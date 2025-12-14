A Liverpool történetének legtöbb gólt szerzője, Ian Rush a hét elején került kórházba, miután napig rosszul érezte magát, és légzési nehézségek miatt sürgős ellátásra szorult – szúrta ki a Bors.
Kórházban ápolják a Liverpool legendáját
A 64 éves Rush állítólag az Egyesült Királyságban terjedő, de már Magyarországra is betört a szuperinfluenza egyik változatát kapta el. A Liverpool legendája szerencsére jól reagált a kezelésre, állapota stabilizálódott, ám továbbra is kórházban van. A hozzátartozói szerint azonban jó hangulatban van, és bízik benne, hogy még karácsony előtt hazatérhet.
Ian Rush két rendkívül sikeres időszakot töltött a Liverpoolnál, ahol klubrekordot jelentő 346 gólt szerzett 660 mérkőzésen, emellett öt bajnoki címet és két BEK-győzelmet ünnepelhetett a Vörösökkel. A walesi válogatottban 28 gólig jutott, hosszú éveken át nemzeti rekorder volt, mígnem Gareth Bale 2018-ban megdöntötte a csúcsát. Rush jelenleg a Liverpool nagyköveteként dolgozik.
- Kapcsolódó cikkek:
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!