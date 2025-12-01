A Liverpool sorozatban háromszor szenvedett háromgólos vereséget, kétszer a bajnokságban, egyszer pedig a Bajnokok Ligájában, de a Premier League címvédője a West Ham United elleni 2-0-s sikerrel lezárta rossz sorozatát. Arne Slot együttese a mérkőzést emberelőnyben fejezte be, ugyanis Lucas Paquetát reklamálás miatt kiállította Darren England játékvezető.
Lucas Paquetá felháborodva üzent
A West Ham brazil válogatott sztárja a találkozót követően közleményt adott ki, amelyben alaposan beolvasott az angol futballszövetség vezetőinek és a kommentátoroknak is, amiért nevetségesnek nevezték a viselkedését.
Az a nevetséges, hogy az életed és a karriered két éven át sérül, bármilyen pszichológiai támogatás nélkül. Talán ez a ‚nevetséges viselkedés’ csak tükrözi mindazt, amit el kellett viselnem, és úgy tűnik, hogy továbbra is el kell tűrnöm!
Sajnálom, ha nem vagyok tökéletes” – fakadt ki a 28 éves támadó középpályás, aki egy portugál nyelven írt bejegyzést is megosztott.
Értem ám, hogy most nekem kell a gonosztevőnek lennem, de nehéz együtt élni mindazzal, amit az életemben és a mentális egészségemben okoztak! Továbbra is igyekszem megakadályozni, hogy még jobban tönkre tegyenek.
Mindez persze nem indokolja a kiállításomat, ezért elnézést kérek a szurkolóktól és a csapattársaimtól!” – jelentette ki a brazil, aki a hajrában kapott egymás után két sárga lapot, majd pirosat.
Paquetá kifakadásának a hátteréban az áll, hogy a 61-szeres brazil válogatott játékost korábban fogadási csalásban való részvétellel vádolták. A futballista mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, majd a független bizottság döntése értelmében megrovásban részesült, és figyelmeztetést kapott jövőbeli viselkedésére, de pénzbüntetést nem kellett fizetnie. Az indoklás szerint a bizottság figyelembe vette, hogy az eljárás rendkívül negatívan hatott Paquetá pályafutására és mentális egészségére. A brazil játékos ugyan két esetben is megsértette az angol szövetség (FA) szabályzatát, a testület mégis úgy ítélte meg, hogy az eset „kivételes körülményei” miatt nincs szükség pénzbírságra. A bizottság azt is kiemelte, hogy a brazil válogatott futballistának makulátlan a múltja fegyelmi szempontból.
Visszatérve a mérkőzéshez, Szoboszlai Dominikék a győzelmüknek köszönhetően a 12. helyről felléptek a 8. helyre a tabellán, a West Ham azonban csak a 17. pozícióban található, és ha így folytatja, akkor minden bizonnyal a kiesés ellen kell majd küzdenie a szezon hátralévő részében.
- Kapcsolódó cikkek
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.