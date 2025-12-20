A Liverpool ezúttal is két magyar válogatott játékossal a kezdőjében lépett pályára a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik bokasérülése rendbejött, így nem gördült akadály a szerepeltetése elé, a balhátvéd posztján pedig ismét Kerkez Milos kapott lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. Az ellenfél a Tottenham Hotspur volt, a londoniak csupán a tabella 13. helyéről várták a hétvégi rangadót.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a Liverpool kezdőjébe

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool emberelőnybe került az első félidőben

Szoboszlai ismét a jobb oldalon kezdett, Mohamed Szalah ezúttal azért nem volt ott a keretben, mert már az egyiptomi válogatottal készült az Afrika-kupára. Óriási iramban kezdődött a mérkőzés, a Spurs nagy lendülettel próbált nekiesni a PL-címvédőnek, amelynél a Brighton ellen duplázó Hugo Ekitike igyekezett zavart okozni a hazai védelemnek. A 13. percben Szoboszlai szabadrúgása után Van Dijk fejelhetett, Vicario azonban könnyedén fogta a labdát. A Spurs birtokolta valamivel többet a labdát, a kapuk igazán nagy veszélyben nem forogtak az első 20 percben. A 28. percben Alissonnak kellett védenie Kolo Muani fejesét, a brazil kapus könnyedén fogni tudta a francia csatár kísérletét.

A 30. percben Xavi Simons keményen rálépett honfitársa, Van Dijk lábára, az esetet John Brooks játékvezető is visszanézte a VAR-monitoron, majd felmutatta a piros lapot a holland válogatott középpályásnak.

A Liverpool majdnem gyorsan gólra váltotta az emberelőnyt, Wirtz lövését Vicario védte bravúrral, majd Kerkezzel játszott össze szépen, de a Spurs-védelem menteni tudott.

Xavi Simonst kiállították az első félidőben

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A szünet előtt Conor Bradleyt kellett ápolnia a Liverpool orvosi stábjának, az északír jobbhátvéd végül a pályán maradt. A vendégcsapat még megnyomta az első félidő utolsó perceit, de nem esett gól, a szünetben 0-0 volt az állás.

Isak megsérült a gólja után, őrült végjátékot hozott a rangadó

Bradley aztán mégsem tudta folytatni a játékot, a megsérült védő helyére Isak állt be a támadósorba, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába. A Liverpool meg is szerezte a vezetést a svéd sztárigazolás révén: a gólpasszt Wirtz adta, Isak az 56. percben Van de Ven szorításban lőtt a bal alsóba.

A Newcastle-től szerződtetett támadó azonban térdsérülést szenvedett, ugyanis ellenfelével keményen ütközött, miközben ellőtte a labdát.

A 26 éves csatár – aki sok sérüléssel küzdött már a szezonban – nem is tudta folytatni a játékot, a Liverpool sztárját ketten kísérték le a pályáról.