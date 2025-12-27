Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az idei nyár óta már nemcsak a magyar válogatottban csapattársak. A nemzeti együttes kapitánya 2023 óta erősíti a Liverpoolt, a Premier League egyik legtehetségesebb balhátvédje pedig fél éve csatlakozott hozzá. A 2025-ös esztendő mindkettejük pályafutásában mérföldkőnek számít, karrierjük eddigi legnagyobb sikerét mindketten az idei évben érték el klubszinten.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott sztárjai

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik történelmet írt 2025-ben

Szoboszlai teljesítményére lassan elfogynak a jelzők, a 25 éves középpályás egészen elképesztő szintre jutott a Liverpoolba igazolása óta, és ez még csak a jéghegy csúcsa lehet az ő esetében. Első angliai szezonjában is remekelt, nagyszerűen vette fel a világ legerősebb bajnokságának ritmusát, de Jürgen Kloppnál még nem volt annyira nélkülözhetetlen láncszeme a Vörösöknek, mint Arne Slot játékrendszerében. Szoboszlai már az első liverpooli idényében is begyűjtött egy trófeát, a Ligakupa-diadallal folytatta remek sorozatát, amely a mai napig tart: profi pályafutása során minden évadban nyert legalább egy kupát aktuális klubjával.

A Liverpool klasszisa tavasszal aztán felért az abszolút csúcsra, a 2024/2025-ös szezon végén Premier League-győzelmet ünnepelhetett.

Ezzel a sikerrel történelmet is írt, hiszen ő lett az első magyar labdarúgó, aki angol bajnokságot nyert.

Szoboszlai Dominik 2025 tavaszán történelmet írt a Liverpool játékosaként

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik világklasszissá érett Liverpoolban

A válogatott csapatkapitánya a PL-címig vezető út során csupán két bajnokiról hiányzott, 36 találkozón 6 góllal és 7 gólpasszal járult hozzá pályafutása eddigi legnagyobb sikeréhez. Azok, akik ekkor még nem merték kijelenteni, hogy Szoboszlai világklasszis, a magyar játékos őszi teljesítményét látva talán már nem kételkednek. A Liverpool ugyan nem szerepel olyan fényesen, mint az előző idényben, hiszen a BL-alapszakaszt is beleszámítva már 9-szer kikapott, de a legtöbbször Szoboszlai volt a fény az alagút végén – ahogyan fogalmaztak róla Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen a Liverpool számára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A szurkolók imádják, a brit sajtó szuperlatívuszokban beszél róla,

az őt korábban bíráló Jamie Carragher is kénytelen volt fejet hajtani a teljesítménye előtt. A 25 éves középpályás rengeteget fut, keményen védekezik, gólokat lő, gólpasszokat ad, pontrúgásai mindig életveszélyesek. Szoboszlai több poszton bizonyított már, jobbhátvédként nem egyszer segítette csapatát, a társak teljes mértékben bíznak benne, hallgatnak és figyelnek rá. A sokoldalú futballista rengeteg statisztikai mutatóban vezeti a rangsort, a Bajnokok Ligájában hat meccsen három találattal és három assziszttal a legtöbb gólban szerepet vállaló középpályás.