Arne Slot, a címvédő Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője még nem tudja, hogy Kerkez Milosra a kezdőcsapatban számít-e szombaton. A címvédő Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni a Permier League 18. fordulójában.

A holland tréner az együttes keddi sajtótájékoztatóján a magyar válogatott hátvédről elmondta, hogy bár az Internazionale elleni Bajnokok Ligája-összecsapáson pihentette, Kerkez így is nehezen bírta végig a Liverpool múlt hétvégi bajnokiját, amit csapat 2-1-re nyert meg a Tottenham otthonában.

Tottenham Hotspur's Ghanian striker #20 Mohammed Kudus (L) challenges Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos (pirosban) pihenőt kaphat a Liverpool következő bajnokiján
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

„Én is láttam, hogy voltak problémái, meglátjuk, mi történik szombatig, mert addig még sok idő van” – mondta Slot a magyar játékosról, aki végigjátszotta a Liverpool legutóbbi három bajnokiját.

Magyarok nélkül maradhat a Liverpool

A holland szakember hozzátette, nem lepte meg Kerkez állapota, ugyanis nagy terhelésnek vannak kitéve a labdarúgói, ráadásul sok a sérült is a csapatban.

A tabellán ötödik Liverpool másik magyar játékosa, Szoboszlai Dominik biztosan nem lép pályára a Wolverhampton ellen, ugyanis legutóbb megkapta ötödik sárga lapját, ami automatikus egymeccses eltiltást jelent.


 

 

