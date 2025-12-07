Live
Egyre nagyobb a feszültség a Premier League-címvédő Liverpool háza táján, az újabb pontvesztés után továbbra is bizonytalan Arne Slot jövője. Most kiderült, hogy ki váltja a holland szakembert, ha edzőváltásra kerül sor Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool újabb kritikus pillanatokat élt át szombat este az Elland Roadon, miután egy utolsó pillanatban kapott góllal 3-3-as döntetlent ért csak el a Leeds United vendégeként. Bár a címvédő rengeteg pénzt költött a nyáron erősítésekre, a csapat jelenleg a nyolcadik helyen áll csak a tabellán, ami abszolút csalódás.

Nagy a feszültség Liverpoolban, Arne Slot napjai megvannak számlálva?
Nagy a feszültség Liverpoolban, Arne Slot napjai megvannak számlálva?
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mumusától csábítaná el Arne Slot utódját a Liverpool 

Bár októberben voltak biztatóbb eredmények, a Nottingham elleni sima vereség és a Leeds elleni pontvesztés is rávilágított, hogy Arne Slot egyelőre teljesen tanácstalan a fél keret kicserélődését követően. A holland edzőn egyre nagyobb nyomás nehezedik, az angol sajtó szerint pedig hamarosan a kirúgással nézhet szembe. 

A hírek szerint a Liverpool vezetősége már megtalálta Slot utódját, sőt már a tárgyalásokat is megkezdte Oliver Glasnerrel, a kupagyőztes Crystal Palace vezetőedzőjével. Az osztrák szakember valóságos csodákat tett a Selhurst Parkban, hiszen FA-kupa-győzelemre vezette a londoni együttest, és az angol Szuperkupát is elhódította a szezon előtt. A londoni klub nem mellesleg ebben az idényben már háromszor is borsot tört a Liverpool orra alá, a Community Shield döntőjében tizenegyesekkel győzte le a Vörösöket, a bajnokságban 2-1-re, míg a Ligakupában 3-0-ra diadalmaskodott. 

Crystal Palace's Austrian manager Oliver Glasner (L) speaks to Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) ahead of kick-off in the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on October 5, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Oliver Glasner követheti Arne Slotot a Liverpool kispadján?
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az edzőváltásnak is megvan a veszélye

Az 51 éves tréner szerződése jövő nyáron jár le a Crystal Palace-nál, ám a Liverpool gazdasági szempontból így is jobban járna a szerződtetésével, mintha egy topkategóriás edzőt ültetne a kispadra. A Liverpool szakértője, David Lynch nem ért egyet a klub többségi tulajdonosának (FSG) ötletével, mivel szerinte Glasner „nem illik” a Mersey-parti együtteshez.

„Azt mondanám, hogy a Liverpoolnak semmi esélye sincs nála” – kezdte az újságíró a Rousing the Kopnak. Amikor Lynchet arról kérdezték, hogy miért jutott erre a következtetésre, arról kiemelte, hogy Glasner háromvédős rendszert alkalmat a csapatainál, ami nem passzol a Liverpool jelenlegi keretéhez.

Glasner egyébként az egyik legnépszerűbb edző jelenleg a piacon, amit jól mutat, hogy a Manchester United szerette volna szerződtetni, amikor erősen megingott Rúben Amorim alatt a kispad. Az osztrák szakember legnagyobb sikerét 2022-ben a Frankfurttal ért el, amikor megnyert az Európa-ligát a német együttessel. 

A Teamtalk újságírója, Dean Jones viszont úgy tudja, az FSG még nem készített vésztervet arra vonatkozóan, ha kirúgnák Slotot. 

„Glasnert emlegetik, mint a Liverpool következő menedzsere, de nyilvánvaló, hogy amikor edző állása veszélybe kerül, akkor beindulnak a találgatások. A Livrpoollal kapcsolatban az az információm, hogy hogy nincs konkrét jelölt Slot utódjául. Így amennyire biztosan tudom, nincs kikövezve Glasner útja Liverpoolba. Ha ezen változtatnának, és a Premier League-en belül keresnének valakit, akkor hiszem, hogy Glasner hajlandó lenne leülni beszélgetni. De azt is tudom, hogy 

a Liverpool óvakodik attól, hogy egy kisebb csapattól szerződtessenek edzőt, akinek a legnagyobb színpadon hatalmas nyomás alatt kellene teljesítenie.

 Sok példa bizonyítja, hogy ez az út nem működik, mert rendkívül nehéz megugrani ezt a szintet és megfelelni az elvárásoknak, miközben kevés idő alatt kellene felvenni a versenyt a többiekkel” – mondta Jones.

