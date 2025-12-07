Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool újabb kritikus pillanatokat élt át szombat este az Elland Roadon, miután egy utolsó pillanatban kapott góllal 3-3-as döntetlent ért csak el a Leeds United vendégeként. Bár a címvédő rengeteg pénzt költött a nyáron erősítésekre, a csapat jelenleg a nyolcadik helyen áll csak a tabellán, ami abszolút csalódás.
Mumusától csábítaná el Arne Slot utódját a Liverpool
Bár októberben voltak biztatóbb eredmények, a Nottingham elleni sima vereség és a Leeds elleni pontvesztés is rávilágított, hogy Arne Slot egyelőre teljesen tanácstalan a fél keret kicserélődését követően. A holland edzőn egyre nagyobb nyomás nehezedik, az angol sajtó szerint pedig hamarosan a kirúgással nézhet szembe.
A hírek szerint a Liverpool vezetősége már megtalálta Slot utódját, sőt már a tárgyalásokat is megkezdte Oliver Glasnerrel, a kupagyőztes Crystal Palace vezetőedzőjével. Az osztrák szakember valóságos csodákat tett a Selhurst Parkban, hiszen FA-kupa-győzelemre vezette a londoni együttest, és az angol Szuperkupát is elhódította a szezon előtt. A londoni klub nem mellesleg ebben az idényben már háromszor is borsot tört a Liverpool orra alá, a Community Shield döntőjében tizenegyesekkel győzte le a Vörösöket, a bajnokságban 2-1-re, míg a Ligakupában 3-0-ra diadalmaskodott.
Az edzőváltásnak is megvan a veszélye
Az 51 éves tréner szerződése jövő nyáron jár le a Crystal Palace-nál, ám a Liverpool gazdasági szempontból így is jobban járna a szerződtetésével, mintha egy topkategóriás edzőt ültetne a kispadra. A Liverpool szakértője, David Lynch nem ért egyet a klub többségi tulajdonosának (FSG) ötletével, mivel szerinte Glasner „nem illik” a Mersey-parti együtteshez.
„Azt mondanám, hogy a Liverpoolnak semmi esélye sincs nála” – kezdte az újságíró a Rousing the Kopnak. Amikor Lynchet arról kérdezték, hogy miért jutott erre a következtetésre, arról kiemelte, hogy Glasner háromvédős rendszert alkalmat a csapatainál, ami nem passzol a Liverpool jelenlegi keretéhez.
Glasner egyébként az egyik legnépszerűbb edző jelenleg a piacon, amit jól mutat, hogy a Manchester United szerette volna szerződtetni, amikor erősen megingott Rúben Amorim alatt a kispad. Az osztrák szakember legnagyobb sikerét 2022-ben a Frankfurttal ért el, amikor megnyert az Európa-ligát a német együttessel.
A Teamtalk újságírója, Dean Jones viszont úgy tudja, az FSG még nem készített vésztervet arra vonatkozóan, ha kirúgnák Slotot.
„Glasnert emlegetik, mint a Liverpool következő menedzsere, de nyilvánvaló, hogy amikor edző állása veszélybe kerül, akkor beindulnak a találgatások. A Livrpoollal kapcsolatban az az információm, hogy hogy nincs konkrét jelölt Slot utódjául. Így amennyire biztosan tudom, nincs kikövezve Glasner útja Liverpoolba. Ha ezen változtatnának, és a Premier League-en belül keresnének valakit, akkor hiszem, hogy Glasner hajlandó lenne leülni beszélgetni. De azt is tudom, hogy
a Liverpool óvakodik attól, hogy egy kisebb csapattól szerződtessenek edzőt, akinek a legnagyobb színpadon hatalmas nyomás alatt kellene teljesítenie.
Sok példa bizonyítja, hogy ez az út nem működik, mert rendkívül nehéz megugrani ezt a szintet és megfelelni az elvárásoknak, miközben kevés idő alatt kellene felvenni a versenyt a többiekkel” – mondta Jones.
