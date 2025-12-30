A számok egyértelműek és kíméletlenek. A Liverpool bajnoki mérkőzéseken kapott góljainak több mint fele pontrúgások után született, büntetők nélkül pedig tizenkét ilyen találatnál járnak, amivel a liga legrosszabb csapatai közé tartoznak. Száz rögzített helyzetre vetítve átlagosan 8,2 gólt kapnak, miközben támadásban szinte alig jelentenek veszélyt ezekből a szituációkból. Arne Slot frusztrációja érthető: ugyanazt a vegyes zónás és emberfogásos rendszert használják, amellyel egy évvel korábban alig kaptak gólt.

Az utóbbi hetekben jó formába került a Liverpool, de a pontrúgások semlegesítésén még bőven van mit dolgozni

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai neve is előkerült

Az Athletic szerint a Liverpool legnagyobb gondja a második fázis. A csapat sok esetben még megnyeri az első párharcot, ám a kipattanóknál, lepattanó labdáknál és újratámadásoknál elfogy a koncentráció.

Virgil van Dijk is erről beszélt a Wolves elleni győzelem után, amikor elismerte, hogy a pontrúgásos gólok döntő többsége nem az első érintésből, hanem az azt követő káoszból születik. A védők kilépnek, a középpályások késve reagálnak, a támadók pedig szabadon érkeznek.

A jelenség egyik legbeszédesebb példája a Nottingham Forest elleni mérkőzés volt. Ott Virgil van Dijkot blokkolták az első fejpárbajnál, és az Athletic szerint a második fázisban Szoboszlai Dominik sem tudta már felvenni Murillót, aki ezt kihasználva gólt szerzett.

Ez nem egyéni bűnbakkeresés, hanem annak bemutatása, hogy a Premier League fizikális közegében mennyire kíméletlenek az ilyen apró hibák.

Kerkez Milos és a második labda átka

Magyar szempontból fájó módon Kerkez Milos neve is megjelenik az elemzésben. A Newcastle elleni mérkőzésen egy hosszú bedobás után a Liverpool ugyan megnyerte az első fejpárbajt, ám Kerkez rosszul helyezkedett a második labdánál, Bruno Guimaraes pedig ezt kihasználva fejelt gólt. Ez a jelenet is tökéletesen illeszkedik abba a mintázatba, amelyet az Athletic végigvezet: a Liverpool nem tudja kontrollálni a rögzített helyzetek utáni káoszt, különösen akkor, amikor a játékosok már támadásban gondolkodnak.