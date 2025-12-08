Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy Szalah nem rejtette véka alá a véleményét azzal kapcsolatban, hogy Arne Slot vezetőedző egyre kevesebb időt ad neki a pályán. Sajtóinformációk szerint a Liverpool egyiptomi sztárja nélkül indul el Olaszországba, a Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzésére.

Ahogy arról már az Origón is beszámoltunk, Szoboszlai Dominik ugyan gólt szerzett az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Leeds United vendégeként, de a címvédő Liverpoolnak ez is kevés volt a győzelemhez, csak 3-3-as döntetlen ért el. A sorozatban harmadik alkalommal a kispadon kezdő Mohamed Szalah megelégelte a száműzetést és mérkőzés után az angol sajtó munkatársainak fakadt ki. A Liverpool klublegendája Arne Slotot ostorozta és utalt a távozására is. Nos, úgy néz ki ez a kifakadás nem marad következmények nélkül.

Mohamed Szalah nyilatkozata nagy vihart kavart Liverpoolban
Mohamed Szalah nyilatkozata nagy vihart kavart Liverpoolban
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Liverpool Szalah nélkül utazik el a BL-meccsre?

Az egymillió dolláros kérdés, amelyre hétfő kora estig meg is érkezik a klub részéről a válasz, ugyanakkor a Sky Sports információi szerint a Liverpool Szalah nélkül fog elutazni Milánóba, ahol a csapat kedden este a Bajnokok Ligájában az Inter vendége lesz. Mindenesetre a Vörösök ikonja hétfőn a többiekkel együtt edzett még.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!