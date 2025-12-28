Live
A Premier League címvédője győzelemmel zárta a 2025-ös évet. A Liverpool 2-1-re legyőzte a bajnokság sereghajtóját, az Anfield Roadon pedig megtörtént az, amire a hazai szurkolók régóta vártak. A meccs legjobbjának választott Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját, Kerkez Milos pedig újabb remek mérkőzésen van túl.

A Liverpool meglehetősen tartalékos összeállításban lépett pályára a Premier League-ben még egyedüliként nyeretlen, továbbra is sereghajtó Wolverhampton ellen. Mohamed Szalah az Afrika-kupa, Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt hiányzott, rajtuk kívül pedig még több alapemberére sem számíthatott Arne Slot vezetőedző. A PL-címvédő az első félidő végén kétgólos előnyre tett szert – Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját –, ám a vendég együttes szépíteni tudott, és a hajrában megszorongatta esélyesebb ellenfelét, amely ha nagy nehezen is, de végül begyűjtötte a három pontot.

Florian Wirtz első Liverpool-mezben szerzett találata győztes gól lett
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool biztos pontja lett Kerkez Milos

Az utóbbi meccseken stabil teljesítményt nyújtó Kerkez Milos ezúttal is kezdett, és végig a pályán maradt. A 22 éves magyar válogatott balhátvéd ismét pozitív értékeléseket kapott, hiszen megint kifejezetten jól futballozott. 

Mindig próbálta segíteni a játékot a bal oldalon, 

mindkét irányba, előre és hátrafelé is keményen dolgozott. Az első félidőben volt egy balul sikerült lövése, de az elszántsága és a szerelései révén felpezsdítette a közönséget a második félidőben” – méltatta Kerkezt a Liverpool Echo.

A szintén liverpooli illetőségű This is Anfield ítészei is dicsérték a magyar játékost. 

Néhány más új igazoláshoz hasonlóan úgy tűnik, hogy már beilleszkedett a csapatba, 

sőt, több mint alkalmas Andy Robertson pótlására. Mindig kéznél van, ha szükség van rá, hogy opciót biztosítson a csapattársaknak, vagy balra passzoljon. Még néhány társra szüksége van a támadásoknál, hogy továbbfejlessze megszilárdított pozícióját” – fogalmazott Kerkezzel kapcsolatban a lap.

Wolverhampton Wanderers' Colombian defender #15 Yerson Mosquera (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ezúttal is remekül futballozott
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik helyettesét lehúzták a liverpooli lapok

Az egyik nyári sztárigazolás, Florian Wirtz ismét kiérdemelte a meccs legjobbja címet, akárcsak a Tottenham elleni bajnokin, a Szoboszlai Dominik helyén szerepet kapott Federico Chiesa azonban nem nyűgözte le a kritikusokat. Az Eb-győztes olasszal kapcsolatban kiemelték, hogy keményen dolgozott védekezésben, de nem tudott olyan hatással lenni a játékra, mint amikor csereként áll be.

Nem volt semmilyen stabil hatása az események alakulására a jobb szélen. Lecserélték” 

– hangzott a kemény ítélet Chiesáról, aki a látottak alapján valóban nem tett túl sokat hozzá a játékhoz, ezért Slot a második félidő elején le is cserélte.

A Liverpool győzelemmel zárta a 2025-ös évet, a címvédő a PL-ben hat forduló óta veretlen.

