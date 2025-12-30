Live
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

A Liverpool hivatalos oldalán erősítette meg, hogy távozik Aaron Briggs, aki a csapat pontrúgásaiért felelős edző volt. Briggs 2024 júliusában csatlakozott a klubhoz – kezdetben egyéni fejlesztőedzőként. Tagja volt a szakmai stábnak, amikor Arne Slot csapata az előző idényben megnyerte a Premier League bajnoki címét.

A Liverpool és Aaron Briggs útjai elváltak – erősítette meg a klub hivatalos oldalán. A Premier League címvédőjénél ebben az idényben komoly problémát jelentenek a rögzített játékhelyzetek, és a klubnál úgy ítélték meg, hogy változtatásra van szükség ezen a területen.

A Liverpool változtatott, távozik egy fontos stábtag
A Liverpool változtatott, távozik egy fontos stábtag
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rengeteg gólt kap a Liverpool pontrúgások után

Az Athletic elemzésére hivatkozva mi is megírtuk, hogy a büntetőket nem számítva a Liverpool eddig 12 gólt kapott pontrúgásokból a bajnokságban, ami a legtöbb az élvonal mezőnyében. Szögletekből hét gólt kaptak, ennél csak a West Ham áll rosszabbul (10).

Támadásban sem mutat sokkal jobb képet a csapat, amely átlagosan 2,4 gólt szerez 100 pontrúgásra vetítve. Ennél gyengébb mutatóval a Premier League-ben csak a Brentford rendelkezik. Védekezésben 8,2 kapott gól jut 100 pontrúgásra, ennél rosszabb átlagot egyedül a Nottingham Forest produkál.

Az elmúlt két mérkőzésen, a Tottenham Hotspur és a Wolverhampton ellen is 2–0-ra vezettek Arne Slot tanítványai, ám mindkét alkalommal pontrúgásból kapott gólt a Liverpool, ami után ”feltámadt” az ellenfél.

Briggs, aki korábban a Manchester City elemzőjeként dolgozott, 2024 júliusában csatlakozott Arne Slot szakmai stábjához, miután Vítor Matos távozott a klubtól. Eredetileg egyéni fejlesztőedzői szerepkörben érkezett. A Liverpool kezdetben kifejezetten pontrúgás-specialistát keresett, ám mivel nem találták meg a megfelelő jelöltet, végül Briggs kapta meg ezt a feladatkört is. A múlt nyáron a brazil Luiz Fernando Iubelt nevezték ki vezető egyéni edzőnek, hogy Briggs kizárólag a pontrúgásokra koncentrálhasson, ám ez a megoldás végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

