Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az idei nyár óta már nemcsak a magyar válogatottban csapattársak. A nemzeti együttes kapitánya 2023 óta erősíti a Liverpoolt, a Premier League egyik legtehetségesebb balhátvédje pedig fél éve csatlakozott hozzá. A 2025-ös esztendő mindkettejük pályafutásában mérföldkőnek számít, karrierjük eddigi legnagyobb sikerét mindketten az idei évben érték el klubszinten.
Szoboszlai Dominik történelmet írt 2025-ben
Szoboszlai teljesítményére lassan elfogynak a jelzők, a 25 éves középpályás egészen elképesztő szintre jutott a Liverpoolba igazolása óta, és ez még csak a jéghegy csúcsa lehet az ő esetében. Első angliai szezonjában is remekelt, nagyszerűen vette fel a világ legerősebb bajnokságának ritmusát, de Jürgen Kloppnál még nem volt annyira nélkülözhetetlen láncszeme a Vörösöknek, mint Arne Slot játékrendszerében. Szoboszlai már az első liverpooli idényében is begyűjtött egy trófeát, a Ligakupa-diadallal folytatta remek sorozatát, amely a mai napig tart: profi pályafutása során minden évadban nyert legalább egy kupát aktuális klubjával.
A Liverpool klasszisa tavasszal aztán felért az abszolút csúcsra, a 2024/2025-ös szezon végén Premier League-győzelmet ünnepelhetett.
Ezzel a sikerrel történelmet is írt, hiszen ő lett az első magyar labdarúgó, aki angol bajnokságot nyert.
Szoboszlai Dominik világklasszissá érett Liverpoolban
A válogatott csapatkapitánya a PL-címig vezető út során csupán két bajnokiról hiányzott, 36 találkozón 6 góllal és 7 gólpasszal járult hozzá pályafutása eddigi legnagyobb sikeréhez. Azok, akik ekkor még nem merték kijelenteni, hogy Szoboszlai világklasszis, a magyar játékos őszi teljesítményét látva talán már nem kételkednek. A Liverpool ugyan nem szerepel olyan fényesen, mint az előző idényben, hiszen a BL-alapszakaszt is beleszámítva már 9-szer kikapott, de a legtöbbször Szoboszlai volt a fény az alagút végén – ahogyan fogalmaztak róla Liverpoolban.
A szurkolók imádják, a brit sajtó szuperlatívuszokban beszél róla,
az őt korábban bíráló Jamie Carragher is kénytelen volt fejet hajtani a teljesítménye előtt. A 25 éves középpályás rengeteget fut, keményen védekezik, gólokat lő, gólpasszokat ad, pontrúgásai mindig életveszélyesek. Szoboszlai több poszton bizonyított már, jobbhátvédként nem egyszer segítette csapatát, a társak teljes mértékben bíznak benne, hallgatnak és figyelnek rá. A sokoldalú futballista rengeteg statisztikai mutatóban vezeti a rangsort, a Bajnokok Ligájában hat meccsen három találattal és három assziszttal a legtöbb gólban szerepet vállaló középpályás.
Szoboszlait hosszú sorokon át lehetne még méltatni, a 2025-ös éve egészen fantasztikus volt. Mindezt az egyik legjobban az fejezi ki, hogy rengetegen benne látják a Liverpool következő csapatkapitányát. Ez a jövőben könnyedén megtörténhet... hacsak nem szól közbe a Real Madrid.
Kerkez Milossal óriásit fordult a világ
Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez is 2023 nyarán került a Premier League-be, a magyar válogatott balhátvéd a holland AZ Alkmaar együttesétől igazolt a Bournemouth csapatához. Első angliai idénye nem sikerült rosszul, de kiemelkedően sem, a második viszont egészen fantasztikus lett. Kerkez az összes bajnokin pályára lépett, 38 talákozón 2 góllal és 6 gólpasszal segítette klubját a stabil 9. hely eléréséhez.
A 22 éves játékos a liga legjobb bal oldali védői közé emelkedett, olyan sztárcsapatok ellen villogott, mint a Tottenham vagy a Manchester City,
utóbbi legyőzéséhez két gólpasszal járult hozzá. Remek teljesítményének köszönhetően tavasszal bekerült a PL-szezon álomcsapatába, majd a nyáron rengeteg pénzt új játékosokra költő Liverpool is felfigyelt rá. A címvédő nem is habozott, 46,9 millió euróért leigazolta a bajnokság legígéretesebb balhátvédjét. Kerkezzel óriásit fordult a világ, hiszen Szoboszlai klubtársa lett, egyúttal a futballtörténelem egyik legnagyobb klubjához szerződött.
Kerkez Milos elhallgattatta a kritikusait
Kerkezzel nem csak azért fordult nagyot a világ, mert egy középcsapattól a bajnokhoz igazolt, hanem azért is, ahogyan a megítélése megváltozott decemberre.
A Liverpool új igazolásának nem ment zökkenőmentesen a beilleszkedése, a Vörösök őszi kudarcsorozatáért őt is a felelősök közé sorolták a kritikusok.
A címvédő szeptember és november vége között pocsék sorozatot produkált, e két hónap alatt 12 tétmeccséből 9-et elveszített, mindeközben rengeteg gólt kapott. Kerkezt szédszedték az ítészek, de a magyar játékost a szurkolók és az angol futball legendás játékosai sem kímélték.
A 22 éves védő azonban nem hagyta magát, kitartásának a közösségi médiában is hangot adott.
Az év végére a Liverpool kezdett kiegyenesedni, Kerkez pedig bebizonyította, hogy hiba lenne őt hamar leírni.
A Brighton elleni győzelem után már azt írták róla, hogy az egyik legjobb liverpooli produkciójával rukkolt elő, és a Tottenham elleni rangadót követően is pozitív értékelésekkel díjazták. A lendületes, harcias, megalkuvást nem tűrő játékstílusáról ismert hátvédnek a döntéshozatalokban még van hová fejlődnie, egyelőre nem tart ott, ahol Szoboszlai, de posztján ő is a világ legjobbjai közé emelkedhet. Kerkez még mindig csak 22 éves, továbbra is hatalmas potenciál van benne, ráadásul ilyen fiatalon elmondhatja magáról, hogy hétről hétre a világ egyik legjobb csapatában léphet pályára.
A Liverpool első csapatának mindkét magyarja – nem megfeledkezve az U21-es együttest erősítő Pécsi Árminról és az U18-as korosztályban szereplő Farkas Erikről – fantasztikus évet zárt: Szoboszlai bajnokságot nyert, Kerkez pedig éppen a friss bajnokcsapathoz igazolt, melynek mindketten fontos láncszemei. A két válogatott játékos idei teljesítményét látva okkal bízhatunk abban, hogy a 2026-os évük hasonlóan jó, vagy akár még ennél is jobb lesz.
A Liverpool december 27-én a Wolves ellen lép pályára, ott Szoboszlai eltiltott lesz, majd elsején máris kezdődik az új év és kétnaponta jönnek majd a meccsek.
