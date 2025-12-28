A Liverpool meglehetősen tartalékos összeállításban lépett pályára a Premier League-ben még egyedüliként nyeretlen, továbbra is sereghajtó Wolverhampton ellen. Mohamed Szalah az Afrika-kupa, Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt hiányzott, rajtuk kívül pedig még több alapemberére sem számíthatott Arne Slot vezetőedző. A PL-címvédő az első félidő végén kétgólos előnyre tett szert – Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját –, ám a vendég együttes szépíteni tudott, és a hajrában megszorongatta esélyesebb ellenfelét, amely ha nagy nehezen is, de végül begyűjtötte a három pontot.

Florian Wirtz első Liverpool-mezben szerzett találata győztes gól lett

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool biztos pontja lett Kerkez Milos

Az utóbbi meccseken stabil teljesítményt nyújtó Kerkez Milos ezúttal is kezdett, és végig a pályán maradt. A 22 éves magyar válogatott balhátvéd ismét pozitív értékeléseket kapott, hiszen megint kifejezetten jól futballozott.

mindkét irányba, előre és hátrafelé is keményen dolgozott. Az első félidőben volt egy balul sikerült lövése, de az elszántsága és a szerelései révén felpezsdítette a közönséget a második félidőben” – méltatta Kerkezt a Liverpool Echo.

A szintén liverpooli illetőségű This is Anfield ítészei is dicsérték a magyar játékost.

sőt, több mint alkalmas Andy Robertson pótlására. Mindig kéznél van, ha szükség van rá, hogy opciót biztosítson a csapattársaknak, vagy balra passzoljon. Még néhány társra szüksége van a támadásoknál, hogy továbbfejlessze megszilárdított pozícióját” – fogalmazott Kerkezzel kapcsolatban a lap.

Kerkez Milos ezúttal is remekül futballozott

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik helyettesét lehúzták a liverpooli lapok

Az egyik nyári sztárigazolás, Florian Wirtz ismét kiérdemelte a meccs legjobbja címet, akárcsak a Tottenham elleni bajnokin, a Szoboszlai Dominik helyén szerepet kapott Federico Chiesa azonban nem nyűgözte le a kritikusokat. Az Eb-győztes olasszal kapcsolatban kiemelték, hogy keményen dolgozott védekezésben, de nem tudott olyan hatással lenni a játékra, mint amikor csereként áll be.

– hangzott a kemény ítélet Chiesáról, aki a látottak alapján valóban nem tett túl sokat hozzá a játékhoz, ezért Slot a második félidő elején le is cserélte.