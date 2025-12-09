Live
A három magyar játékost, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a harmadosztályú Barnsley ellen kezdi meg szereplését az angol labdarúgó FA-kupában.

A harmadik forduló hétfői sorsolásán már az élvonalbeli klubok is érdekeltek voltak: a legutóbb a negyedik körben búcsúzó, bajnoki címvédő Liverpool január 8. és 12. között hazai pályán fogadja majd a jelenleg a harmadosztály 10. helyén álló Barnsleyt.

A Liverpool harmadosztályú ellenfelet kapott az FA-kupában
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool elkerülte a Premier League-klubokat

Négy párosításban Premier League-ben érdekelt csapatok csapnak majd össze: a Tottenham Hotspur az Aston Villát, az Everton a Sunderlandet, a Newcastle United a Bournemouth-t, míg a Manchester United a Brightont fogadja.

A címvédő Crystal Palace a hatodik vonalban szereplő Macclesfieldhez látogat, míg a bajnokságban éllovas Arsenal a másodosztályú Portsmouth-hoz vendége lesz – adta hírül az MTI.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd ha szükséges, tizenegyespárbaj következik. A továbbjutók a legjobb 32 között folytathatják.

 

