A Liverpool felnőttcsapatát a 2025/2026-os szezontól már két magyar válogatott labdarúgó erősíti. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a nemzeti együttes után klubszinten is csapattársak lettek, mindketten alapemberei a Premier League címvédőjének. Szoboszlai egészen elképesztő évet zárt, a Liverpool játékosaként történelmet írt, és talán nyugodtan kijelenthetjük, hogy világklasszis futballistává érett. Kerkez pályafutásában is sorsdöntő volt a 2025-ös esztendő, bekerült a PL álomcsapatába, majd a kritikusait is sikerült csendre intenie. Ezek után joggal bízhatunk abban, hogy innen csak még feljebb vezet az út mindkettejük számára.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az idei nyár óta már nemcsak a magyar válogatottban csapattársak. A nemzeti együttes kapitánya 2023 óta erősíti a Liverpoolt, a Premier League egyik legtehetségesebb balhátvédje pedig fél éve csatlakozott hozzá. A 2025-ös esztendő mindkettejük pályafutásában mérföldkőnek számít, karrierjük eddigi legnagyobb sikerét mindketten az idei évben érték el klubszinten.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott sztárjai
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott sztárjai
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik történelmet írt 2025-ben

Szoboszlai teljesítményére lassan elfogynak a jelzők, a 25 éves középpályás egészen elképesztő szintre jutott a Liverpoolba igazolása óta, és ez még csak a jéghegy csúcsa lehet az ő esetében. Első angliai szezonjában is remekelt, nagyszerűen vette fel a világ legerősebb bajnokságának ritmusát, de Jürgen Kloppnál még nem volt annyira nélkülözhetetlen láncszeme a Vörösöknek, mint Arne Slot játékrendszerében. Szoboszlai már az első liverpooli idényében is begyűjtött egy trófeát, a Ligakupa-diadallal folytatta remek sorozatát, amely a mai napig tart: profi pályafutása során minden évadban nyert legalább egy kupát aktuális klubjával. 

A Liverpool klasszisa tavasszal aztán felért az abszolút csúcsra, a 2024/2025-ös szezon végén Premier League-győzelmet ünnepelhetett. 

Ezzel a sikerrel történelmet is írt, hiszen ő lett az első magyar labdarúgó, aki angol bajnokságot nyert.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with the Premier League trophy at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool equalises 1 - 1 against Crystal Palace. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik 2025 tavaszán történelmet írt a Liverpool játékosaként
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik világklasszissá érett Liverpoolban

A válogatott csapatkapitánya a PL-címig vezető út során csupán két bajnokiról hiányzott, 36 találkozón 6 góllal és 7 gólpasszal járult hozzá pályafutása eddigi legnagyobb sikeréhez. Azok, akik ekkor még nem merték kijelenteni, hogy Szoboszlai világklasszis, a magyar játékos őszi teljesítményét látva talán már nem kételkednek. A Liverpool ugyan nem szerepel olyan fényesen, mint az előző idényben, hiszen a BL-alapszakaszt is beleszámítva már 9-szer kikapott, de a legtöbbször Szoboszlai volt a fény az alagút végén – ahogyan fogalmaztak róla Liverpoolban. 

Szoboszlai Dominik játékára készül a Liverpool ellen a Tottenham edzője
Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen a Liverpool számára
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A szurkolók imádják, a brit sajtó szuperlatívuszokban beszél róla, 

az őt korábban bíráló Jamie Carragher is kénytelen volt fejet hajtani a teljesítménye előtt. A 25 éves középpályás rengeteget fut, keményen védekezik, gólokat lő, gólpasszokat ad, pontrúgásai mindig életveszélyesek. Szoboszlai több poszton bizonyított már, jobbhátvédként nem egyszer segítette csapatát, a társak teljes mértékben bíznak benne, hallgatnak és figyelnek rá. A sokoldalú futballista rengeteg statisztikai mutatóban vezeti a rangsort, a Bajnokok Ligájában hat meccsen három találattal és három assziszttal a legtöbb gólban szerepet vállaló középpályás.

Szoboszlait hosszú sorokon át lehetne még méltatni, a 2025-ös éve egészen fantasztikus volt. Mindezt az egyik legjobban az fejezi ki, hogy rengetegen benne látják a Liverpool következő csapatkapitányát. Ez a jövőben könnyedén megtörténhet... hacsak nem szól közbe a Real Madrid.

Kerkez Milossal óriásit fordult a világ

Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez is 2023 nyarán került a Premier League-be, a magyar válogatott balhátvéd a holland AZ Alkmaar együttesétől igazolt a Bournemouth csapatához. Első angliai idénye nem sikerült rosszul, de kiemelkedően sem, a második viszont egészen fantasztikus lett. Kerkez az összes bajnokin pályára lépett, 38 talákozón 2 góllal és 6 gólpasszal segítette klubját a stabil 9. hely eléréséhez. 

A 22 éves játékos a liga legjobb bal oldali védői közé emelkedett, olyan sztárcsapatok ellen villogott, mint a Tottenham vagy a Manchester City, 

utóbbi legyőzéséhez két gólpasszal járult hozzá. Remek teljesítményének köszönhetően tavasszal bekerült a PL-szezon álomcsapatába, majd a nyáron rengeteg pénzt új játékosokra költő Liverpool is felfigyelt rá. A címvédő nem is habozott, 46,9 millió euróért leigazolta a bajnokság legígéretesebb balhátvédjét. Kerkezzel óriásit fordult a világ, hiszen Szoboszlai klubtársa lett, egyúttal a futballtörténelem egyik legnagyobb klubjához szerződött.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) attend a training session at the team's training ground in Kirkby, north of Liverpool in north-west England, on November 3, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Real Madrid. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a magyar válogatott után a Liverpoolban is csapattársak lettek
Fotó: PETER POWELL / AFP

Kerkez Milos elhallgattatta a kritikusait

Kerkezzel nem csak azért fordult nagyot a világ, mert egy középcsapattól a bajnokhoz igazolt, hanem azért is, ahogyan a megítélése megváltozott decemberre. 

A Liverpool új igazolásának nem ment zökkenőmentesen a beilleszkedése, a Vörösök őszi kudarcsorozatáért őt is a felelősök közé sorolták a kritikusok. 

A címvédő szeptember és november vége között pocsék sorozatot produkált, e két hónap alatt 12 tétmeccséből 9-et elveszített, mindeközben rengeteg gólt kapott. Kerkezt szédszedték az ítészek, de a magyar játékost a szurkolók és az angol futball legendás játékosai sem kímélték

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milost sokat kritizálták, amikor a Liverpool hullámvölgybe került
Fotó: Paul Ellis/AFP

A 22 éves védő azonban nem hagyta magát, kitartásának a közösségi médiában is hangot adott

Az év végére a Liverpool kezdett kiegyenesedni, Kerkez pedig bebizonyította, hogy hiba lenne őt hamar leírni. 

A Brighton elleni győzelem után már azt írták róla, hogy az egyik legjobb liverpooli produkciójával rukkolt elő, és a Tottenham elleni rangadót követően is pozitív értékelésekkel díjazták. A lendületes, harcias, megalkuvást nem tűrő játékstílusáról ismert hátvédnek a döntéshozatalokban még van hová fejlődnie, egyelőre nem tart ott, ahol Szoboszlai, de posztján ő is a világ legjobbjai közé emelkedhet. Kerkez még mindig csak 22 éves, továbbra is hatalmas potenciál van benne, ráadásul ilyen fiatalon elmondhatja magáról, hogy hétről hétre a világ egyik legjobb csapatában léphet pályára.

Kerkez Milos magával vinné egy lakatlan szigetre Szoboszlait és Szalah-t is
Kerkez Milos elhallgattatta a kritikusait
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool első csapatának mindkét magyarja – nem megfeledkezve az U21-es együttest erősítő Pécsi Árminról és az U18-as korosztályban szereplő Farkas Erikről – fantasztikus évet zárt: Szoboszlai bajnokságot nyert, Kerkez pedig éppen a friss bajnokcsapathoz igazolt, melynek mindketten fontos láncszemei. A két válogatott játékos idei teljesítményét látva okkal bízhatunk abban, hogy a 2026-os évük hasonlóan jó, vagy akár még ennél is jobb lesz.

A Liverpool december 27-én a Wolves ellen lép pályára, ott Szoboszlai eltiltott lesz, majd elsején máris kezdődik az új év és kétnaponta jönnek majd a meccsek.

