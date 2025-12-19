A Premier League idei szezonjának kezdete előtt sokan úgy vélték, hogy a Liverpool könnyedén megvédi majd a bajnoki címét, különösen, hogy Arne Slot együttese hatalmas összeget, 450 millió fontot költött a nyáron új játékosokra. A klub átigazolási rekordot is döntött, ugyanis hosszas huzavona után 125 millió fontért leigazolta Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől, akitől azt várták, hogy ő lesz a támadósor új motorja, ehhez képest messze elmaradt a teljesítménye a várakozásoktól.

Egyre nagyobb a nyomás Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársán, Alexander Isakon

Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

A szezon elején sérülésekkel és erőnléti problémákkal bajlódott svéd válogatott támadó eddig 15 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben, ám mindössze kétszer volt eredményes. Ha mindez önmagában nem lenne elég, a szintén nyáron szerződtetett – 79 millió fontért – posztriválisa, Hugo Ekitiké eközben már tíz gólt lőtt 23 mérkőzés alatt, amivel jócskán nyomást gyakorol a brit átigazolási rekordért igazolt csatárra.

Isak legutóbb a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnoki hajrájában állt be csereként, ám 12 perc alatt egyetlen kapura lövése sem volt és mindössze hatszor ért labdába. A Liverpool edzője, Arne Slot a szezon elején még türelmet kért a szurkolóktól, mondván Isaknak időre van szüksége a felépüléshez, és ahhoz, hogy formába lendüljön, de az utóbbi hetekben egyre inkább Ekitiké kap több lehetőséget, miközben Isak a cserepadra szorult. Mindezek tükrében a brit sajtóban újra téma lett a 26 éves svéd csatár jövője, annak ellenére, hogy szeptemberben hatéves szerződést írt alá a Liverpoollal.

Már a nyáron távozhat a Liverpool rekordigazolása?

A Vörösök korábbi középpályása, Dietmar Hamann úgy véli, egykori klubja akár már a jövő nyáron eladhatja Isakot, ha nem kezd el azon a szinten teljesíteni, mint ahogy a Newcastle Unitedben tette, ahol 109 tétmeccsen 62 gólt és 11 gólpasszt jegyzett.

Nem hiszem, hogy a Liverpool bárkit is eladna januárban, de ha a helyzet nem javul Alexander Isak esetében márciusig vagy áprilisig, akkor valószínűleg le fognak ülni tárgyalni arról, hogy nyáron eladják egy olyan klubnak, mint a Barcelona.

Érdeklődőkből nem lenne hiány, mert már korábban Newcastle-ben megmutatta, hogy mire képes. De a jövője nagyban függ Ekitiké formájától is, mert ha továbbra is így teljesít, akkor Isaknak nehéz lesz bekerülnie a kezdőbe, hacsak nem kényszerűségből kell a szélen játszania” – nyilatkozta az egykori német klasszis a JeffBetnek.