A mérkőzésen megvolt az esély, hogy a Liverpool végre újra nyerjen két egymást követő PL-meccsen, ehelyett azonban ismét hátrányba került a címvédő, és onnantól csak futott az eredmény után.

Továbbra is nagy bajban van a Liverpool: már a szurkolók is kezdnek elpártolni a csapat mellől

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Tényleg Arne Slot a Liverpool legnagyobb gondja?

Florian Wirtz megpattanó lövése után a Sunderland öngólja némi reményt adott ugyan, de a Vörösök teljesítménye összességében nem érdemelt többet egy döntetlennél.

Arne Slot a meccs után kiemelte, hogy csapata többet próbálkozott kapura lövéssel, mint a rivális, ám a statisztika mögött aggasztó számok is meghúzódtak: a párharcokban (35–45) és a szerelésekben (13–16) is alulmaradtak.

Szoboszlaiék játékát a szurkolók leginkább “fásultnak” és “lélektelennek” nevezték – ami különösen fájó a klub híres megalkuvást nem tűrő stílusát ismerve.

„A szemünk nem hazudik – tudtuk, hogy a West Ham elleni győzelem nem jelent majd csodát. Ez a meccs is szenvedés volt, pont olyan, mint mostanában mi magunk” – írta a TIA (This Is Anfield) fórumon egy Speelautomaat nevű felhasználó.

Középcsapat vagyunk, mert úgy is játszunk. Fogalmam sincs, miért ennyire lassan kezdünk minden meccset. Unom már nézni, ahogy Macca (Alexis Mac Allister, - a szerk) sétál a labdával, majd passzol Ibou-nak (Ibrahima Konaté), VVD-nek (Virgil van Dijk), aztán vissza. Torkig vagyok ezzel”

– fakadt ki A Red Swede a hozzászólások között.

De az X-en sem kímélték a drukkerek a csapatot és Arne Slot.

„A játékosok visszafejlődése, a taktika, az összeállítás, az intenzitás....... mind Arne Slotnak köszönhető" – írta az egyik felhasználó.

The players regression, the tactics, the teamsheet, the intensity....... all down to Arne Slot — Ricky (@RickyMann4) December 3, 2025

„Arne Slot nehézségei folytatódnak. Ez így nem mehet tovább… mindössze 4 győzelem az elmúlt 14 meccsen. 8. hely a PL tabellán…" – összegzett egy másik kommentelő.

Arne Slot’s woes continues. This cannot continue…just 4 wins in last 14 matches. 8th in the PL Table… — Moby (@Mobyhaque1) December 3, 2025

A szurkolói hangulat tehát egyre borúsabb.

Sokan attól tartanak, hogy Slot képtelen megtalálni a kiutat a válságból, amely egyre mélyebbnek tűnik. Bár Sunderland megérdemelten szerzett pontot, Liverpoolnál most mindenki azt kérdezi: hol tűnt el a szenvedély, ami egykor a csapat védjegye volt?

A következő feladat sem ígérkezik könnyűnek: a Liverpool Leedsbe látogat, amely épp egy 3–1-es Chelsea-verés után várja őket – és egyre több liverpooli drukker szerint, ha most sem történik változás, akkor „a fény az alagút végén talán már nem is a kijárat, hanem csak egy közeledő vonat”.