnokin játszott 45 percet, azóta két mérkőzést kihagyott. Szalah beállítása azt is jelentette, hogy az egyiptomi került a jobb szélen kezdő Szoboszlai helyére, aki így egy sorral hátrébb húzódott a jobb oldali védő pozíciójába. A védekezésből egyébként Szalah is kivette a részét, de úgy tűnt, nincs problémája ezzel, és talán elsimulhattak az ellentétek közte és edzője között.

Mohamed Szalah jókedvűen tért vissza a pályára

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah gólpasszt adott, Ekitike duplázott, a szurkolók Szoboszlait éltették

A második játékrész is a Frankfurttól igazolt Ekitike villanásával indult, ám a francia támadó ezúttal célt tévesztett, lapos lövése a jobb alsó sarok mellett pattogott el. Az 51. percben majdnem egyenlített Diego Gomez – aki az első félidőben durván hasba rúgta Florian Wirtzet, de megúszta sárgával –, az ötösön belülről azonban csak az oldalhálót találta el. Az Inter elleni BL-rangadón győztes gólt szerző Szoboszlai jobbhátvédként is nagyon aktívan segítette a támadásokat, de ebben a pozícióban érthetően még több védekező feladata volt, mint középpályásként. Szalah is óriási kedvvel futballozott, a 60. percben Ekitike remek megmozdulását követően lőhetett, ám Bart Verbruggen nagyot védett.

Az újabb liverpooli gólra azonban nem kellett sokat várni, Szalah gólpasszal tért vissza: az egyiptomi klasszis szögletét Ekitike hatalmas erővel fejelte a kapuba.

Ez volt a 277. gól a Premier League történetében, amelyben Szalah valamilyen szerepet vállalt, ezzel megdöntötte Wayne Rooney rekordját az egy klubban elért gólok és gólpasszok rangsorában.