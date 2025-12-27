Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 18. fordulójában a bajnoki címvédő alaposan megszenvedett a sereghajtó Wolverhamptonnal az Anfield Roadon. A Liverpool az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül lépett pályára, de végül 2-1-re nyerni tudott, ráadásul megtörtént, amire sokan vártak, hiszen a csapat nyári sztárigazolása, Florian Wirtz megszerezte első gólját liverpooli színekben.

Az utóbbi hetekben formába lendült Liverpool az utolsó helyezett Wolverhampton otthonába látogatott a 18. fordulóban. A szinte biztosan kieső Wolves a mezőnyben egyedüliként áll győzelem nélkül, mindössze 2 pontot gyűjtött a meccs előtt, így a címvédőnek még tartalékos összeállításban is csak a három pont megszerzése számított elfogadhatónak. A sárga lapjai miatt eltiltott Szoboszlai Dominik ezt a találkozót kihagyta, a Vörösök másik magyarja, Kerkez Milos viszont ott volt a kezdőben.

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa warm up ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik helyére Federico Chiesa került be a Liverpool kezdőjébe
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Megszerezte első gólját a Liverpool sztárigazolása

A mérkőzésen ismét előtérbe került a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára való emlékezés, a portugál válogatott támadó ugyanis mindkét klubban futballozott. A várakozásoknak megfelelően a hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést, a kiesőjelölt pedig mélyen visszahúzódva védekezett. 

A 11. percben közel állt a vezetés megszerzéséhez a Liverpool, Wirtz kiválóan ugratta ki Ekitikét, de a francia támadó nyesett lövése a bal kapufára pattant. 

A 17. percben a Wolves is eljutott egy lehetőségig, Mané lövését azonban könnyedén fogta Alisson. A 20. percben Jota emléke előtt tisztelegve állva tapsolt az Anfield közönsége, ahogyan az ilyenkor lenni szokott. A bal oldalon Kerkez nagyon aktív volt, több veszélyes beadással is próbálkozott a magyar válogatott védő, de a Wolves zártan védekezett.

Wolverhampton Wanderers' Colombian defender #15 Yerson Mosquera (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos sokat volt játékban, veszélyes beadásokkal és elfutásokkal jelentkezett
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A félidő feléhez érve Mac Allister óriási lövését tolta a kapufára José Sá kapus, a Liverpool hatalmas fölényben játszott, de még mindig 0-0 állt az eredményjelzőn.  

A szünet előtt aztán megtört a jég, Frimpong húzott el a jobb szélen, visszagurítása után pedig Gravenberch állítgatás nélkül lőtt a bal alsóba. Ha egy üzlet beindul, tartja a mondás – azonnal növelte előnyét Arne Slot együttese. 

Ekitike passzával Wirtz lépett ki középen, majd higgadtan lőtte el laposan a labdát a kapus mellett. 

A Bayer Leverkusentől igazolt német válogatott klasszis végre fellélegezhet, megvan az első gólja a Liverpool játékosaként.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz shoots to score their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Megszenvedett a Liverpool a győzelemért

A második játékrész elején megrázta magát a Wolves és az 52. percben egy szögletet követően szépíteni tudott. Alisson ugyan Tolu fejesét még védeni tudta, a kipattanót azonban Santiago Bueno a léc alá bombázta. A 61. percben egy okos szögletvariációt követően Wirtz lőhetett volna újabb gólt, ám a német lövése csak az oldalhálót találta el, majd nem sokkal később Jones lapos löketére kellett leérnie a vendégek portugál kapusának. Közel járt a gólhoz a Liverpool, Wirtz és Gravenberch összjátéka kis híján újabb hazai találatot eredményezett, de a holland középpályás ezúttal nem találta el tisztán a labdát. 

A középpályáról Szoboszlai érezhetően hiányzott, a helyén szereplő Chiesát a 61. percben le is cserélte Slot 

– az olasz nem mutatott sokat –, és Mac Allister is halványan futballozott.

Wolverhampton Wanderers' Uruguayan defender #04 Santiago Bueno (C) celebrates after scoring their first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A második félidő elején a Wolves váratlanul visszajött a meccsbe
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A 77. percben ismét a vendégek előtt adódott gólszerzési lehetőség, Tolu fejese azonban elszállt a léc fölött, de ez a helyzet is jelezte, hogy a meccs még egyáltalán nem lefutott. A 87. percben Bradleynek kellett becsúszva hatalmasat mentenie, a Liverpool keményen védekezett az utolsó percekben az előny megőrzéséért.

A hosszabbításban az eredmény már nem változott, a Liverpool 2-1-re nyert a sereghajtó ellen, 

ezzel feljött a tabella negyedik helyére, megelőzve a nála egy meccsel kevesebbet játszó Chelsea-t.

  • Kapcsolódó cikkek
Soha rosszabb évet: Szoboszlai Dominik szupersztár lett, Kerkez Milossal óriásit fordult a világ
Arne Slot karácsonyi beszéde a bírókról és közvetve Szoboszlairól mindenkit sokkolt
Kisebb vagyon díszeleg Szoboszlaiék luxuskarácsonyfáján

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!