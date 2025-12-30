Hetek sőt hónapok óta Antoine Semenyo jövőjéről szólnak a pletykák. A hírek szerint a Liverpool szeretne lecsapni a Bournemouth minden bizonnyal távozó szélsőjére, akit 65 millió fontért lehet vinni, de a Manchester City lehet érte a befutó. Az sem mellékes, hogy a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes még 2023-ban a Bournemouth-hoz vitte a Bristol Rovers akkori játékosát, mindössze 10 millió fontért.

Semenyo akár Szalah utódja is lehet a Liverpool csapatánál, de ő inkább a Citybe igazolna

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool előnyben van?

Hughes jelenléte az Anfielden azt jelenti, hogy a Vörösök pontosan tisztában vannak Semenyo szerződésének részleteivel, ami elméletben előnyt jelenthet számukra a szélső megszerzéséért folyó harcban. A várakozások szerint azonban Semenyo a Manchester Cityhez igazol. Az Anfieldhez és a Bournemouth-hoz közeli források egyaránt úgy vélik, hogy a 25 éves támadó Pep Guardiola csapatához szerződik a jövő hónap elején. A 65 millió fontos kivásárlási záradék ugyanis csak a következő hónap 10-éig él, és a City készen áll arra, hogy a lehető leghamarabb aktiválja, a folyamat pedig már el is indult.

Egy másik név, amely folyamatosan napirenden van a Liverpool kapcsán, az Marc Guéhi, aki a Crystal Palace-nál szerződése utolsó hat hónapjába lépett. A Palace csapatkapitánya szeptember 1-jén már orvosi vizsgálaton vett részt Londonban, amikor a klub végül kihátrált a két fél között megállapított 35 millió fontos üzletből. A Palace úgy tűnik, továbbra is ragaszkodik az angol válogaott védőhöz, akivel Konferencia-ligát nyernének, de cserébe könnyen lehet, hogy nyáron ingyen távozik majd.

Harvey Elliott jövője szintén bizonytalan. Az Aston Villánál kölcsönben szereplő középpályás mindössze néhány alkalommal lépett pályára Unai Emery csapatában, és mivel tíz szereplésre lenne szükség ahhoz, hogy életbe lépjen a klubok közötti 35 millió fontos megállapodás, a 22 éves játékos akár az idény végéig partvonalon kívül maradhat.

Emery irányításával a Villa tizenegy egymást követő győzelmet aratott, és kiváló formában várja az új évet. Mivel az egyik legjobb teljesítményt az utóbbi hónapokban Morgan Rogers nyújtotta, Elliott számára kevés esély mutatkozik a több játékidőre. Az anfieldi visszatérés nincs teljesen kizárva, de ez várhatóan pénzügyi következményekkel járna a Villa számára, amit érthető módon ebben a szakaszban nem szívesen vállalnának.