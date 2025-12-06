A Liverpool ingatagabb hetek után lépett pályára Leedsben, ráadásul egy olyan ellenfél otthonában, amely szerdán 3-1-re legyőzte a Chelsea-t, így jó formában várta a szombat esti bajnokit. Arne Slot címvédő csapatára újabb komoly teszt várt, különösen azután, hogy legutóbb csak 1-1-et játszott otthon a Sunderlanddel. A Liverpoolban Kerkez Milos balhátvédként, Szoboszlai Dominik pedig a támadó középpályássor jobb oldalán kezdett (Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké). Szalah ezúttal is a kispadra került, a jobb oldali védő a sérüléséből visszatérő Bradley volt.
Liverpooli kapufa, gól nélküli első félidő
Az első félidőben gyorsan érkeztek a lövések. Okafor 16 méterről nem sokkal tévesztette el a kaput, majd Gudmundsson is próbálkozott húszról, de fölé ment, azaz, remekül kezdett a Leeds, hiszen ekkor még csak a harmadik percben jártunk.
Szitált az eső, Kerkez 25 méterről el is vállalta, de nagyon fölé lőtt. A Liverpool aztán nagy helyzetig jutott, Curtis Jones 17 méteres, csavart lövése a felső lécről pattant ki a 16. percben.
Ezt követően Ekitiké tíz méterről fölé lőtt, majd a vendégek egy szabadrúgásnál is közel jártak: Szoboszlai 22 méterről a bal felső környékére tekert, kevéssel mellé-fölé.
Nem sokkal később Szoboszlai jobbról ívelt középre, Van Dijk hét méterről a kapu fölé fejelt, ekkor a lövések száma 7-3 volt már a Liverpool javára.
A félidő hajrájában Szoboszlai labdaszerzése után egy 35 méteres íveléssel ugratta ki Gakpót a leshatáron, a holland egy csel után nyolc méterről lőtt, és a védőn megpattanó labda kevéssel a bal kapufa mellett hagyta el a pályát.
A szünetben a Soccerway élő, algoritmusalapú értékelése szerint Szoboszlai Dominik 7,7-es osztályzatnál járt, csak Van Dijk állt nála jobban (8,3).
Beindult az Ekitiké-show
A második félidő aztán egy one-man-show-val kezdődött. A 48. percben egy pocsék hazai hátsó keresztpasszt lefülelt Ekitiké, majd 15 méterről magabiztosan lőtt a jobb alsóba (0-1).
Aztán mindössze két perc nyolc másodperc telt el, amikor a francia támadó újra ünnepelhetett.
A lendületesen meginduló Bradley a jobbszélről tökéletesen tekert középre, ahol az érkező Ekitiké közelről a hálóba kotorta a labdát (0-2).
Daniel Farke Leeds-menedzser cserékkel próbálta frissíteni a csapatát, de a Liverpool, úgy tűnt, ma nyerő formában játszik. Gakpo a 64. percben 10 méterről megindította a labdát a bal alsó felé, de Lucas Perri kapus remek vetődéssel hárított.
Szoboszlai jobb oldali szöglete után majdnem nőtt a különbség, de Konaté fejesét hárította a hazaiak brazil kapuvédője.
Büntetőből szépített a Leeds
A 70. percben aztán nagy esélyhez jutott a Leeds, Konaté rosszul sikerült becsúszása után ugyanis büntetőhöz jutottak a hazaiak.
Egy kis VAR-ozás után Calvert-Lewin állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába (1-2).
Ugyanő egy perccel később az ötös jobb sarkáról alig lőtt mellé.
Szoboszlai Dominik remek gólt lőtt, de ez sem ért győzelmet
És még mindig csak a 75. percben jártunk, amikor a csereként frissen beállt Aaronson egy remek kényszerítő után Stach felé passzolt, aki megtolta a labdát a 16-oson belül, majd 10 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-2).
A 78. percben Szoboszlai balról érkező beadását van Dijk csúsztatta kapura, a hazai kapus elképesztő bravúrral hárított.
De a drámának ezzel még nem volt vége, a főhős pedig ki más is lehetett volna, mint Szoboszlai Dominik?
Gravenberch előrelőtt passzát Mac Allister átlépte, a labda Szoboszlaihoz került, aki elegánsan eltolta, majd 11 méterről a jobb alsóba gurított (2-3)
A folytatásban nyomott a Leeds, mindent megpróbált, és siker is koronázta a próbálkozásait, kihasználva a 9 perces hosszabbítást is.
A 96. percben egy bal oldali szöglet után a hosszú oldalon ólálkodó, csereként beállt Tanakához került a labda, aki négy méterről nem hibázott (3-3).
Egy percre rá Isak fejelt centikkel mellé a másik oldalon.
A vége aztán 3-3 lett, az újonc Leeds drukkerei ünnepeltek, a Liverpool számára pedig ez nem igazán jó eredmény.
