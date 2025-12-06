Live
Rendkívüli

Durván nekimentek: nem kímélik a kommentelők Ursula von der Leyent

Magyar Péterre kínosan kevesen kíváncsiak – csupán pár száz ember lézengett a rendezvényén

A Liverpool Ekitiké két góljával már 2-0-ra is vezetett, de a Leeds United a második félidőben pár percen belül egalizálni tudott. A thrillernek ezzel nem volt vége: Szoboszlai Dominik remek gólt lőtt a 80. percben, de a hazaiaknak még erre is volt válaszuk, a 96. percben kiegyenlítettek. A Leeds-Liverpool bajnoki vége így 3-3 lett.

A Liverpool ingatagabb hetek után lépett pályára Leedsben, ráadásul egy olyan ellenfél otthonában, amely szerdán 3-1-re legyőzte a Chelsea-t, így jó formában várta a szombat esti bajnokit. Arne Slot címvédő csapatára újabb komoly teszt várt, különösen azután, hogy legutóbb csak 1-1-et játszott otthon a Sunderlanddel. A Liverpoolban Kerkez Milos balhátvédként, Szoboszlai Dominik pedig a támadó középpályássor jobb oldalán kezdett (Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké). Szalah ezúttal is a kispadra került, a jobb oldali védő a sérüléséből visszatérő Bradley volt.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ekitiké remekelt, ezzel vélhetően belőtte magát a Liverpool kezdőcsapatába
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Liverpooli kapufa, gól nélküli első félidő

Az első félidőben gyorsan érkeztek a lövések. Okafor 16 méterről nem sokkal tévesztette el a kaput, majd Gudmundsson is próbálkozott húszról, de fölé ment, azaz, remekül kezdett a Leeds, hiszen ekkor még csak a harmadik percben jártunk.

Szitált az eső, Kerkez 25 méterről el is vállalta, de nagyon fölé lőtt. A Liverpool aztán nagy helyzetig jutott, Curtis Jones 17 méteres, csavart lövése a felső lécről pattant ki a 16. percben.

Ezt követően Ekitiké tíz méterről fölé lőtt, majd a vendégek egy szabadrúgásnál is közel jártak: Szoboszlai 22 méterről a bal felső környékére tekert, kevéssel mellé-fölé.

Nem sokkal később Szoboszlai jobbról ívelt középre, Van Dijk hét méterről a kapu fölé fejelt, ekkor a lövések száma 7-3 volt már a Liverpool javára.

A félidő hajrájában Szoboszlai labdaszerzése után egy 35 méteres íveléssel ugratta ki Gakpót a leshatáron, a holland egy csel után nyolc méterről lőtt, és a védőn megpattanó labda kevéssel a bal kapufa mellett hagyta el a pályát.

A szünetben a Soccerway élő, algoritmusalapú értékelése szerint Szoboszlai Dominik 7,7-es osztályzatnál járt, csak Van Dijk állt nála jobban (8,3).

Beindult az Ekitiké-show

A második félidő aztán egy one-man-show-val kezdődött. A 48. percben egy pocsék hazai hátsó keresztpasszt lefülelt Ekitiké, majd 15 méterről magabiztosan lőtt a jobb alsóba (0-1).

Aztán mindössze két perc nyolc másodperc telt el, amikor a francia támadó újra ünnepelhetett.

A lendületesen meginduló Bradley a jobbszélről tökéletesen tekert középre, ahol az érkező Ekitiké közelről a hálóba kotorta a labdát (0-2).  

Daniel Farke Leeds-menedzser cserékkel próbálta frissíteni a csapatát, de a Liverpool, úgy tűnt, ma nyerő formában játszik. Gakpo a 64. percben 10 méterről megindította a labdát a bal alsó felé, de Lucas Perri kapus remek vetődéssel hárított.

Szoboszlai jobb oldali szöglete után majdnem nőtt a különbség, de Konaté fejesét hárította a hazaiak brazil kapuvédője.

Büntetőből szépített a Leeds

A 70. percben aztán nagy esélyhez jutott a Leeds, Konaté rosszul sikerült becsúszása után ugyanis büntetőhöz jutottak a hazaiak.

Egy kis VAR-ozás után Calvert-Lewin állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába (1-2).

Ugyanő egy perccel később az ötös jobb sarkáról alig lőtt mellé.   

Szoboszlai Dominik remek gólt lőtt, de ez sem ért győzelmet

És még mindig csak a 75. percben jártunk, amikor a csereként frissen beállt Aaronson egy remek kényszerítő után Stach felé passzolt, aki megtolta a labdát a 16-oson belül, majd 10 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-2).

A 78. percben Szoboszlai balról érkező beadását van Dijk csúsztatta kapura, a hazai kapus elképesztő bravúrral hárított.

De a drámának ezzel még nem volt vége, a főhős pedig ki más is lehetett volna, mint Szoboszlai Dominik?

Gravenberch előrelőtt passzát Mac Allister átlépte, a labda Szoboszlaihoz került, aki elegánsan eltolta, majd 11 méterről a jobb alsóba gurított (2-3)

  • Szoboszlai gólja itt is megtekinthető

A folytatásban nyomott a Leeds, mindent megpróbált, és siker is koronázta a próbálkozásait, kihasználva a 9 perces hosszabbítást is.

A 96. percben egy bal oldali szöglet után a hosszú oldalon ólálkodó, csereként beállt Tanakához került a labda, aki négy méterről nem hibázott (3-3).

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai shoots to score their third goal during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A lövés, amelyről 16 percig azt hihették a Liverpool-drukkerek, hogy győzelmet ér
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Egy percre rá Isak fejelt centikkel mellé a másik oldalon.

A vége aztán 3-3 lett, az újonc Leeds drukkerei ünnepeltek, a Liverpool számára pedig ez nem igazán jó eredmény.  

