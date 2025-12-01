Live
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

A Liverpool sorozatban három vereség után nyert újra, Arne Slot együttese 2-0-ra győzött a West Ham United otthonában. A hajrában a hazaiak játékosát, Lucas Paquetát kiállították, a meccs után a brazil focista keményen üzent az angol szövetségnek.

A Liverpool sorozatban háromszor szenvedett háromgólos vereséget, kétszer a bajnokságban, egyszer pedig a Bajnokok Ligájában, de a Premier League címvédője a West Ham United elleni 2-0-s sikerrel lezárta rossz sorozatát. Arne Slot együttese a mérkőzést emberelőnyben fejezte be, ugyanis Lucas Paquetát reklamálás miatt kiállította Darren England játékvezető.

Lucas Paquetát kiállították a West Ham-Liverpool bajnokin
Lucas Paquetát kiállították a West Ham-Liverpool bajnokin
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Lucas Paquetá felháborodva üzent

A West Ham brazil válogatott sztárja a találkozót követően közleményt adott ki, amelyben alaposan beolvasott az angol futballszövetség vezetőinek és a kommentátoroknak is, amiért nevetségesnek nevezték a viselkedését.

Az a nevetséges, hogy az életed és a karriered két éven át sérül, bármilyen pszichológiai támogatás nélkül. Talán ez a ‚nevetséges viselkedés’ csak tükrözi mindazt, amit el kellett viselnem, és úgy tűnik, hogy továbbra is el kell tűrnöm!

Sajnálom, ha nem vagyok tökéletes” – fakadt ki a 28 éves támadó középpályás, aki egy portugál nyelven írt bejegyzést is megosztott.

Értem ám, hogy most nekem kell a gonosztevőnek lennem, de nehéz együtt élni mindazzal, amit az életemben és a mentális egészségemben okoztak! Továbbra is igyekszem megakadályozni, hogy még jobban tönkre tegyenek. 

Mindez persze nem indokolja a kiállításomat, ezért elnézést kérek a szurkolóktól és a csapattársaimtól!” – jelentette ki a brazil, aki a hajrában kapott egymás után két sárga lapot, majd pirosat.

Paquetá kifakadásának a hátteréban az áll, hogy a 61-szeres brazil válogatott játékost korábban fogadási csalásban való részvétellel vádolták. A futballista mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, majd a független bizottság döntése értelmében megrovásban részesült, és figyelmeztetést kapott jövőbeli viselkedésére, de pénzbüntetést nem kellett fizetnie. Az indoklás szerint a bizottság figyelembe vette, hogy az eljárás rendkívül negatívan hatott Paquetá pályafutására és mentális egészségére. A brazil játékos ugyan két esetben is megsértette az angol szövetség (FA) szabályzatát, a testület mégis úgy ítélte meg, hogy az eset „kivételes körülményei” miatt nincs szükség pénzbírságra. A bizottság azt is kiemelte, hogy a brazil válogatott futballistának makulátlan a múltja fegyelmi szempontból. 

Visszatérve a mérkőzéshez, Szoboszlai Dominikék a győzelmüknek köszönhetően a 12. helyről felléptek a 8. helyre a tabellán, a West Ham azonban csak a 17. pozícióban található, és ha így folytatja, akkor minden bizonnyal a kiesés ellen kell majd küzdenie a szezon hátralévő részében. 

Premier League – nagyon messze a címvédés!

