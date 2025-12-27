A Liverpool utolsó 2025-ös meccsére készül, az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül és megannyi sérülttel. Arne Slotnak nincs könnyű dolga, hiszen több kulcsemberére sem számíthat, így a Liverpool-Wolves előtt sokan azt találgatták, ott lehet-e a kezdőben mondjuk Federico Chiesa.

Különleges meccs lesz a Liverpool-Wolves

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Wolves küldöttsége már péntek este megérkezett Liverpoolba, ahol a játékosok és stábtagok lerótták kegyeletüket Diogo Jota emlékhelyénél az Anfield Roadon. A meccsen ott lesz Jota családja is és a két nagyobbik gyermeke segédkezik majd a játékosok bevonulásánál is.

A Liverpoolnak még tartalékosan sem jelenthet gondot a Wolves, hiszen a Farkasoknak mindössze két pontjuk van, és könnyen lehet, hogy győzelem nélkül zárják a szezon 2025-ös részét.

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Jones – Chiesa, Wirtz. Eikitiké tizeneggyel áll fel, így Szoboszlai nélkül is van egy magyar a kezdőben, Kerkez Milos személyében.

A meccs magyar idő szerint 16.00 órakor kezdődik.