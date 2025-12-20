A Liverpool ezúttal is két magyar válogatott játékossal a kezdőjében lépett pályára a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik bokasérülése rendbejött, így nem gördült akadály a szerepeltetése elé, a balhátvéd posztján pedig ismét Kerkez Milos kapott lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. Az ellenfél a Tottenham Hotspur volt, a londoniak csupán a tabella 13. helyéről várták a hétvégi rangadót.
A Liverpool emberelőnybe került az első félidőben
Szoboszlai ismét a jobb oldalon kezdett, Mohamed Szalah ezúttal azért nem volt ott a keretben, mert már az egyiptomi válogatottal készült az Afrika-kupára. Óriási iramban kezdődött a mérkőzés, a Spurs nagy lendülettel próbált nekiesni a PL-címvédőnek, amelynél a Brighton ellen duplázó Hugo Ekitike igyekezett zavart okozni a hazai védelemnek. A 13. percben Szoboszlai szabadrúgása után Van Dijk fejelhetett, Vicario azonban könnyedén fogta a labdát. A Spurs birtokolta valamivel többet a labdát, a kapuk igazán nagy veszélyben nem forogtak az első 20 percben. A 28. percben Alissonnak kellett védenie Kolo Muani fejesét, a brazil kapus könnyedén fogni tudta a francia csatár kísérletét.
A 30. percben Xavi Simons keményen rálépett honfitársa, Van Dijk lábára, az esetet John Brooks játékvezető is visszanézte a VAR-monitoron, majd felmutatta a piros lapot a holland válogatott középpályásnak.
A Liverpool majdnem gyorsan gólra váltotta az emberelőnyt, Wirtz lövését Vicario védte bravúrral, majd Kerkezzel játszott össze szépen, de a Spurs-védelem menteni tudott.
A szünet előtt Conor Bradleyt kellett ápolnia a Liverpool orvosi stábjának, az északír jobbhátvéd végül a pályán maradt. A vendégcsapat még megnyomta az első félidő utolsó perceit, de nem esett gól, a szünetben 0-0 volt az állás.
Isak megsérült a gólja után, őrült végjátékot hozott a rangadó
Bradley aztán mégsem tudta folytatni a játékot, a megsérült védő helyére Isak állt be a támadósorba, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába. A Liverpool meg is szerezte a vezetést a svéd sztárigazolás révén: a gólpasszt Wirtz adta, Isak az 56. percben Van de Ven szorításban lőtt a bal alsóba.
A Newcastle-től szerződtetett támadó azonban térdsérülést szenvedett, ugyanis ellenfelével keményen ütközött, miközben ellőtte a labdát.
A 26 éves csatár – aki sok sérüléssel küzdött már a szezonban – nem is tudta folytatni a játékot, a Liverpool sztárját ketten kísérték le a pályáról.
A Spurs pár perccel később kis híján egyenített, Kolo Muani lövése Kerkez lábáról a felsőlécre pattant.
Ez a helyzet kimaradt, a túloldalon azonban ismét gól esett, Hugo Ekitike megduplázta a liverpooli előnyt.
Az Isak sérülése után pályára küldött Frimpong beadása az egyik védőn felpattant, a francia támadó pedig a bal felső sarokba fejelt. Szoboszlai továbbra is maradt a jobbhátvéd posztján, de sokat húzódott befelé, az eredetileg jobbhátvéd Frimpong pedig jobbszélsőként folytatta. A 83. percben óriási kavarodás alakult ki a Liverpool kapuja előtt, a csereként beállt Richarlison viszont gyorsan reagált, és a jobb alsóba lőtt, majd összeszólalkozott Szoboszlaival.
A magyar válogatott csapatkapitányának a bíró egy sárgát kiosztott, ezzel eldőlt, hogy a következő bajnoki meccset az ötödik figyelmeztetése miatt ki kell hagynia majd.
A Spurs a gólt követően vérszemet kapott, és 10 emberrel küzdött az egyenlítésért. Egyre fokozódott a feszültség, Frimpong szája vérezni kezdett, miután Richarlison hátracsapott egyett. Brooks játékvezetőnek akadt bőven feladata a hajrában, Slot pedig Frimpong helyére beküldte Chiesát, így újabb cserejátékost váltott egy másik csere a Liverpoolban.
A Tottenham a végére 9 emberre fogyatkozott, ugyanis Cristian Romero a földön fekve visszarúgott Konaténak, így a csapatkapitánynak is el kellett hagynia a pályát.
A Spurs még kettős emberhátrányban is küzdött az egyenlítésért, Alissonnak a 96. percben is akadt védenivalója. A 99. percben még kettőt cserélt Slot, de az eredmény végül nem változott, a Liverpool 2-1-re nyert Londonban, ezzel újabb fontos három pontot gyűjtött be.
Premier League, 17. forduló:
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1-2 (0-0)
- Kapcsolódó cikkek
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!