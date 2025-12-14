Live
Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

A Liverpool minden idők legeredményesebb futballistája, Ian Rush kórházba került, ahol két napot intenzív osztályon töltött. A hírek szerint a Liverpool legendájának állapota aggasztó volt, de már túl van a nehezén.

A Liverpool történetének legtöbb gólt szerzője, Ian Rush a hét elején került kórházba, miután napig rosszul érezte magát, és légzési nehézségek miatt sürgős ellátásra szorult – szúrta ki a Bors.

A Liverpool korábbi és jelenlegi klasszisa, Mohamed Szalah és Ian Rush
A Liverpool korábbi és jelenlegi klasszisa, Mohamed Szalah és Ian Rush
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kórházban ápolják a Liverpool legendáját

A 64 éves Rush állítólag az Egyesült Királyságban terjedő, de már Magyarországra is betört a szuperinfluenza egyik változatát kapta el. A Liverpool legendája szerencsére jól reagált a kezelésre, állapota stabilizálódott, ám továbbra is kórházban van. A hozzátartozói szerint azonban jó hangulatban van, és bízik benne, hogy még karácsony előtt hazatérhet.

Ian Rush két rendkívül sikeres időszakot töltött a Liverpoolnál, ahol klubrekordot jelentő 346 gólt szerzett 660 mérkőzésen, emellett öt bajnoki címet és két BEK-győzelmet ünnepelhetett a Vörösökkel. A walesi válogatottban 28 gólig jutott, hosszú éveken át nemzeti rekorder volt, mígnem Gareth Bale 2018-ban megdöntötte a csúcsát. Rush jelenleg a Liverpool nagyköveteként dolgozik.

