A Premier League csapatai felől továbbra is megvan az érdeklődés Sallai Roland iránt, aki a Galatasaray-ban nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. A hírek szerint míg a Brentford visszalépett a kivásárlási folyamatból, addig az Everton belépett, és érdeklődését kifejező levelet küldött a Galatasaray-nak, azaz Szoboszlai, Kerkez és Pécsi mellett még egy magyar játékos lehetne Liverpoolban, igaz, Sallai a rivális Evertonban szerepelhetne, ha összejönne a transzfer.

Sallai Liverpoolba tarthat, de nem Szoboszlai csapatához

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Sallai Liverpoolba tarthat?

A hírek szerint a Galatasaray vezetősége nem szívesen engedi el a játékosát, akinek legalább 30 millió euró lenne a kivásárlási ára, azaz megkérnék a törökök az árát a transzfernek. Sallai idén azzal is bizonyított, hogy támadó létére a klubcsapatában jobb hátvédként szerepel, de ott is megállja a helyét.

A magyar válogatott focistája ebben a szezonban 22 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a Galatasaray színeiben, és ez idő alatt egy góllal és három gólpasszal járul hozzá a csapat eredményeihez.