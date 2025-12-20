Live
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

A Premier League 17. fordulójában a Premier League címvédője 2-1-re nyert a Tottenham Hotspur vendégeként. A Liverpool kettős emberelőnyben fejezte be az őrült végjátékot hozó mérkőzést, amelly vezéráldozatokkal járt számára, hiszen Alexander Isak megsérült, Szoboszlai Dominik pedig sárga lapot kapott, ezért ki kell hagynia a következő bajnokit.

A Liverpool ezúttal is két magyar válogatott játékossal a kezdőjében lépett pályára a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik bokasérülése rendbejött, így nem gördült akadály a szerepeltetése elé, a balhátvéd posztján pedig ismét Kerkez Milos kapott lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. Az ellenfél a Tottenham Hotspur volt, a londoniak csupán a tabella 13. helyéről várták a hétvégi rangadót.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a Liverpool kezdőjébe
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a Liverpool kezdőjébe
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool emberelőnybe került az első félidőben

Szoboszlai ismét a jobb oldalon kezdett, Mohamed Szalah ezúttal azért nem volt ott a keretben, mert már az egyiptomi válogatottal készült az Afrika-kupára. Óriási iramban kezdődött a mérkőzés, a Spurs nagy lendülettel próbált nekiesni a PL-címvédőnek, amelynél a Brighton ellen duplázó Hugo Ekitike igyekezett zavart okozni a hazai védelemnek. A 13. percben Szoboszlai szabadrúgása után Van Dijk fejelhetett, Vicario azonban könnyedén fogta a labdát. A Spurs birtokolta valamivel többet a labdát, a kapuk igazán nagy veszélyben nem forogtak az első 20 percben. A 28. percben Alissonnak kellett védenie Kolo Muani fejesét, a brazil kapus könnyedén fogni tudta a francia csatár kísérletét.

A 30. percben Xavi Simons keményen rálépett honfitársa, Van Dijk lábára, az esetet John Brooks játékvezető is visszanézte a VAR-monitoron, majd felmutatta a piros lapot a holland válogatott középpályásnak. 

A Liverpool majdnem gyorsan gólra váltotta az emberelőnyt, Wirtz lövését Vicario védte bravúrral, majd Kerkezzel játszott össze szépen, de a Spurs-védelem menteni tudott.

Referee John Brook (L) shows Tottenham Hotspur's Dutch midfielder #07 Xavi Simons (C) a red card after an on-field review of a challenge during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025.
Xavi Simonst kiállították az első félidőben
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A szünet előtt Conor Bradleyt kellett ápolnia a Liverpool orvosi stábjának, az északír jobbhátvéd végül a pályán maradt. A vendégcsapat még megnyomta az első félidő utolsó perceit, de nem esett gól, a szünetben 0-0 volt az állás.

Isak megsérült a gólja után, őrült végjátékot hozott a rangadó

Bradley aztán mégsem tudta folytatni a játékot, a megsérült védő helyére Isak állt be a támadósorba, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába. A Liverpool meg is szerezte a vezetést a svéd sztárigazolás révén: a gólpasszt Wirtz adta, Isak az 56. percben Van de Ven szorításban lőtt a bal alsóba. 

A Newcastle-től szerződtetett támadó azonban térdsérülést szenvedett, ugyanis ellenfelével keményen ütközött, miközben ellőtte a labdát. 

A 26 éves csatár – aki sok sérüléssel küzdött már a szezonban – nem is tudta folytatni a játékot, a Liverpool sztárját ketten kísérték le a pályáról.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) gets injured in a challenge with Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven as he scores the opening goal during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025.
Alexander Isak szép gólt lőtt, de ellenfelével ütközött, ezért azonnal le kellett cserélni
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Spurs pár perccel később kis híján egyenített, Kolo Muani lövése Kerkez lábáról a felsőlécre pattant. 

Ez a helyzet kimaradt, a túloldalon azonban ismét gól esett, Hugo Ekitike megduplázta a liverpooli előnyt. 

Az Isak sérülése után pályára küldött Frimpong beadása az egyik védőn felpattant, a francia támadó pedig a bal felső sarokba fejelt. Szoboszlai továbbra is maradt a jobbhátvéd posztján, de sokat húzódott befelé, az eredetileg jobbhátvéd Frimpong pedig jobbszélsőként folytatta. A 83. percben óriási kavarodás alakult ki a Liverpool kapuja előtt, a csereként beállt Richarlison viszont gyorsan reagált, és a jobb alsóba lőtt, majd összeszólalkozott Szoboszlaival. 

A magyar válogatott csapatkapitányának a bíró egy sárgát kiosztott, ezzel eldőlt, hogy a következő bajnoki meccset az ötödik figyelmeztetése miatt ki kell hagynia majd.

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (3L) shoots to score their first goal for 1-2 during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025.
Richarlison szépítő gólja után Szoboszlai sárgát kapott
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Spurs a gólt követően vérszemet kapott, és 10 emberrel küzdött az egyenlítésért. Egyre fokozódott a feszültség, Frimpong szája vérezni kezdett, miután Richarlison hátracsapott egyett. Brooks játékvezetőnek akadt bőven feladata a hajrában, Slot pedig Frimpong helyére beküldte Chiesát, így újabb cserejátékost váltott egy másik csere a Liverpoolban. 

A Tottenham a végére 9 emberre fogyatkozott, ugyanis Cristian Romero a földön fekve visszarúgott Konaténak, így a csapatkapitánynak is el kellett hagynia a pályát.

A Spurs még kettős emberhátrányban is küzdött az egyenlítésért, Alissonnak a 96. percben is akadt védenivalója. A 99. percben még kettőt cserélt Slot, de az eredmény végül nem változott, a Liverpool 2-1-re nyert Londonban, ezzel újabb fontos három pontot gyűjtött be.

Premier League, 17. forduló:

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1-2 (0-0)

