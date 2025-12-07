Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool újabb kritikus pillanatokat élt át szombat este az Elland Roadon, miután egy utolsó pillanatban kapott góllal 3-3-as döntetlent ért csak el a Leeds United vendégeként. Bár a címvédő rengeteg pénzt költött a nyáron erősítésekre, a csapat jelenleg a nyolcadik helyen áll csak a tabellán, ami abszolút csalódás.

Nagy a feszültség Liverpoolban, Arne Slot napjai megvannak számlálva?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mumusától csábítaná el Arne Slot utódját a Liverpool

Bár októberben voltak biztatóbb eredmények, a Nottingham elleni sima vereség és a Leeds elleni pontvesztés is rávilágított, hogy Arne Slot egyelőre teljesen tanácstalan a fél keret kicserélődését követően. A holland edzőn egyre nagyobb nyomás nehezedik, az angol sajtó szerint pedig hamarosan a kirúgással nézhet szembe.

A hírek szerint a Liverpool vezetősége már megtalálta Slot utódját, sőt már a tárgyalásokat is megkezdte Oliver Glasnerrel, a kupagyőztes Crystal Palace vezetőedzőjével. Az osztrák szakember valóságos csodákat tett a Selhurst Parkban, hiszen FA-kupa-győzelemre vezette a londoni együttest, és az angol Szuperkupát is elhódította a szezon előtt. A londoni klub nem mellesleg ebben az idényben már háromszor is borsot tört a Liverpool orra alá, a Community Shield döntőjében tizenegyesekkel győzte le a Vörösöket, a bajnokságban 2-1-re, míg a Ligakupában 3-0-ra diadalmaskodott.

Oliver Glasner követheti Arne Slotot a Liverpool kispadján?

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az edzőváltásnak is megvan a veszélye

Az 51 éves tréner szerződése jövő nyáron jár le a Crystal Palace-nál, ám a Liverpool gazdasági szempontból így is jobban járna a szerződtetésével, mintha egy topkategóriás edzőt ültetne a kispadra. A Liverpool szakértője, David Lynch nem ért egyet a klub többségi tulajdonosának (FSG) ötletével, mivel szerinte Glasner „nem illik” a Mersey-parti együtteshez.

„Azt mondanám, hogy a Liverpoolnak semmi esélye sincs nála” – kezdte az újságíró a Rousing the Kopnak. Amikor Lynchet arról kérdezték, hogy miért jutott erre a következtetésre, arról kiemelte, hogy Glasner háromvédős rendszert alkalmat a csapatainál, ami nem passzol a Liverpool jelenlegi keretéhez.