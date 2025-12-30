Live
A Liverpool nyer, mégis folyamatosan saját magát sodorja bajba. Arne Slot csapata az idény egyik legfurcsább ellentmondását produkálja a Premier League-ben: miközben a támadójáték sokszor meggyőző, a védekezés rögzített helyzetek után rendszeresen szétesik. A Wolverhampton elleni legutóbbi bajnokin is pontrúgásból kapott gólt a Liverpool, és ez már korántsem egyedi eset. Az Athletic elemzése szerint a probléma mélyebb, mint egy-egy rossz fejpárbaj – és magyar szempontból sem közömbös.

A számok egyértelműek és kíméletlenek. A Liverpool bajnoki mérkőzéseken kapott góljainak több mint fele pontrúgások után született, büntetők nélkül pedig tizenkét ilyen találatnál járnak, amivel a liga legrosszabb csapatai közé tartoznak. Száz rögzített helyzetre vetítve átlagosan 8,2 gólt kapnak, miközben támadásban szinte alig jelentenek veszélyt ezekből a szituációkból. Arne Slot frusztrációja érthető: ugyanazt a vegyes zónás és emberfogásos rendszert használják, amellyel egy évvel korábban alig kaptak gólt.

Az utóbbi hetekben jó formába került a Liverpool, de a pontrúgások semlegesítésén még bőven van mit dolgozni Fotó: OLI SCARFF / AFP
Az utóbbi hetekben jó formába került a Liverpool, de a pontrúgások semlegesítésén még bőven van mit dolgozni
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai neve is előkerült

Az Athletic szerint a Liverpool legnagyobb gondja a második fázis. A csapat sok esetben még megnyeri az első párharcot, ám a kipattanóknál, lepattanó labdáknál és újratámadásoknál elfogy a koncentráció.

Virgil van Dijk is erről beszélt a Wolves elleni győzelem után, amikor elismerte, hogy a pontrúgásos gólok döntő többsége nem az első érintésből, hanem az azt követő káoszból születik. A védők kilépnek, a középpályások késve reagálnak, a támadók pedig szabadon érkeznek.

A jelenség egyik legbeszédesebb példája a Nottingham Forest elleni mérkőzés volt. Ott Virgil van Dijkot blokkolták az első fejpárbajnál, és az Athletic szerint a második fázisban Szoboszlai Dominik sem tudta már felvenni Murillót, aki ezt kihasználva gólt szerzett.

A brazil védő ezt kihasználva gólt szerzett. Az Athletic hangsúlyozza: amikor a Liverpool két domináns fejelője, Van Dijk és Ibrahima Konaté semlegesítve van, a mögöttük érkező középpályások szerepe felértékelődik, és egyetlen elvesztett ember is végzetes lehet.

Ez nem egyéni bűnbakkeresés, hanem annak bemutatása, hogy a Premier League fizikális közegében mennyire kíméletlenek az ilyen apró hibák.

Kerkez Milos és a második labda átka

Magyar szempontból fájó módon Kerkez Milos neve is megjelenik az elemzésben. A Newcastle elleni mérkőzésen egy hosszú bedobás után a Liverpool ugyan megnyerte az első fejpárbajt, ám Kerkez rosszul helyezkedett a második labdánál, Bruno Guimaraes pedig ezt kihasználva fejelt gólt. Ez a jelenet is tökéletesen illeszkedik abba a mintázatba, amelyet az Athletic végigvezet: a Liverpool nem tudja kontrollálni a rögzített helyzetek utáni káoszt, különösen akkor, amikor a játékosok már támadásban gondolkodnak.

Wolverhampton Wanderers' Colombian defender #15 Yerson Mosquera (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos úgy tűnik, tanult a hibákból, az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendül
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A probléma nem új keletű. A Brentford elleni októberi vereség során a hazaiak nagy bedobásokkal jártak túl a Liverpool eszén. Ott már az első érintésnél is gond volt, Kristoffer Ajer könnyedén ugrotta túl a védőket, továbbcsúsztatta a labdát, és Dango Ouattara ezt gólra váltotta.

Ez a mérkőzés is azt mutatta meg, hogy a Liverpool nemcsak a klasszikus szögleteknél és szabadrúgásoknál, hanem a speciális pontrúgás-szituációknál is sebezhető.

A Liverpool nyer, de a gond marad

Arne Slot számára az egyetlen pozitívum, hogy csapata az utóbbi hetekben úgy is meg tudta nyerni a mérkőzéseket, hogy közben pontrúgásból gól(oka)t kapott. A holland edző szerint ez mentális előrelépés, de maga is elismeri, hogy a valódi fejlődés az lenne, ha a Liverpool következetesen jobban védekezne ezekben a helyzetekben. A statisztikák, a videós elemzések és a játékosok nyilatkozatai mind ugyanarra mutatnak: a gond nem szerencse kérdése, hanem koncentrációé és reakcióé.

