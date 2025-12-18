A Liverpool FC amerikai tulajdonosi köre a hírek alapján 1,7-1,8 milliárd dollárra értékelt üzletet kötött a Hoffmann család vezette befektetői csoporttal. Az ügylet még az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) jóváhagyására vár, de a megállapodás elvi szinten már megszületett.

A Liverpool FC stabil pénzügyi helyzetben van, a nyári átigazolási időszakban is jelentős összegeket fordított erősítésre; a tulajdonosi kör amerikai üzlete közvetve tovább növelheti az Anfielden a mozgásteret.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az FSG 2021 végén mintegy 900 millió dollárért vásárolta meg a Pittsburgh Penguins többségi tulajdonrészét, így az eladás kiemelkedő nyereséget hozhat a cégnek. A tranzakció a sportgazdaság egyik legnagyobb idei üzlete lehet Észak-Amerikában.

Nőhet a Liverpool mozgástere

A Fenway Sports Group portfóliójába a Liverpool FC mellett a Boston Red Sox baseballcsapat és több sport- és médiavállalkozás is tartozik. Bár az FSG hivatalosan nem közölte, hogy a befolyó összeg milyen arányban és mire kerül felhasználásra, az angol sajtó már most találgat arról, hogy a friss tőke növelheti a mozgásteret a Liverpoolnál, akár infrastruktúra-fejlesztésről, akár játékospiaci lehetőségekről van szó.

A Penguins esetleges tulajdonosváltása új fejezetet nyithat az NHL-klub életében is, miközben az FSG számára jelentős forrás szabadulhat fel a futballérdekeltségeinél, köztük a Liverpoolnál.