A Liverpool meglehetősen tartalékos összeállításban lépett pályára a Premier League-ben még egyedüliként nyeretlen, továbbra is sereghajtó Wolverhampton ellen. Mohamed Szalah az Afrika-kupa, Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt hiányzott, rajtuk kívül pedig még több alapemberére sem számíthatott Arne Slot vezetőedző. A PL-címvédő az első félidő végén kétgólos előnyre tett szert – Florian Wirtz megszerezte első liverpooli gólját –, ám a vendég együttes szépíteni tudott, és a hajrában megszorongatta esélyesebb ellenfelét, amely ha nagy nehezen is, de végül begyűjtötte a három pontot.
A Liverpool biztos pontja lett Kerkez Milos
Az utóbbi meccseken stabil teljesítményt nyújtó Kerkez Milos ezúttal is kezdett, és végig a pályán maradt. A 22 éves magyar válogatott balhátvéd ismét pozitív értékeléseket kapott, hiszen megint kifejezetten jól futballozott.
Mindig próbálta segíteni a játékot a bal oldalon,
mindkét irányba, előre és hátrafelé is keményen dolgozott. Az első félidőben volt egy balul sikerült lövése, de az elszántsága és a szerelései révén felpezsdítette a közönséget a második félidőben” – méltatta Kerkezt a Liverpool Echo.
A szintén liverpooli illetőségű This is Anfield ítészei is dicsérték a magyar játékost.
Néhány más új igazoláshoz hasonlóan úgy tűnik, hogy már beilleszkedett a csapatba,
sőt, több mint alkalmas Andy Robertson pótlására. Mindig kéznél van, ha szükség van rá, hogy opciót biztosítson a csapattársaknak, vagy balra passzoljon. Még néhány társra szüksége van a támadásoknál, hogy továbbfejlessze megszilárdított pozícióját” – fogalmazott Kerkezzel kapcsolatban a lap.
Szoboszlai Dominik helyettesét lehúzták a liverpooli lapok
Az egyik nyári sztárigazolás, Florian Wirtz ismét kiérdemelte a meccs legjobbja címet, akárcsak a Tottenham elleni bajnokin, a Szoboszlai Dominik helyén szerepet kapott Federico Chiesa azonban nem nyűgözte le a kritikusokat. Az Eb-győztes olasszal kapcsolatban kiemelték, hogy keményen dolgozott védekezésben, de nem tudott olyan hatással lenni a játékra, mint amikor csereként áll be.
Nem volt semmilyen stabil hatása az események alakulására a jobb szélen. Lecserélték”
– hangzott a kemény ítélet Chiesáról, aki a látottak alapján valóban nem tett túl sokat hozzá a játékhoz, ezért Slot a második félidő elején le is cserélte.
A Liverpool győzelemmel zárta a 2025-ös évet, a címvédő a PL-ben hat forduló óta veretlen.
