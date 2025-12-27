A Liverpool csapatában lesz meglepetés a Wolves ellen, hiszen Conor Bradley és Cody Gakpo játékára is van némi esély, de minden bizonnyal nélkülük kez majd Arne Slot csapata. Ugyanakkor az biztos, hogy Szoboszlai Dominik eltiltása miatt nem szerepel majd, neki ezt az egy meccset kell kihagynia.

A Liverpool először fogadja Jota korábbi csapatát a tragédia óta

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Liverpool érzelmes meccsre készül

Ibrahima Konaté kihagyta a keddi edzést, ez feltehetően elővigyázatossági okból történt. Joe Gomez és Wataru Endo sérültek. Várhatóan Jeremie Frimpong október közepe óta először kezd jobbhátvédként, míg Szoboszlai nélkül Ryan Gravenberch, Curtis Jones és Alexis Mac Allister szerepelhet a középpályán.

Amennyiben egészséges, Konaté Virgil van Dijk mellett kezd, ám keddi edzéskihagyása némi aggodalomra ad okot. Ha nem vállalja a játékot, akkor Andy Robertson vagy a mindössze 19 éves Wellity Lucky jelenthet vészmegoldást, ebben az esetben Kerkez Milos biztosan kezd majd a szélen.

A Liverpool először fogadja majd Diogo Jota korábbi csapatát az Anfielden. Dinis és Duarte, Diogo Jota és Rute Cardoso három gyermeke közül kettő, kabalaként vezeti majd ki a csapatokat a gyepre.

„Nem az én dolgom megmondani nekik, hol találhatnak vigaszt – már ha egyáltalán lehetséges ilyet találni. Csak abban reménykedhetek, hogy az a szeretet, amelyet Diogo még mindig kivált az emberekből, valamennyi enyhülést hoz számukra” – mondta Arne Slot a meccs előtt.

Ahogy Slot is utalt rá: a vigasz sokszor elérhetetlen, de ez a pillanat emlékeztetni fogja a két fiút és a családot arra, milyen különleges szerepet töltött be az édesapjuk az emberek életében.

A Liverpool magyar idő szerint 16.00 órától fogadja a még mindig nyeretlen, mindössze két ponttal rendelkező Wolves csapatát.