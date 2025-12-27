Az utóbbi hetekben formába lendült Liverpool az utolsó helyezett Wolverhampton otthonába látogatott a 18. fordulóban. A szinte biztosan kieső Wolves a mezőnyben egyedüliként áll győzelem nélkül, mindössze 2 pontot gyűjtött a meccs előtt, így a címvédőnek még tartalékos összeállításban is csak a három pont megszerzése számított elfogadhatónak. A sárga lapjai miatt eltiltott Szoboszlai Dominik ezt a találkozót kihagyta, a Vörösök másik magyarja, Kerkez Milos viszont ott volt a kezdőben.

Szoboszlai Dominik helyére Federico Chiesa került be a Liverpool kezdőjébe

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Megszerezte első gólját a Liverpool sztárigazolása

A mérkőzésen ismét előtérbe került a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára való emlékezés, a portugál válogatott támadó ugyanis mindkét klubban futballozott. A várakozásoknak megfelelően a hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést, a kiesőjelölt pedig mélyen visszahúzódva védekezett.

A 11. percben közel állt a vezetés megszerzéséhez a Liverpool, Wirtz kiválóan ugratta ki Ekitikét, de a francia támadó nyesett lövése a bal kapufára pattant.

A 17. percben a Wolves is eljutott egy lehetőségig, Mané lövését azonban könnyedén fogta Alisson. A 20. percben Jota emléke előtt tisztelegve állva tapsolt az Anfield közönsége, ahogyan az ilyenkor lenni szokott. A bal oldalon Kerkez nagyon aktív volt, több veszélyes beadással is próbálkozott a magyar válogatott védő, de a Wolves zártan védekezett.

Kerkez Milos sokat volt játékban, veszélyes beadásokkal és elfutásokkal jelentkezett

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A félidő feléhez érve Mac Allister óriási lövését tolta a kapufára José Sá kapus, a Liverpool hatalmas fölényben játszott, de még mindig 0-0 állt az eredményjelzőn.

A szünet előtt aztán megtört a jég, Frimpong húzott el a jobb szélen, visszagurítása után pedig Gravenberch állítgatás nélkül lőtt a bal alsóba. Ha egy üzlet beindul, tartja a mondás – azonnal növelte előnyét Arne Slot együttese.

Ekitike passzával Wirtz lépett ki középen, majd higgadtan lőtte el laposan a labdát a kapus mellett.

A Bayer Leverkusentől igazolt német válogatott klasszis végre fellélegezhet, megvan az első gólja a Liverpool játékosaként.

Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Megszenvedett a Liverpool a győzelemért

A második játékrész elején megrázta magát a Wolves és az 52. percben egy szögletet követően szépíteni tudott. Alisson ugyan Tolu fejesét még védeni tudta, a kipattanót azonban Santiago Bueno a léc alá bombázta. A 61. percben egy okos szögletvariációt követően Wirtz lőhetett volna újabb gólt, ám a német lövése csak az oldalhálót találta el, majd nem sokkal később Jones lapos löketére kellett leérnie a vendégek portugál kapusának. Közel járt a gólhoz a Liverpool, Wirtz és Gravenberch összjátéka kis híján újabb hazai találatot eredményezett, de a holland középpályás ezúttal nem találta el tisztán a labdát.

A középpályáról Szoboszlai érezhetően hiányzott, a helyén szereplő Chiesát a 61. percben le is cserélte Slot

– az olasz nem mutatott sokat –, és Mac Allister is halványan futballozott.