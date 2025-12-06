A Liverpool ingatagabb hetek után lépett pályára Leedsben, ráadásul egy olyan ellenfél otthonában, amely szerdán 3-1-re legyőzte a Chelsea-t, így jó formában várta a szombat esti bajnokit. Arne Slot címvédő csapatára újabb komoly teszt várt, különösen azután, hogy legutóbb csak 1-1-et játszott otthon a Sunderlanddel. A Liverpoolban Kerkez Milos balhátvédként, Szoboszlai Dominik pedig a támadó középpályássor jobb oldalán kezdett (Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké). Szalah ezúttal is a kispadra került, a jobb oldali védő a sérüléséből visszatérő Bradley volt.

Ekitiké remekelt, ezzel vélhetően belőtte magát a Liverpool kezdőcsapatába

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Liverpooli kapufa, gól nélküli első félidő

Az első félidőben gyorsan érkeztek a lövések. Okafor 16 méterről nem sokkal tévesztette el a kaput, majd Gudmundsson is próbálkozott húszról, de fölé ment, azaz, remekül kezdett a Leeds, hiszen ekkor még csak a harmadik percben jártunk.

Szitált az eső, Kerkez 25 méterről el is vállalta, de nagyon fölé lőtt. A Liverpool aztán nagy helyzetig jutott, Curtis Jones 17 méteres, csavart lövése a felső lécről pattant ki a 16. percben.

Ezt követően Ekitiké tíz méterről fölé lőtt, majd a vendégek egy szabadrúgásnál is közel jártak: Szoboszlai 22 méterről a bal felső környékére tekert, kevéssel mellé-fölé.

Nem sokkal később Szoboszlai jobbról ívelt középre, Van Dijk hét méterről a kapu fölé fejelt, ekkor a lövések száma 7-3 volt már a Liverpool javára.

A félidő hajrájában Szoboszlai labdaszerzése után egy 35 méteres íveléssel ugratta ki Gakpót a leshatáron, a holland egy csel után nyolc méterről lőtt, és a védőn megpattanó labda kevéssel a bal kapufa mellett hagyta el a pályát.

A szünetben a Soccerway élő, algoritmusalapú értékelése szerint Szoboszlai Dominik 7,7-es osztályzatnál járt, csak Van Dijk állt nála jobban (8,3).

Beindult az Ekitiké-show

A második félidő aztán egy one-man-show-val kezdődött. A 48. percben egy pocsék hazai hátsó keresztpasszt lefülelt Ekitiké, majd 15 méterről magabiztosan lőtt a jobb alsóba (0-1).

Aztán mindössze két perc nyolc másodperc telt el, amikor a francia támadó újra ünnepelhetett.

A lendületesen meginduló Bradley a jobbszélről tökéletesen tekert középre, ahol az érkező Ekitiké közelről a hálóba kotorta a labdát (0-2).