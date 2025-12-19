A Liverpool a hivatalos oldalán már soron következő Bajnokok Ligája összecsapás előtt bő egy hónappal (január 21-én lesz a meccs) közzétette, hogy mire számíthatnak azok a szurkolói, akik azt tervezik, elkísérik a kedvenceiket a Marseille elleni idegenbeli találkozóra. A mérkőzés előtti napon a Liverpool szurkolói ellátogathatnak az óvárosi kikötő (Vieux Port) területére, de nem viselhetnek olyan ruházatot, amely LFC-szurkolóként azonosíthatja őket, és nem gyülekezhetnek nagy csoportokban.

A Liverpool először Franciaországba utazik januárban a BL miatt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kemény feltételeket közölt

A szurkolók semmilyen körülmények között nem akaszthatnak ki zászlókat vagy a klub színeit viselő tárgyakat Marseille városában, és a meccs napján nem látogathatják az óvárosi kikötő (Vieux Port) környékét. A kinti rendőrség kérésére érvényes mérkőzésjegy nélkül senki sem utazhat Marseille-be. Az angol szurkolók csak a kijelölt metróval juthatnak el a stadionba, a szurkolói találkozási pont közelében található Joliette állomáson keresztül, ahova a mérkőzés napján helyi idő szerint 16:30-ig kell megérkezniük.

A rendőrség körülbelül 500 fős csoportokban irányítja a szurkolókat a találkozási ponttól a metróállomásig, ahol be kell, mutatniuk az érvényes jegyüket is a találkozóra. Az út körülbelül 15 percet vesz igénybe majd a stadionig, innen a szurkolókat egy biztonságos útvonalon irányítják a stadionhoz, ahova más módon érkező szurkolók nem léphetnek be.

Az LFC szurkolói három szinten helyezkednek el majd a stadionban. A szimpatizánsoknak a jegyükön feltüntetett szintre és blokkba kell menniük, hogy ne legyen túlzsúfoltság. A rendőrség tájékoztatása szerint a vendégszurkolókat a mérkőzés vége után a stadionban tartják. A várakozás ideje alatt a szurkolóknak a helyükön kell maradniuk, kivéve, ha a WC-t vagy a büféket szeretnék igénybe venni, amelyek nyitva maradnak. Körülbelül 40 perc elteltével a szurkolókat 500 fős csoportokban engedik ki.