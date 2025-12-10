Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy Szalah szombaton, a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után heves kritikával illette a Liverpoolt. A Vörösök csatára azzal vádolta a klubot, hogy feláldozta őt, és kijelentette, hogy nincs érdemi kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel. Szalah-t ezután kihagyták a Liverpool keretéből a keddi Bajnokok Ligája-meccsre az Inter ellen, alig egy héttel azelőtt, hogy Egyiptommal az Afrikai Nemzetek Kupájára utazna. A veterán csatár szenzációs szezont zárt a tavalyi évadban, 38 Premier League-meccsen 47 gólban volt benne, és ezzel a Liverpoolt a bajnoki címhez segítette. Az Anfield legendája, Jamie Carragher ezzel kapcsolatban, rendkívül dühösen „szégyennek” nevezte Szalah-t, és azzal vádolta, hogy „maximális kárt” akart okozni a Liverpoolnak a Sky Sports Monday Night Football című műsorában elhangzott szenvedélyes kirohanásában. Carragher azt állította, hogy Szalah megvárta, amíg a Liverpool rossz eredményt ér el, hogy aztán egy „megrendezett” interjúban kárt tegyen a klubnak és Slot pozíciójának. „Szégyennek tartom, amit a mérkőzés után tett” – mondta Carragher.

Mohamed Szalah körül áll a bál, a Liverpool nem vitte el a válogatott csatárt a BL-meccsre

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool döntött, Carraghert kitiltották

A Liverpool türelme eddig tartott, most, a történeteket követően kitiltotta Jamie Carraghert az Anfieldről. A klub úgy véli, hogy Carragher rontja a klub hírnevét és megszégyeníti saját magát.